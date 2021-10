myPOS : un terminal de paiement électronique et compte pro en ligne

Combien sommes-nous aujourd’hui à dégainer notre carte bancaire pour un paiement de moins de 5€ ? Certainement plus nombreux qu’il y a quelques années ! Avec la généralisation des paiements sans contact, et ce, même pour de petites sommes, les terminaux de paiement électroniques sont partout ! Qui plus est, nous sommes aussi très nombreux à n’avoir jamais d’argent liquide sur nous.

Pour un commerçant, un artisan ou un autoentrepreneur, difficile aujourd’hui de se passer d’un terminal de paiement électronique. Et aujourd’hui, même si vous exercez une profession qui vous amène à vous déplacer chez vos clients, ce terminal de paiement devient une assurance de revenus supplémentaires. Mais comment choisir un terminal de paiement ? Et comment cela fonctionne-t-il ? On vous explique tout !

Un terminal de paiement électronique c’est quoi ?

Aujourd’hui, les TPE deviennent indispensables à de nombreux commerçants ou artisans. Avec la généralisation des paiements en carte bancaire et/ou sans contact, ils sont également indispensables à la satisfaction du client.

Un TPE est un boîtier qui vous permet d’accepter de vos clients, tous les paiements par carte bancaire, que ce soit sans contact ou par carte magnétique (avec code). Ces boitiers peuvent être branchés électriquement, ou être transportables grâce à leurs batteries longue durée.

Concernant les avantages, le TPE va sécuriser vos transactions avec vos clients. Les chèques sans provisions et la fausse monnaie, sont un réel problème pour la trésorerie, avec un TPE, ces risques sont donc écartés. Grâce aux TPE, il est également possible de payer dans différentes monnaies étrangères. Ceci évite aux clients étrangers de devoir retirer de l’argent liquide et potentiellement de s’en faire délester. Enfin, le commerçant n’a plus besoin de prendre de risque avec une grosse somme d’argent, tout se passe via le TPE.

Quant aux inconvénients, ils sont finalement peu nombreux ! Un TPE est un boîtier électronique et comme tout appareil, il peut donc tomber en panne, mais la plupart des opérateurs proposent des extensions de garanties palliant ces problèmes. Enfin, c’est un service utile, mais payant pour le commerçant… Un investissement sommes toutes, très vite amortie, au regard des tarifs pratiqués.

Quel terminal choisir ?

Plusieurs types de terminaux sont à votre disposition :

Le terminal de paiement électronique classique qui dispose d’un clavier numérique et d’une imprimante pour les reçus clients.

Les Smart TPE qui fonctionnent généralement sous Android et se dotent d’un tactile qui permet tous les paiements par carte. Ils peuvent souvent émettre les tickets de caisse directement sur le smartphone via un SMS

Depuis peu, il existe une nouvelle technologie de paiement qui transforme votre smartphone Android en un terminal de paiement. Une application à télécharger (myPOS Glass), la carte du client passée sur votre écran, et le paiement enregistré. Ce genre d’application se révèle parfaite pour de petites sommes par exemple.

Comment obtenir un terminal de paiement électronique ?

Généralement, les terminaux de paiement sont reliés à votre compte bancaire. Mais, myPOS vous facilite les choses avec la création d’un compte pro en ligne. Vous allez donc bénéficier d’un compte bancaire professionnel gratuit avec un accès parfaitement sécurisé. Et ce, pour tous les paiements : en ligne ou via votre smartphone. Un compte de règlement est également disponible pour les paiements au comptoir d’un magasin. Ce compte pro s’adresse à toutes sortes d’activités, site internet de vente, petites entreprises, avoir ce type de compte vous assure un paiement immédiat.

Des outils supplémentaires sont joints à ce compte pro, puisque vous allez pouvoir bénéficier d’outils de reporting et même accepter des paiements lorsque vous serez en déplacement. Cela vous permet donc de gérer votre entreprise, en temps réel, 24h/24 et 7j/7 où que vous vous trouviez sur la Planète !

Quel est le prix d’un terminal de paiement électronique ?

Cette question est évidemment essentielle lorsque l’on débute une activité. Certains terminaux de paiement peuvent atteindre plusieurs centaines d’euro… Avec le myPOS Go, vous n’aurez que 29€ à investir et le terminal sera à vous… Pas de contrat de location qui peut vous engager sur une durée déterminée, c’est donc une solution très économique.

En investissant dans ce type d’appareil, vous bénéficierez d’un appareil doté d’une carte SIM data gratuite. Aucun abonnement mensuel ne vous sera demandé, seuls des frais de transaction s’appliqueront (1.69% + 0.05 euro). L’appareil est garanti un an et vous disposez d’une garantie de remboursement de 30 jours.

Quels sont les facteurs à prendre en compte avant d’ouvrir un compte ?

La plupart du temps, les terminaux de paiements sont reliés à votre banque et proposent un crédit des transactions sous 48h. Dans le cas du terminal cité plus haut, le règlement est instantané. Ce qui peut être un réel avantage, quand l’entreprise ne dispose pas d’une trésorerie importante.

Pour de nombreux prestataires, des frais de paiements annuels ou mensuels sont parfois facturés. Louer un terminal c’est évidemment devoir s’acquitter des frais d’abonnements qui peuvent revenir plus chers que d’acheter un terminal.

Comment ouvrir un compte ?

La possibilité d’ouvrir un compte est offerte à toute entreprise enregistrée dans l’Union Européenne, ainsi qu’en Islande, Norvège, Liechtenstein, Royaume-Uni et Suisse. Mais il est également possible de créer un compte pour des sociétés d’autres pays, ou dirigées par des ressortissants d’autres pays que ceux cités.

Indépendants, freelances, société à responsabilité limitée, entreprise unipersonnelle, sociétés publiques, toutes les entreprises peuvent bénéficier de ces services. Seules certaines entreprises comme les spéculateurs de changes, marchands d’armes ou organismes de bienfaisance non réglementés ne sont pas éligibles aux services myPOS.

Pour ouvrir un compte en ligne, il suffit de le créer en ligne et de suivre les instructions demandées :

Détails de votre connexion

Email / mot de passe

Numéro de téléphone portable

Coordonnées personnelles avec date, lieu de naissance et nationalité

Renseignements de votre entreprise (activité, adresse, numéro de SIRET)

Renseignements sur l’administrateur de l’entreprise si vous ne la dirigez pas

Il est très facile d’ouvrir un compte et de bénéficier des services proposés sans vous déplacer. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour faciliter vos transactions bancaires à moindre coût… Tout en gardant une sécurité optimale sur vos transactions. Une excellente alternative pour vous, en tant qu’entrepreneur, mais qui facilite aussi les démarches de vos clients !

Article proposé par myPOS