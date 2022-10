Top 10 des motos électriques les plus vendues en 2022

Si vous ne connaissez pas encore le site go2roues.com et que vous recherchez une moto ou un scooter électrique de qualité à acheter, il va falloir apprendre à le découvrir… Avec deux showrooms à Paris, vous pourrez découvrir et essayer tous les modèles disponibles au 43 rue de Turbigo (3ème arrondissement) et les modèles exclusifs NIU au 13 avenue Duquesne (7ème arrondissement) … Et si la capitale est trop éloignée de votre domicile, le site propose une garantie au meilleur prix, 15 jours d’essais gratuits avec une livraison à domicile sous 10 jours. La garantie de votre deux-roues électrique est de 2 ans avec un kilométrage illimité. Voici le top 10 des motos et scooters électriques vendus par go2roues.com. C’est parti.

Top 1 : Super Soco TC MAX (5 590 € – 5 990 € dès 173.27€/mois)

La Super Soco TC MAX est une moto électrique qui équivaut à une 125 cm3, et nécessite donc le permis B et une formation de 7 heures pour se mettre au guidon. Avec son look vintage, elle peut atteindre la vitesse maximale de 100 km/h pour une puissance nominale de 5 kW. Le moteur reste silencieux et efficace et dispose d’une transmission par courroie. Puisqu’elle est capable d’atteindre les 100 km/h, elle peut donc être utilisée sur autoroute et/ou périphérique. Avec son couple de 170 Nm, les démarrages restent vifs avec départ arrêté et les reprises sont sécurisantes. Côté batterie, elle se dote d’un batterie amovible cachée sous le faux réservoir et dispose d’une autonomie réelle de 60 kilomètres.

Grâce au chargeur fourni, il est possible de la brancher sur une prise 220V avec une charge pleine atteinte en 4 heures maximum pour un poids de 20 kilos tout de même ! Cette moto électrique vous assure une position de conduite confortable et ce, même si vous mesurez 1,80 mètre. La hauteur de selle convient à tous et le repose-pied est ajustable… Enfin pour suivre les données techniques, elle dispose d’un compteur néo rétro, rond, à aiguille numérique qui, en plus de la vitesse et des données classiques, propose le mode de conduite sélectionné et l’estimation en temps réel de la distance pouvant être parcourue. Acheter Super Soco TC MAX sur GO2ROUES (éligible aux primes et bonus écologiques).

La moto électrique Super Soco TC MAX (5 590 € – 5 990 € dès 173.27€/mois Avant Bonus Écologique)

Top 2 : Horwin CR6 (6 390 € dès 198.06€/mois)

La Horwin CR6 est une moto électrique qui équivaut à une 125 cm3, et nécessite donc le permis B et une formation de 7 heures pour la conduire. Elle s’inspire du design des Café Racer et se dote d’un moteur de 6.2 kW (3500 W en nominal) pour une vitesse maximale de 95 km/h et une autonomie d’environ 120 kilomètres permise par sa batterie lithium-ion intégrée qui n’est pas amovible. Avec ce moteur, les accélérations sont franches et permettent d’atteindre 60 km/h en six secondes environ. La batterie est également efficace (lithium-ion Panasonic de 72V / 55Ah, soit 3,96 kWh) et offre une autonomie de 120 kilomètres, à condition tout de même de privilégier les trajets urbains et en zone 30.

Sur voie rapide, et à pleine puissance, l’autonomie baisse à 60 kilomètres environ. Pour la charger de 0 à 80%, il faudra compter environ 3 heures sur une prise domestique, avec le câble secteur fourni. La batterie n’étant pas amovible, il faudra donc brancher « la moto » sur la prise directement. Côté équipements, cette moto électrique dispose du CBS pour réduire les distances de freinage, d’un système d’éclairage full LED et d’un dispositif Keyless, mise en route sans clé. Une prise USB et un petit coffre caché sous le faux réservoir viennent apporter un côté pratique à cette moto électrique. Acheter Horwin CR6 sur GO2ROUES (éligible aux primes et bonus écologiques).

La moto électrique Horwin CR6 (6 390 € dès 198.06€/mois Avant Bonus Écologique)

Top 3 : Super Soco TC Wanderer (4 390 € dès 136.07€/mois)

La Super Soco TC Wanderer est une moto électrique qui équivaut à un moteur de 50 cm3. Avec un moteur de 2500 Watts, elle permet une autonomie correcte de 80 kilomètres. Ses points forts sont son design néo-rétro (catégorie Café Racer), sa charge rapide, ses finitions de qualité et son gabarit. Son point faible : un tarif un peu élevé pour une moto qui se conduit sans permis si vous êtes nés avant le 1er janvier 1988 ou avec le permis AM (ex BSR) si vous êtes nés après cette date. La Super Soco TC Wanderer succède à la Super Soco TC, en reprenant ce qui a fait son succès, mais en améliorant l’autonomie, les équipements, la motorisation etc. Côté moteur, il développe 2500 Watts pour un couple maximal de 180 Nm et une vitesse maximale de 45 km/h atteinte assez rapidement.

Le moteur positionné à l’arrière assure des déplacements très silencieux, sans chaîne, ni courroie, il ne demande aucun entretien d’ailleurs. Et il ne vous coûtera pas très cher en consommation, environ 50 centimes pour 100 kilomètres. Cette moto électrique dispose de trois modes de conduite adaptés à la ville. Un mode économique qui limite la vitesse à 25 km/h, un mode intermédiaire qui limite la vitesse autour de 35 km/h et le mode maximal avec une vitesse de 45 km/h… La batterie est amovible et peut donc se recharger sur une prise de courant et possède une capacité de 60V / 32Ah ou 1.92 kWh. Elle se charge en 3h30 environ et possède une étonnante durée de vie de 50 000 kilomètres… Acheter Super Soco TC Wanderer sur GO2ROUES (éligible aux primes et bonus écologiques).

La moto électrique Super Soco TC Wanderer (4 390 € dès 136.07€/mois Avant Bonus Écologique)

Top 4 : Sur-Ron Light Bee (4 990 € dès 154.67€/mois)

La Sur-Ron Light Bee Homologuée X est une motocross électrique homologuée pour la route qui vous permettra de belles balades en forêt. Elle combine l’agilité d’un VTT avec la puissance d’une moto électrique, une belle qualité de finition et une batterie amovible. Dans la mesure où elle équivaut à une 50 cm3, elle se conduit sans permis mais avec un BSR pour tous ceux nés après le 1er janvier 1988. Avec ses 47 kilos batterie comprise, elle est ultra légère et très maniable. Elle s’équipe d’un moteur dynamique 2 050 W de puissance nominale (pendant 30 minutes en continu), qui reste silencieux quelle que soit l’endroit ou vous l’utilisez (ville, campagne). La Sur-Ron Light Bee Homologuée X est la déclinaison homologuée pour la route de la Off Road X. Elle s’équipe donc des accessoires obligatoires à la conduite sur route (clignotants, rétroviseurs, klaxon, phare avant, feux arrière-LED). C’est une moto électrique que l’on peut considérer comme haut-de-gamme ! Le cadre nu et le bras oscillant sont en aluminium, et pèsent moins de 8 kilos.

La fourche et l’amortisseur arrière sont réglables et de haute qualité. Au niveau des équipements, dans la mesure où elle se classe parmi les motocross, il n’y a que le minimum nécessaire à savoir une prise USB. Si les équipements sont réduits au minimum, on note aussi un confort limité qui la destine à une seule personne et plutôt à des « sportifs ». Côté moteur, on peut compter sur un moteur électrique central, sans entretien, qui développe un maximum de 5 kW en pic et 200 Nm de couple. La transmission se fait par courroie, puis par chaîne. Le moteur étant situé très bas, son centre de gravité est abaissé. Côté batterie, elle est composée de cellules lithium-ion Panasonic, amovibles et rechargeables sur une prise 220V classique grâce au chargeur fourni (2h30 de charge complète). Elle offre une capacité de 60V / 32Ah qui permet de parcourir un maximum de 100 kilomètres à 25 km/h selon le constructeur… Tablez plutôt sur une autonomie réelle de 60 kilomètres. Détail intéressant, le constructeur a ajouté une fonction de régénération du freinage, qui permet donc à chaque freinage de recharger la batterie de quelques % seulement. Acheter Sur-Ron Light Bee sur GO2ROUES (éligible aux primes et bonus écologiques)

La moto électrique Sur-Ron Light Bee (4 990 € dès 154.67€/mois Avant Bonus Écologique)

Top 5 : Super Soco TC (3 190 € dès 98.88€/mois)

Avec la Super Soco TC, nous restons dans la catégorie moto électrique vintage mais nous passons dans le « high tech ». Avec un moteur Bosch de puissance maximale de 3000 Watts, vous pourrez parcourir environ 80 kilomètres. Cette moto est esthétiquement très réussie, possède une motorisation puissante et une charge rapide. Elle laisse également la possibilité au pilote d’ajouter une seconde batterie amovible et possède de bonnes qualités de freinage et de suspensions. Comme elle est équivalente à une 50 cm3, elle se conduit sans permis pour ceux nés avant le 1er janvier 1988 et avec un permis AM pour les plus jeunes. Côté moteur, elle se dote donc d’un moteur intégré à la roue arrière, de marque Bosch avec une puissance nominale de 1900 Watts, et jusqu’à 3000 Watts en pic, avec un couple maximal de 150 Nm. Le moteur reste très silencieux et produit de bonnes accélérations. Il ne vous coûtera pas très cher à entretenir, et vous pourrez parcourir une centaine de kilomètres pour 0.40€ de consommation électrique. Côté batterie, la Super Soco TC se dote d’une batterie lithium-ion amovible d’une capacité de 60V / 30Ah, soit 1.8 kWh et se trouve sous le faux réservoir.

Elle se recharge donc sur une prise 220 V avec un chargeur rapide (fourni) en 3 à 4 heures, mais elle dispose aussi d’un port de charge externe si vous ne souhaitez pas retirer la batterie. La batterie possède une durée de vie de 700 cycles soit environ 35000 kilomètres… Côté autonomie, le constructeur annonce 80 kilomètres, mais il faudra tabler sur une autonomie réelle de 45 kilomètres environ en ville, en prenant en considération le poids du pilote (80 kilos) et la température extérieure (15°C). En roulant uniquement en zone 30, vous pourrez atteindre les 55 kilomètres d’autonomie. Côté sécurité, elle se dote de deux disques de freins reliés ensemble via le système de freinage couplé, ou CBS. Et pour le confort, la fourche de la Super Soco TC est inversée et hydraulique, ce qui lui assure un bon niveau de confort pour le pilote et le passager qui dispose de repose-pied réglable et de poignées de maintien. Enfin, pour les équipements, elle se dote de phare et éclairage à LED, d’un démarrage sans clé (Keyless), d’un écran de contrôle avec état de charge de la batterie, odomètres, température extérieure, autonomie restante etc. Acheter Super Soco TC sur GO2ROUES (éligible aux primes et bonus écologiques)

La moto électrique Super Soco (3 190 € dès 98.88€/mois Avant Bonus Écologique)

Top 6 : Tromox Ukko S (6 490 € dès 201.16€/mois)

La Tromox Ukko S se classe dans la catégorie des petits roadsters électriques équivalents 125 cm3 avec un look fun et vitesse maximale de 93 km/h. Elle se réserve aux petits gabarits (moins de 1, 80 mètres) et se conduit avec un permis B + une formation de 7 heures ou le permis moto évidemment. Avec son moteur d’une puissance nominale de 4000 Watts, capable de développer 8000 Watts en crête, elle se présente comme une petite moto très dynamique et peut atteindre 50 km/h en 3.8 secondes seulement. Le moteur installé en position centrale possède un couple maximal de 203 Nm dont la transmission s’effectue par courroie. Très maniable, la Tromox Ukko S peut se permettre de franchir des pentes d’une inclinaison de 22%, avec une vitesse maximale de 93 km/h. Elle se dote d’une batterie amovible de 3.96 kWh, ou 72V / 55Ahn, qui pèse 20 kilos (tout de même) et se place sous le faux réservoir.

Le temps de recharge sur prise 220V avec chargeur fourni, est estimé à environ 5h30. Elle dispose également d’une prise externe sous la selle pour la recharger sans ôter la batterie. Pour l’autonomie, le constructeur annonce 160 kilomètres mais il faudra plutôt tabler sur 90 kilomètres en fonction du poids du conducteur et des aléas climatiques. Si vous empruntez des côtes, des descentes, que vous avez un vent de face etc., l’autonomie se situera plutôt autour de 45 kilomètres. Le cadre se compose d’un alliage en aluminium renforcé, d’un amortisseur arrière est réglable, d’une fourche hydraulique avant inversée et de freins à disque à l’avant et à l’arrière. Les freins sont reliés ensemble via un système CBS, couplés à de bons amortisseurs qui apportent un niveau de confort appréciable. Au niveau des équipements, elle se dote d’un éclairage intégral à LED, d’un compteur LCD et d’une prise USB, pratique pour recharger votre smartphone. Trois modes de conduite sont également disponibles, un régulateur de vitesse et une marche arrière ! Acheter Tromox Ukko S sur GO2ROUES (éligible aux primes et bonus écologiques)

La moto électrique Tromox Ukko S (6 490 € dès 201.16€/mois Avant Bonus Écologique)

Top 7 : Super Soco TS Street Hunter (4 190 € dès 129.87€/mois)

La Super Soco TS Street Hunter est la nouveauté attendue de cette année. Cette moto électrique, qui équivaut à un 50 cm3, dispose d’une batterie amovible, d’un moteur performant et offre un gabarit bien adapté. Elle se conduit donc sans permis pour ceux nés avant le 1er janvier 1988, pour les autres, il faudra passer le permis AM. Elle se classe dans la catégorie Roadster Étiquette, et succède à la Super Soco TS, qui a donc été améliorée… Le moteur se trouve intégré à la roue arrière de l’engin, développe une puissance de 2500 Watts en nominal et peut atteindre jusqu’à 3300 Watts en pic, ce qui lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 45 km/h comme tous les équivalents 50 cm3. Le moteur ne demande que très peu d’entretien puisqu’il ne possède ni courroie, ni chaîne. Cela fait également de lui, un moteur hyper silencieux, même à plein régime. Pour 100 kilomètres parcourus, il vous reviendra à environ 0.40€ ! La Super Soco TS Street Hunter est une petite moto qui se destine à la ville avec trois modes de conduite : 1 (économique, 25 km/h), 2 (normal, 35 km/h) et 3 (sport, 45 km/h). L’autonomie réelle de cette moto électrique est de 50 kilomètres en ville, le constructeur, lui, annonce 80 kilomètres.

Elle se dote d’une batterie amovible de 60V / 32Ah ou 1.92 kWh qui est installée à la place du faux réservoir. La batterie est amovible, ce qui permet de pouvoir la recharger sur une prise domestique classique. La Super Soco TS Hunter est fournie avec un chargeur de 10A, et peut être rechargée en 3 heures pour une charge de 0 à 100%. Cette même batterie, dotée d’un système de gestion qui inclut dix niveaux de protection, lui permettra de parcourir allègrement les 50 000 kilomètres. Malgré sa petite puissance équivalente à une mobylette des années 80, son gabarit est assez imposant, avec des pneus de 100/80-17 à l’avant, et de 120/70-17 à l’arrière, elle ressemble à une « vraie » moto plutôt qu’à une petite cylindrée. Enfin, du côté des équipements, Soco n’a pas lésiné sur les moyens ! Elle peut accueillir deux personnes, le mono amortisseur est réglable, sur le compteur, on retrouve toutes les informations nécessaires (vitesse, mode de conduite, état de la charge, heure, température extérieure). Elle dispose également d’un démarrage avec télécommande, d’une alarme et d’un freinage couplé… En revanche, pas de port USB, ni de béquille centrale. Elle ne peut pas non plus utiliser l’application Super Soco ni recevoir de Top Case puisqu’il n’y a aucun support de prévu. Acheter Super Soco TS Street Hunter sur GO2ROUES (éligible aux primes et bonus écologiques)

La moto électrique Super Soco TS Street Hunter (4 190 € dès 129.87€/mois Avant Bonus Écologique)

Top 8 : Ovaobike MCR-H (10 890 € 9 990 € dès 309.65€/mois)

La Ovaobike MCR-H est un équivalent 125 cm3 avec un moteur d’une puissance maximale de 9.1 kW, qui peut atteindre la vitesse de 105 km/h. C’est une moto électrique au gabarit passe-partout qui sera aussi maniable en ville que sur routes. Elle se conduit avec un permis A1, permis moto ou permis B mais avec une formation de 7 heures. Ce petit roadster électrique possède un look sportif et un brin agressif et propose des performances intéressantes. Côté moteur, la Ovaobike MCR-H présente une puissance nominale de 7 kW qui peut atteindre 9.1 Kw en pic. Le mode turbo lui permet d’atteindre 105 km/h quand le mode sport atteint, lui, les 99 km/h, le tout avec un couple de 215 Nm, ce qui lui confère des accélérations puissantes, tout en restant économique. Avec son moteur électrique intégrée à la roue arrière, sans chaîne ni courroie, l’entretien est facile. Côté batterie, il faudra brancher la moto sur secteur car sa batterie d’une capacité de 4.8 kWh, ou 72V / 67Ah n’est pas amovible.

Elle embarque cependant un chargeur domestique qui lui permettra d’être rechargée sur une prise 220V domestique tout en gardant la moto près de la prise évidemment… Il faudra environ 5 heures pour une charge de 0 à 100%. Côté autonomie, le constructeur annonce 110 kilomètres à une vitesse de 50 km/h, mais il faudra plutôt tabler sur 70 kilomètres en usage mixte et à une vitesse maximale de 50 km/h. Côté freinage, la Ovaobike MCR-H se dote d’un freinage avant et arrière à disque, reliés ensemble par le système CBS, qui permet de réduire les distances de freinage, quel que soit l’état de la route. En outre, elle dispose d’un cadre en acier et aluminium, d’un bras oscillant double… Cette moto électrique se veut sportive et dispose de 4 modes de conduite : Eco, Comfort, Sport et Turbo. Quant au compteur LCD, il indique le mode de conduite sélectionné, l’heure et l’état de charge de la batterie, la température extérieure, la vitesse instantanée et un odomètre. Elle dispose du système de démarrage Keyless, sans clé donc ! Destinée à un usage urbain grâce à ses petites roues (14 pouces) et son petit gabarit, elle se manœuvre très facilement même à basse vitesse. Enfin, elle s’équipe d’un port USB et d’un petit coffre de 8.6 litres placé dans le faux réservoir. Acheter Ovaobike MCR-H sur GO2ROUES (éligible aux primes et bonus écologiques)

La moto électrique Ovaobike MCR-H ( 10 890 € 9 990 € dès 309.65€/mois Avant Bonus Écologique)

Top 9 : Sur-Ron Storm Bee (8 890 € dès 275.55€/mois)

La Sur-Ron Storm Bee est une motocross électrique enduro, homologuée pour la route et parfaite pour les circuits de cross. Équivalente à un 125 cm3, elle se conduit donc avec un permis A1, un permis moto ou un permis B avec une formation obligatoire de 7 heures. Le confort est plutôt minimaliste, mais son ABS de série et ses qualités de finition font oublier le manque de confort… En même temps, elle se destine plus au cross qu’aux promenades. Sortie en 2021, la Sur-Ron Storm Bee Enduro Homologuée était plutôt attendue des fans de motocross, elle est d’ailleurs disponible dans une version non homologuée, la MX, qui ne peut donc pas rouler sur route ! Ce modèle électrique se veut définitivement sportif, aucun terrain ne lui fait peur, et elle est aussi agréable sur le sable, ou pour une balade en forêt. Puissante, nerveuse et maniable, elle a tout pour vous faire passer un moment sympathique !

Puisqu’elle est électrique, il est évident qu’elle ne vous coûtera pas grand-chose en matière de carburant… Elle s’équipe d’ailleurs d’un moteur central électrique brushless, silencieux, peu coûteux et qui ne demande que très peu d’entretien. Homologuée en tant qu’enduro, la Sur-Ron Storm Bee dispense son pilote de tout l’entretien moteur ! Pas de piston, pas de segments à vérifier et à changer, pas d’huile de boîte, pas de bougie, le top pour éviter de passer des heures les mains dans le moteur ! Justement le moteur dispose d’un refroidissement liquide et peut délivrer jusqu’à 22,5 kWh. Avec un couple maximal de 520 Nm, le 0 à 50 km/h s’atteint en moins de 4 secondes… Pour la batterie, vous pourrez compter sur une batterie à cellules lithium-ion Sony VTC6 qui présente une capacité de 96V / 48Ah, parfaite pour la course et les sensations fortes ! Avec une autonomie de 100 kilomètres à 50 km/h et un chargeur de 96V / 10 A, elle se recharge complètement en 3 heures seulement. Notons la présence d’un port USB, utile lors des balades en solitaire, pendant lesquelles vous ne dérangerez ni les animaux, ni les promeneurs qui ne vous entendront même pas vous déplacer. Les amoureux du cross vont l’adorer et pouvoir s’adonner à leur loisir favori dans le plus grand silence… Acheter Sur-Ron Storm Bee sur GO2ROUES (éligible aux primes et bonus écologiques)

La moto électrique Sur-Ron Storm Bee ( 8 890 € dès 275.55€/mois Avant Bonus Écologique)

Top 10 : Motron Vizion (3 599 € dès 111.55€/mois)

La Motron Vizion est un équivalent 50 cm3, et un petit roadster électrique idéal pour un usage urbain. Elle peut se conduire dès 14 ans avec un permis AM, avec un permis moto ou un permis B pour celles et ceux nés avant le 1er janvier 1988. Avec un moteur de 3700 W en nominal, elle atteint la vitesse maximale de 45 km/h et dispose d’une autonomie de 68 kilomètres. Attention, elle est en revanche réservée aux pilotes de moins de 1.85 mètre. Elle est parfaite pour la ville grâce à ses petites roues de 12 pouces qui la rendent hyper maniable et facile à garer. Côté moteur, elle dispose d’un moteur central, à courroie, qui développe 3 700 W de puissance, ce qui en fait l’un des roadsters équivalent 50 cm3 des plus puissants du marché actuel. Le moteur allemand de marque Bosch est économique et très fiable et ne demande normalement aucun entretien. Côté batterie, elle s’équipe d’un modèle d’une capacité de 72 V / 26 Ah, soit 1,87 kWh pour une autonomie réelle de 45 kilomètres, le constructeur en annonçant 68 !

La batterie étant amovible vous aurez le choix de la recharger seule, ou en la laissant sur la moto sur n’importe quelle prise 220V domestique. Avec le chargeur fourni, il faudra compter environ 6 heures pour avoir une batterie pleine et elle est donnée pour 1000 cycles, soit environ 55 000 kilomètres ! Pour le freinage, vous pourrez compter sur des freins à disque à l’avant et à l’arrière. Elle se dote également d’une fourche avant inversée, d’un amortisseur arrière correct et de couleur jaune, parce qu’elle a du style cette petite moto électrique ! Enfin, concernant les équipements, elle se dote d’un éclairage intégral à LED, d’un compteur LCD et d’un port USB pour recharger votre smartphone pendant vos déplacements. Cette petite moto électrique pourrait bien être la star de nos centre-villes dans les mois qui viennent… Acheter Motron Vizion sur GO2ROUES (éligible aux primes et bonus écologiques) Vous n’avez plus qu’à faire votre choix parmi les 10 modèles de notre top 10 en sachant qu’elles sont donc toutes éligibles aux primes et bonus écologiques, et que le site Go2roues propose des paiements en plusieurs fois, du LOA et bien d’autres moyens de rouler écologique et économique !