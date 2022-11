Comment choisir un portail en aluminium ?

Au printemps prochain, vous déciderez peut-être de refaire votre jardin, et de changer votre vieux portail en bois pour redonner un coup de jeune à l’entrée de votre maison. Le portail, c’est l’élément que l’on voit en premier dans une maison, mais il est aussi celui qui vous protège de l’extérieur. Il se doit donc d’être pratique, esthétique et de vous garantir la sécurité dans votre habitation.

Pourquoi préférer l’aluminium à un autre matériau ?

Souvent mis en avant dans les magasins de bricolage, ou sur les sites d’e-commerce, le portail en aluminium revêt plusieurs avantages par rapport aux autres matières. La principale qualité de ce type de portail est d’offrir un excellent rapport qualité prix, d’être élégant et esthétique, robuste et résistant et de ne demander que très peu d’entretien. Le portail en aluminium offre également un plus large choix de forme et de coloris, voire de le faire fabriquer sur-mesure. Ce qui peut être plus compliqué, ou plus cher, pour un portail en bois, voire quasiment impossible pour un portail en PVC.

Quelles différences entre l’aluminium, le bois et le fer ?

Rappelons qu’à la différence du fer, l’aluminium est léger, inoxydable, recyclable, et donc écologique. Par rapport à un portail en bois, il est plus robuste, mais surtout absolument insensible aux aléas climatiques et aux éventuels insectes ravageurs qui pourraient se délecter de votre portail bois. Enfin, l’aluminium sera le matériau à privilégier, si vous envisagez un portail coulissant et/ou motorisé. Avec son faible poids de matière, les vérins de votre motorisation souffriront beaucoup moins qu’un portail bois ou fer. Et, si vraiment, vous aimez l’aspect du fer forgé, qui donne du caractère à votre entrée, sachez que l’aluminium peut se travailler pour y ressembler sans ses inconvénients tels que la rouille ou l’entretien annuel.

Quels types de portails en aluminium choisir ?

L’aluminium est une matière qui permet de répondre aux besoins de chaque foyer, et qui permet aussi quelques excentricités. Imaginez un portail sur lequel vous imaginez des herbes, ou des fleurs. Une opération esthétique réalisable facilement avec de l’aluminium travaillé par un professionnel, mais irréalisable ou presque avec du fer ou du bois. Le type de portail choisi dépendra du degré d’intimité dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de la plus stricte intimité, vous pourrez évidemment choisir un portail plein et haut qui vous préservera des regards extérieurs. Les portails en aluminium ajourés procurent une intimité moindre, mais une esthétique incomparable. Nous avons tous déjà aperçu de magnifiques portails dont les deux parties centrales se présentent sous des formes géométriques ou végétales. Les portails ajourés sont d’ailleurs recommandés dans les zones exposées aux vents. Le troisième type de portail en aluminium s’appelle le portail semi-ajouré. Il présente un bas plein, et un haut ajouré afin de conserver une vue imprenable sur le paysage environnement et/ou une meilleure luminosité dans une cour intérieure par exemple.

