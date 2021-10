Bezior X1000 : ce VTT électrique pliable a tout pour plaire... et il est en promotion !

Vous avez envie de vous acheter un vélo électrique, mais votre budget reste assez serré ? Eh bien, bonne nouvelle parce que le Bezior X1000 est en promotion actuellement ! C’est un VTT électrique pliable qui a tout pour vous faire craquer, à commencer par son très beau look. Mais qu’en est-il de ses caractéristiques et ses fonctionnalités ? On vous dit tout !

Léger, pliable… pratique

Le Bezior X1000 est donc un vélo tout terrain électrique (VTT) qui présente la particularité d’être pliable. Sa structure en aluminium intégral a été pensée pour pouvoir être facilement pliée en deux temps trois mouvements. La structure en question présente également le plus d’être à la fois légère et solide : alors qu’il ne pèse que 25 kg, le vélo peut supporter un poids maximal de 200 kg.

La hauteur du siège est réglable pour une utilisation confortable, peu importe votre taille (entre 1m65 à 1m90). Toujours pour un max de confort, le vélo embarque des pneus larges de 26 pouces qui absorbent efficacement les chocs. Le tout est complété par un frein à disque hydraulique hors tension ZOOM H875 pour la sécurité.

Puissance et autonomie

Le VTT électrique Bezior X1000 embarque une batterie amovible et puissante : une Panasonic 48V 12.8Ah qui lui permet d’offrir une autonomie pouvant aller jusqu’à 100 km en fonction du mode d’assistance que vous choisissez. A cela s’ajoute un moteur de 1000 W qui vous permettra de rouler jusqu’à la vitesse maximale de 40 km/h. (Attention à la législation de votre pays)

Sinon, il faut savoir que la puissance de la batterie du vélo est renforcée grâce à un engrenage en étoile intégré qui améliore le taux de conversion et empêche ainsi la perte d’énergie ! Enfin, pour ce qui est du temps de charge de la batterie, comptez entre 4 à 6 heures pour la rebooster complètement et optimiser les performances de votre vélo.

Cinq niveaux d’assistance

Avec le VTT électrique Bezior X1000, vous avez le choix entre trois modes de déplacement : le mode électrique, le mode d’assistance électrique ou encore le mode de conduite. Pour ce qui est du mode d’assistance, il propose 5 niveaux, ainsi que 27 vitesses différentes.

Le vélo embarque également un système de détection de puissance et vitesse des pédales ce qui lui permet d’optimiser automatiquement le confort de conduite. Vous pourrez d’ailleurs suivre vos données de conduite via le compteur intelligent LCD qui accompagne également le vélo.

Proposé à prix réduit !

C’est Noël avant l’heure avec le Bezior X1000 ! Le VTT électrique fait en effet l’objet d’une forte promotion : profiter d’une importante réduction de 300 euros avec le code P6CZFNWDM1MS. Le prix du vélo passe ainsi de 1269.99 euros au lieu de 1299.99 euros. Si ce n’est pas une bonne affaire ça !

Surtout que la livraison est gratuite partout en Europe. Votre vélo tout neuf vous sera livré à votre domicile en seulement quelques jours. N’attendez pas pour profiter de cette bonne affaire. La promotion ne dure en effet que quelques jours seulement, ne ratez pas votre chance !

Je profite de la promotion sur le Bezior X1000