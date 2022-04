Le surpuissant smartphone POCO F4 GT 5G est déjà en promotion

Avec le POCO F4 GT, elle se lance dans une technologie plus avancée, tout en restant financièrement accessible. Le POCO F4 GT succède au POCO M4 PRO 5G et se dirige un peu plus vers le haut de gamme en la matière. Un smartphone gaming existait déjà le F3 GT, mais il n’était pas vendu en France. Pour résumer les atouts du F4 GT, nous dirions qu’il est plus rapide et plus puissant… Il se décline en trois couleurs : Argent Sidéral, Jaune Poco et Noir Absolu. Un smartphone de cette qualité à moins de 600€, c’est plutôt rare, les autres modèles du genre atteignant facilement les 700€ en général. Présentation.

Un smartphone gaming donc

Le POCO F4 GT s’équip de la plateforme 5G la plus avancée de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Cette plateforme est construite sur une technologie de processus 4nm et dispose d’un processeur Octa Core cadencé en 3,0 GHz. Le CPU est 20% plus rapide que les autres chipset Android et les performances du GPU sont 50% meilleures. Pour une optimisation parfaite des performances, le POCO F4 GT offre une RAM LPDDR5 à part entière pouvant atteindre 6 400 Mbps et une ROM UFS 3.1 améliorée avec une vitesse d’écriture séquentielle accrue de 25 %. Enfin pour que son potentiel soit totalement exploité, il intègre la technologie LiquidCool 3.0, l’un des systèmes de refroidissement les plus sophistiqués du secteur. Et ce, même sur des jeux très gourmands en énergie. Cette technologie avancée permet au POCO F4 GT de se démarquer de ses concurrents. LiquidCool est une solution de refroidissement composée d’une structure multi couche, soutenue par deux refroidisseurs géants.

Un chargement ultra rapide !

Le POCO F4 GT se dote du premier HyperCharge 120W de la marque et d’une batterie à deux cellules de 4700mAh. Ce qui veut dire qu’il vous faut seulement 17 minutes pour que votre smartphone affiche les 100% de batterie. La charge rapide est également possible pendant que le jeu se déroule et prend 27 minutes seulement. La vitesse de charge est sécurisée et ne fait prendre aucun risque à la batterie. La technologie AdaptiveCharge minimise le temps que la batterie passe dans la plage critique de 80-100 % pendant la nuit.

Pensé pour jouer !

Le POCO F4 GT dispose d’une étonnante nouveauté au niveau du jeu : les déclencheurs magnétiques pop-up, qui transforment l’appareil en « console » de jeu. Les gâchettes offrent alors une précision et un contrôle de haute précision. Ces gâchettes sont conçues grâce à une technologie de lévitation magnétique et peuvent supporter plus de 1.5 millions de pression. Les gâchettes pop-up du POCO F4 GT peuvent être personnalisées pour un usage quotidien et se transformer en raccourci pour l’appareil photo ou la lampe de poche par exemple.

Un écran spécial gaming aussi évidemment !

L’écran du POCO F4 GT est un écran de 6,67 pouces taillé sur mesure pour les joueurs, avec un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience de jeu totalement immersive. Le POCO F4 GT offre également une gradation PWM à haute fréquence pour protéger vos yeux sans sacrifier la précision des couleurs en cas de faible luminosité.

Les caractéristiques techniques du POCO F4 GT 5G

Processeur Snapdragon 8 Gen 1Octa Core CPU

Écran 6.67 “2400 × 1080 FHD + écran plat AMOLED DotDisplay, affichage TrueColor

Taux de rafraîchissement de 120Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 480Hz

RAM + ROM : 8 go + 128 go/12 go + 256 go

Caméra : Triple caméra AI 64MP + 8MP + 2MP, caméra frontale 20MP

Batterie : 4700mAh (typ), avec 120W Hyper Charge, 120W chargeur intégré

OS : MIUI 13 pour POCO, Version globale, prise en charge multilingue et Google Play

Autres : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, Dolby Atmos, NFC

Réseau : Netcom complet, double SIM double veille

Caméra : Capteur principal de 64 mégapixels (f/1,9), Ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2), Capteur macro de 2 mégapixels (f/2,4), Capteur selfie de 20 mégapixels (f/2,2)

2G/3G/4G/5G

Déjà en promotion !

Le POCO F4 GT 5G est déjà en promotion avec deux belles offres.

La version POCO F4 GT 5G 8+128 est proposée à 580€

La version POCO F4 GT 5G 12+256 est proposée à 696€

Article partenaire