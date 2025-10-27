« Un arsenal de technologies », je teste le robot aspirateur Mova Z60 Ultra Roller Complete

Souvenez-vous, j’avais été bluffé par le Mova P50 Pro Ultra, que j’avais qualifié sans détour de « meilleur aspirateur de 2025 » dans mon précédent test. Et, lors de ma visite à l’IFA de Berlin, j’avais croisé son grand frère le Mova Zeus 60, absolument bluffant puisqu’il est capable de gravir les escaliers ! Alors, lorsque Mova m’a proposé le test d’un aspirateur robot laveur dernière génération, se rapprochant du Zeus 60, j’ai dit oui, sans aucune hésitation !

Et c’est donc le Mova Z60 Ultra Roller Complete, un aspirateur-laveur qui promet de franchir les seuils, contourner les tapis, adapter sa puissance et… gravir de (toutes) petites marches ! Oui, vous avez bien lu ! Vendu 1 299 €* sur Amazon, le Z60 Ultra Roller Complete embarque tout un arsenal de technologies : HydroForce, DuoSolution, StepMaster 2.0, LiftPro, AutoShield, et surtout une puissance d’aspiration de 28 000 Pa. Sur le papier, c’est une bête. Dans la pratique, j’ai voulu savoir si elle méritait sa couronne. Voici mon verdict !

Mes premières impressions au déballage

À l’ouverture du carton, j’ai immédiatement compris que ce modèle ne jouait pas dans la même cour. La station de vidange est massive, hyper design, avec ses deux réservoirs distincts et ses capteurs discrets. Le robot, lui, a un look plus robuste que les précédents modèles Mova : large, rond, avec un fini noir « Nero » du plus bel effet. Chaque accessoire semble pensé pour durer : brosse latérale, serpillière rotative, double brosse TroboWave anti-enchevêtrement. Même la batterie paraît plus imposante, ce qui n’est pas pour me déplaire : qui dit grosse batterie dit longues sessions de nettoyage sans recharge intempestive. Et, puis, ce détail qui tue : un compartiment DuoSolution où deux produits nettoyants différents cohabitent, prêts à se relayer pour un sol impeccable. Je vais, sans appréhension, lui confier les sols de la maison !

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Soyons honnête : après avoir testé des dizaines de robots aspirateurs, j’étais persuadé d’avoir tout vu. Et pourtant, la promesse d’un robot capable de franchir de petites marches et d’adapter son nettoyage à chaque zone m’a intrigué. Mon rez-de-chaussée est un vrai terrain d’expérimentation : carrelage, parquet, tapis épais et seuil de 2,5 cm entre la cuisine et la terrasse. Sans parler des poils de ma chienne Athéna et de mes deux chats, qui laissent derrière eux une œuvre d’art quotidienne. Si le Z60 Ultra Roller était capable de relever ce défi, il mériterait sa place à la maison.

Branchement et installation

L’installation du Mova Z60 Ultra Roller Complete s’est révélée d’une simplicité déconcertante. Je l’ai branché, connecté à l’application Mova Home (disponible sur Android et iOS), et en moins de deux minutes, il cartographiait ma maison à une vitesse surprenante. Le Wi-Fi 2,4 GHz a été reconnu immédiatement, et le robot m’a même salué d’une voix douce mais ferme, façon majordome numérique : « Nettoyage en cours, monsieur. » La cartographie 3D a détecté chaque pièce avec précision, et j’ai pu personnaliser les zones pour, par exemple, lancer un nettoyage dans la cuisine, après le repas de ma chienne !

HydroForce, le lavage intelligent

La première prouesse du Z60, c’est sa technologie HydroForce, qui pulvérise de l’eau propre tout en aspirant et en rinçant sa serpillière. J’ai voulu le piéger avec une tache de café bien incrustée dans la cuisine : il a pulvérisé, frotté, rincé et hop, envolée la tache de café séchée ! L’eau sale a été instantanément aspirée dans le réservoir dédié. Pas d’odeur, pas de traces. Et surtout, aucune contamination croisée : l’eau propre reste vraiment propre, et la serpillière ne trempe jamais dans une flaque douteuse.

AutoShield, le gardien des tapis

J’ai longtemps redouté les robots laveurs sur tapis, j’en ai retrouvé certains coincés dans une frange, d’autres qui évitaient carrément les tapis. Mais, avec le système AutoShield, le Z60 m’a bluffé. Dès qu’il détecte un tapis, il rétracte automatiquement la serpillière et déploie un bouclier anti-humidité. Sur mon grand tapis beige du salon, aucune trace humide. En prime, le châssis se soulève légèrement grâce à la fonction LiftPro, maintenant une aspiration constante. Résultat : tapis secs, propres et sans odeur de moisi. Pour une fois, je n’ai pas eu à barricader mes tapis avant chaque session.

StepMaster 2.0, le franchissement d’obstacles

Je l’avoue, c’est cette fonction qui m’intriguait le plus. Le Z60 Ultra Roller est équipé d’une jambe robotique rétractable capable d’enjamber des seuils ou de petites marches. Sur mon pas de porte entre le couloir et la véranda, il a grimpé sans broncher. Mieux : il s’est stabilisé en douceur avant de poursuivre sa route. Il ne dispose pas de « jambes » pour de vrais escaliers comme le Zeus 60, mais c’est tout de même assez fascinant ! Pour l’un de mes tests, j’avais dû créer une pente pour une marche entre le salon et la salle à manger… Là, il file sans problème d’une pièce à l’autre sans m’appeler au secours pour l’aider à grimper, j’adore !

DuoSolution, le double nettoyage

Le système DuoSolution m’a immédiatement séduit. Deux réservoirs distincts, deux liquides différents :

Le premier pour nettoyer les taches tenaces,

Le second pour neutraliser les odeurs d’animaux.

Après une balade pluvieuse d’Athéna, et de ses superbes poils longs, j’ai lancé un cycle spécial « odeur humide ». Résultat : un salon frais, sans parfum artificiel. Ce double dosage intelligent fait vraiment la différence, surtout dans une maison où des animaux domestiques vivent à plein temps.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plus de trois semaines de tests, je dois le reconnaître : le Mova Z60 Ultra Roller Complete a mis la barre très haut. Il combine puissance, autonomie, intelligence et polyvalence, sans pour autant exiger une maintenance constante. Surprenant ce concentré de technologies embarquées, vraiment !

Les points forts :

Puissance d’aspiration impressionnante (28 000 Pa)

Lavage HydroForce ultra-propre sans contamination

AutoShield et LiftPro : tapis toujours impeccables

StepMaster 2.0 efficace pour franchir les seuils

Application fluide et cartographie très précise

Les points faibles :

La station de vidange prend de la place

Bruit perceptible en mode Turbo

Le prix, clairement premium

Mais, honnêtement, vu la technologie embarquée et la fiabilité observée, on comprend le positionnement tarifaire. Le Z60 n’est pas un gadget : c’est un véritable assistant de nettoyage autonome.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Le Mova Z60 Ultra Roller Complete est un condensé de ce que la robotique domestique sait faire de mieux. Il m’a fait reconsidérer mon jugement sur le P50 Pro Ultra. Ce dernier reste excellent, mais le Z60 va plus loin, notamment grâce à son lavage intelligent et son adaptabilité aux obstacles. Pour ceux qui recherchent le robot le plus complet de 2025, c’est clairement un candidat sérieux. Le Mova Z60 Ultra Roller Complete coche toutes les cases d’un robot haut de gamme, intelligent et autonome.

Il ne grimpe pas encore les escaliers comme son grand frère Zeus 60, mais il s’en approche à grands pas. Et vous, seriez-vous prêt à investir 1 299 €* dans un robot capable de tout nettoyer, même vos idées reçues ? Ce test vous a donné envie d’essayer le produit ? Partagez vos impressions ou posez vos questions, cliquez ici pour laisser un commentaire . Une précision à ajouter ? Faites-le-nous savoir !

Les caractéristiques techniques

Marque : Mova

Modèle : RLZ83CE

Couleur : Nero

Dimensions : 42L × 47l × 45,8 H cm

Poids : 7,5 kg

Puissance d’aspiration : 28 000 Pa

Technologie : HydroForce, AutoShield, DuoSolution, StepMaster 2.0

Type de filtre : HEPA

Source d’alimentation : batterie Lithium-ion

Autonomie : environ 180 min.

Méthode de contrôle : application mobile

Type de surfaces : multi-surface

Le contenu du colis reçu

Le robot Mova Z60 Ultra Roller Complete

La station de vidange et de lavage

Une brosse latérale

Une double brosse TroboWave anti-enchevêtrement

Une serpillière rotative sur rouleau

La batterie lithium-ion (incluse)

Un manuel d’utilisation clair et bien illustré.

* Prix constaté au 27 octobre 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.

