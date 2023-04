La place des femmes dans le sport automobile

L’univers du sport automobile est un domaine encore peu accessible à la gent féminine. Dans cette discipline, les hommes contrôlent beaucoup de choses, mais cela a tendance à changer progressivement. En effet, le nombre de femmes qui participent aux grands événements de sport mécanique augmente d’année en année. Quelle est la place des femmes dans les grandes compétitions de sport automobile ? Apprenez un peu plus sur ce sujet dans la suite de l’article.

Discrètes, mais visibles dans les compétitions majeures

Selon un chiffre dévoilé récemment par la Fédération française du sport automobile (FFSA), la participation des femmes dans les grandes compétitions est très faible. En théorie, la plupart des grandes courses automobiles sont mixtes, mais les femmes restent souvent sous-représentées. Dans l’histoire du sport automobile, le nombre de femmes au volant d’une Formule 1 se compte sur les doigts d’une main. Ce qui n’est pas le cas dans le monde du rallye parce que les pilotes de sexe féminin s’illustrent de façon discrète dans un certain nombre de compétitions. Les exploits des championnes comme Michèle Mouton, Inès Taittinger, Cathy Muller, Marie-Claude Beaumont, Hellé Nice et autres sont gravés dans l’histoire. De jeunes pilotes marchent sur leurs traces et réussissent à faire leur place dans cet univers largement dominé par les hommes.

L’engagement des femmes dans les 24 heures du Mans

La présence féminine dans l’une des grandes courses automobile au monde, les 24 heures du Mans, ne se fait plus discrète. Réservez vos 24H Le Mans tickets pour suivre en direct les performances des pilotes féminins sur le circuit. Cette course a vu la participation de 65 femmes lors de ses éditions successives. À l’occasion de son centenaire, l’engagement de quelques équipages féminins est confirmé. Le record de participation à cette course d’endurance est détenu par une pilote française, Anny-Charlotte Verney, qui a répondu présente durant dix éditions. Plusieurs femmes seront encore au départ de la prochaine course, y compris quelques habituées comme les Irons Dames. Des figures féminines comme Tatiana Calderon, Sarah Bovy, Lilou Wadoux, Sophia Floersch , MAnuella Gostner et autres ont réussi également à s’illustrer durant les dernières éditions des 24 heures du Mans. Leurs performances durant la course à venir seront suivies avec un grand intérêt par le public.

Sport automobile d’endurance : présence confirmée des femmes

Les femmes au volant des voitures de course d’endurance sont de plus en plus nombreuses. Elles manifestent leur passion en participant massivement aux différents championnats d’envergure internationale. Certes, la Fédération internationale de l’automobile (FIA), pointe encore du doigt la faible participation féminine à certaines courses, mais cela est en train de changer progressivement. Les pilotes féminins participent aux compétitions, non pas pour faire de la figuration, mais pour franchir la ligne de l’arrivée avec de bons classements. La compétition automobile se féminise dans plusieurs pays grâce à la suppression de nombreux obstacles qui empêchent les femmes d’être au plus haut niveau. L’intégration des jeunes filles dans de nombreuses écoles de pilotage et la création de quelques championnats féminins incitent les femmes à se faire de la place dans le sport automobile.

Bref, les femmes ont toute leur place dans le sport automobile et elles s’affirment en participant à des compétitions majeures. Elles auront les meilleures occasions pour s’illustrer aux grands événements mondiaux de course automobile.