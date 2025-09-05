Je teste la caméra Insta360 X5 Pack Essentiels : une caméra 360° 8K qui sublime mes balades et mes tests

Depuis que je réalise régulièrement des vidéos pour mes tests sur NeozOne, je cherchais une caméra polyvalente, compacte et surtout capable de capturer des images immersives sans me compliquer la vie. Quand on m’a proposé de tester la nouvelle Insta360 X5 Pack Essentiels, une caméra d’action 360° en 8K, vendue actuellement au prix de 699,99 €* sur Amazon, comment refuser ? Elle avait toutes les qualités pour me plaire 😊. En effet, cette caméra se positionne clairement dans le haut de gamme. Étanche, stabilisée, capable de filmer la nuit comme le jour et livrée avec une perche à selfie invisible, la promesse est belle : transformer mes vidéos et mes balades en expériences immersives spectaculaires. Après plusieurs mois de tests, et quelques superbes prises, voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Dès l’ouverture, j’ai eu le sourire. Le Pack Essentiels contient : la caméra Insta360 X5, une perche à selfie invisible de 114 cm, une batterie, un boîtier de charge rapide, un capuchon d’objectifs, un protège-objectifs standard et un étui de transport.

Tout est soigneusement emballé et pensé pour être utilisé immédiatement. La caméra en elle-même est compacte, élégante, et donne une vraie impression de robustesse. Les objectifs semblent solides, et le fait qu’ils soient remplaçables est un vrai plus pour éviter les drames lors d’une chute malencontreuse. En main, elle paraît prête à m’accompagner partout, que ce soit pour une balade avec mes chiens ou une session vidéo plus technique pour un futur test produit.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Je réalise de plus en plus de contenus vidéo, que ce soit pour illustrer mes tests sur NeozOne pour mes sorties personnelles ainsi que pour ma fonction de conseillère municipale. En étant chargée de la communication, je peux vous assurer que j’utilise souvent appareil photo et caméra pour capter les instants ! Ainsi, je voulais une caméra capable de capturer des images immersives à 360°, mais également d’être polyvalente : photo, vidéo classique, vlog et scènes d’action.

L’Insta360 X5 me promettait tout ça, avec en plus une stabilisation hors pair et une qualité d’image qui, sur le papier, me permet de rivaliser avec des caméras bien plus encombrantes. Autre raison : j’adore capturer la nature. Insectes, oiseaux, paysages… et avec cette caméra, je peux le faire sans effrayer mes sujets. Eh oui, je mets toujours un point d’honneur à chasser avec mes objectifs, mais sans perturber mes modèles 😊 !

Branchement et installation

La prise en main a été relativement simple, car je me débrouille avec ces appareils. Néanmoins, je me dois de préciser que l’installation nécessite quand même une certaine dextérité avec les applications, les connexions et son smartphone ! Après une première charge via le boîtier rapide (80 % en 20 minutes, bluffant !), j’ai installé l’application Insta360 sur mon smartphone. L’appairage se fait rapidement en Bluetooth. l’interface est intuitive.

On peut contrôler la caméra directement depuis l’app ou se contenter des boutons physiques. J’ai testé les deux et je trouve l’application vraiment plus pratique pour cadrer en direct ou exporter rapidement un clip. L’utilisation avec les boutons de la caméra, est, je trouve beaucoup moins intuitive ! Je précise tout de même qu’il faudra investir dans une carte mémoire, non fournie, ce qui m’a surprise pour un pack de ce prix. Mais, une fois insérée, la caméra était prête à immortaliser mes aventures.

Vidéo 360° en 8K

Premier test : filmer ma chienne Kira en balade. Les deux capteurs de 1/1,28 pouce font des merveilles. L’image est détaillée, fluide et immersive, au point qu’on a l’impression d’être au cœur de la scène. Par ailleurs, j’ai même pu recadrer après coup, choisir mes angles et transformer une seule prise en plusieurs plans différents. C’est comme avoir un caméraman invisible qui me suit en permanence.

Ce qui m’a le plus bluffée, c’est la liberté qu’offre le recadrage : je peux transformer une simple promenade en mini-film avec plusieurs perspectives. Même une situation banale devient digne d’un clip, et ça, je n’avais encore jamais réussi à l’obtenir avec mes anciennes caméras.

Performances en basse lumière

Lors de ma visite des grottes de la Salamandre dans les Cévennes, je m’attendais à ramener quelques clichés flous, comme souvent dans ce genre d’endroit sombre. De plus, le guide nous avait prévenus : pas de flash dans la grotte ! Alors, j’ai tenté le coup et à ma grande surprise, j’ai pu capturer des photos à couper le souffle. Les parois éclairées, les jeux d’ombres et les détails des formations rocheuses ressortaient avec une netteté incroyable, sans ce voile granuleux qui gâche habituellement les prises de vue en milieu obscur.

Les couleurs restaient naturelles, du brun profond des stalagmites aux reflets dorés des lumières artificielles. J’ai même immortalisé un vaste panorama souterrain en mode grand angle, et le résultat semblait presque irréel. Pour moi qui pensais repartir avec des souvenirs flous, c’est une vraie révélation : désormais, même sous terre, je peux capturer la magie du moment sans frustration.

Stabilisation FlowState et perche invisible

Lors d’une randonnée un peu mouvementée, j’ai fixé la X5 sur sa perche à selfie invisible. Résultat : la stabilisation FlowState couplée au verrouillage de l’horizon à 360° m’a donné une vidéo parfaitement fluide, sans secousses. Même en courant avec mes chiens, la vidéo donne l’impression que j’avais un stabilisateur professionnel.

Et, la magie de la perche invisible, c’est que dans la vidéo finale, elle disparaît totalement : on a juste l’impression d’une caméra flottant autour de moi. C’est d’ailleurs un effet qui surprend toujours ceux à qui je montre mes vidéos : ils me demandent immédiatement « mais qui filmait ? ». C’est simple, l’illusion est parfaite et donne une dimension presque cinématographique à mes sorties.

Audio et mode InstaFrame

Je fais aussi beaucoup de vlogs, et le son est souvent un point faible des caméras d’action. Ici, les quatre micros intégrés avec pare-vent m’ont bluffée. Même en pleine balade venteuse, ma voix reste claire. J’ai aussi testé le mode InstaFrame : il recadre automatiquement mes vidéos en temps réel, parfait pour obtenir rapidement un contenu plat et partageable, sans passer des heures à monter.

Et, quand je veux m’amuser, je garde la version 360° pour revoir la scène sous tous les angles. C’est une fonction vraiment pratique pour publier rapidement sur les réseaux sans me lancer dans un montage complexe. En quelques secondes, je peux avoir un clip prêt à partager et garder les rushs pour un montage plus abouti plus tard.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines, je peux dire que cette caméra m’a réellement changé la vie dans ma manière de filmer. Elle est polyvalente, robuste et incroyablement performante. J’ai pu réaliser mes tests produits avec une qualité professionnelle, mais également capturer des souvenirs précieux lors de nos balades. J’ai juste rencontré deux petits bémols : l’achat obligatoire d’une carte mémoire en plus, et le temps de démarrage parfois un peu long (j’ai raté une magnifique buse en vol à cause de ça, frustration garantie !).

Les points forts :

Vidéo 360° en 8K ultra-détaillée

Excellentes performances en basse lumière

Stabilisation FlowState et horizon verrouillé

Perche à selfie invisible bluffante

Objectifs remplaçables et robustes

Audio clair grâce au pare-vent intégré

Étanche jusqu’à 15 m et 3 h d’autonomie

Les points faibles :

Carte mémoire non incluse

Démarrage un peu lent, gênant pour capter une scène spontanée

Mais, honnêtement, ces défauts pèsent peu face à tout ce qu’elle offre au quotidien.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Sans hésitation, oui ! L’Insta360 X5 Pack Essentiels est une caméra qui s’adresse aussi bien aux créateurs de contenu qu’aux passionnés de nature ou de voyages. Elle est simple à utiliser, incroyablement performante et rend chaque sortie plus mémorable. Pour moi, c’est un vrai coup de cœur. En résumé, l’Insta360 X5 Pack Essentiels est un outil créatif puissant qui mérite largement son prix de 699,99 €*. Que ce soit pour mes tests produits ou pour immortaliser mes moments de vie, elle a déjà trouvé une place permanente dans mon sac. Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Les caractéristiques techniques

Résolution vidéo : 8K à 30 ips

Capteurs : 2 × 1/1,28 pouces CMOS

Stabilisation : FlowState + horizon 360°

Autonomie : 208 minutes (3 h)

Étanchéité : jusqu’à 15 mètres sans caisson

Audio : 4 micros avec pare-vent intégré

Objectifs : robustes et remplaçables

Écran : 2,5 pouces tactile

Poids : 1,42 kg (pack complet)

Connectivité : USB + application smartphone

Le contenu du colis reçu

1 Insta360 X5 (pack standard)

1 Capuchon d’objectifs

1 Perche à selfie invisible 114 cm

1 Batterie X5

1 Boîtier de charge rapide utilitaire

1 Protège-objectifs standard

1 Étui de transport

