Verre sur mesure : le service 2.0 pour acheter ses verres et miroirs sur mesure

Lorsqu’il s’agit d’acheter des verres ou un miroir pour le hall d’entrée, la salle de bains ou la chambre à coucher par exemple, on se tourne presque toujours vers les grands constructeurs. Ces derniers proposent des miroirs d’une taille standard et prédéterminée. Cependant, on est vite limité par le choix, les prix, et le contraintes techniques. Dans la majorité des cas nous avons des besoins spécifiques et nous souhaiterions pouvoir choisir exactement le verre ou le miroir qui nous convient. Aujourd’hui grâce a la centrale du verre, il est possible de concevoir ses verres sur mesure ainsi que ses miroirs sur mesure. Dans n’importe quelle pièce de votre maison en intérieur comme en extérieur vous pourrez enfin qu’on se voit les solution qui vous conviennent parfaitement. Cerise sur le gâteau, les vitrages et miroirs proposés sont les moins cher du marché. En effet les grandes surfaces tout comme les vitriers locaux affichent parfois des prix qui dépassent de loin votre budget.

La Centrale du Verre : votre vitrier pas cher et DIY

Le traitement des verres et des miroirs implique l’utilisation d’équipements dont toutes les vitreries ne disposent pas. La Centrale du Verre est une miroiterie en ligne propose des verres et miroirs très esthétiques et très intéressants, tant sur le plan de l’efficacité que sur le plan décoratif. Vous y trouverez de tout, aussi bien des verres double vitrage, classiques, trempés, feuilletés et aussi des miroirs sur mesure et des crédences. Toutes les formes sont disponibles, telles que la forme carrée, ronde, rectangle, trapèze, ovale… Il vous suffit de choisir votre produit, de définir vos dimensions personnalisées et de valider votre commande pour enclencher la phase de fabrication. Vous pourrez par exemple utiliser votre verre ou miroir produit sur mesure pour vous faire confectionner une table extensible pour manger avec 14 personnes ou d’autres accessoires d’ameublement par exemple. Que vous souhaitiez opter pour un miroir de salle de bain, verre trempé, du double vitrage, un verre dépoli, la centrale du verre est la solution qu’il vous faut.

Des verres et miroirs sur mesure très variés

En plus de son service principal qui est la découpe de miroir et de verre sur mesure, lacentraleduverre.com propose de nombreux autres services en option. Il s’agit entre autres de la production de verres dépolis ou granités, de verre cathédrale, de verres feuilletés, de double vitrage, de crédence, de verre securit sur mesure… L’intérêt de choisir des verres sur-mesure et que vous pouvez les concevoir avec les dimensions que vous souhaitez. C’est vous qui choisissez la forme la taille la couleur l’épaisseur des verres… Cette verrerie possède de nombreux points forts qui font d’elle une référence sur le marché français. Tout d’abord, la conception en ligne des différents projets de verreries sur leur site est novatrice et très simple, grâce à leur niveau technologique. De même, en plus de leur vision startup qui représente un point positif, elle offre le meilleur prix au m². Enfin, ce vitrier en ligne est le seul livrant à Paris et dans toute la France. La livraison se fait par un transporteur spécialisé et sécurisé. Avec l’utilisation de palettes solides, les risques de casse sont minimes. Mais si éventuellement une casse survient, le client est intégralement remboursé. En somme, si vous cherchez à vous faire confectionner des verres ou miroirs sur mesure, tournez-vous vers des professionnels dans le domaine.

Article Partenaire