UWANT B100-E : le puissant nettoyeur de taches multifonctionnel est en promo

Pendant les fêtes de fin d’années, vous allez peut-être recevoir de la famille ou quelques amis pour partager un repas… Et, il en découlera forcément quelques heures de ménage après leur passage. Si, en plus, ils viennent passer quelques jours avec leur chien, vos tapis risquent de s’en souvenir. Le tapis est peut-être l’élément de la maison, le plus difficile à nettoyer car il ne passe pas à la machine à laver. Connaissez-vous l’existence de ce que l’on appelle un nettoyeur de tâches ?

A mi-chemin entre un nettoyeur-vapeur et un aspirateur, il offre les mêmes fonctions en un seul appareil. En ce moment, le puissant UWANT B100-E Nettoyeur de taches multifonctionnel est en promo, et en plus, la marque vous offre un petit cadeau si vous êtes parmi les premiers à commander. Présentation.

Pourquoi choisir un nettoyeur de tâches ?

Comme son nom l’indique, le nettoyeur de tâches UWANT B100-E va vous aider à entretenir toutes sortes de tissus d’ameublement. Les nettoyeurs de tâches sont plus pratiques que les nettoyeurs vapeurs, car en plus de désincruster la tâche en elle-même, ils vont aspirer l’eau sale qui en ressort. Les nettoyeurs de tâche permettent aussi de récupérer une tâche incrustée dans un tissu car il va entrer en profondeur dans les fibres du tissu. Que ce soit pour vos rideaux, votre canapé ou vos tapis, le nettoyeur de tâches s’avère un élément majeur de l’hygiène de votre maison.

Comment fonctionne un nettoyeur de tâches ?

A la différence d’un nettoyeur vapeur qui va pulser le produit en surface et ne pas l’aspirer, le nettoyeur de tâche UWANT B100-E est conçu pour avoir les deux fonctions en même temps. Grâce à un puissant jet, il va envoyer le nettoyant dans la tâche, puis l’aspirer pour rendre votre tissu propre, comme s’il était neuf. De plus, le nettoyeur de tâches, par sa force d’aspiration va permettre de sécher la tâche dès son nettoyage… Et ainsi éviter les auréoles ou des tâches supplémentaires si l’on marchait dessus par exemple.

Enfin, le nettoyeur de tâches UWANT B100-E va aussi vous permettre d’éliminer les mauvaises odeurs qui persistent souvent après une tâche sur un tapis. Si vous renversez un café par exemple, il y a de fortes chances qu’un simple produit ou nettoyeur vapeur, laissent des odeurs désagréables… En enlevant les odeurs, il enlèvera également les bactéries qui pourraient s’y loger.

Le nettoyeur de tâches UWANT B100-E Nettoyeur de taches multifonctionnel en détail

Ce nettoyeur de tâches propose une utilisation d’eau courante et permet non seulement de pulvériser en profondeur, mais également d’aspirer en profondeur les résidus de la tâche. Il dispose de deux niveaux d’aspiration, et propose une puissance maximale de 12 Kpa, ce qui lui permet un nettoyage en profondeur, et un séchage très rapide… Un vrai plus quand il s’agit d’une tâche humide ! Grâce à sa conception auto-nettoyant brevetée, il est parfait pour également enlever toutes les odeurs désagréables et les bactéries… Imaginez une tâche de vin, l’odeur peut rester pendant des semaines !

Pour le rangement, il est compact et dispose d’un range cordon électrique automatique, ce qui permet de l’utiliser en toutes circonstances. Et grâce à ses roulettes universelles, vous pouvez le déplacer sans problème dans toute la maison. En appuyant sur la touche « Wind Up », vous pourrez même l’utilisez sans que le cordon ne vous gêne.

Grâce à un réservoir d’eau propre de 1800 ml, vous allez pouvoir récurer en profondeur tous les tissus tâchés de votre maison. Côté technique, il fonctionne sur 220V pour une puissance de 450 W et un bruit d’utilisation inférieur à 65 décibels. Le réservoir d’eau propre peut contenir 1800 ml et le récupérateur d’eau usée, 1600 ml. Compact et léger, il pèse 4.7 kg et mesure 39 cm de long, 39 cm de large et 41.3 cm de haut.

Un cadeau supplémentaire pour les 30 premières commandes !

Le nettoyeur de tâches UWANT B100-E est normalement vendu au prix de 259,99$ mais vous pouvez l’obtenir au prix de 199.99€ si vous le commandez entre le 15 décembre et le 15 janvier 2022 à 8h (UTC) ! Et ce n’est pas tout, UWANT offre aux 30 premières commandes, un haut-parleur bluetooth en bambou BlitzWolf® d’une valeur de 70.86€. Ce petit haut-parleur va vous permettre de rendre vos heures de ménage avec le nettoyeur de tâches plus agréables encore !

Conçue en bambou, dans un matériau respectueux de l’environnement, elle tient la distance avec environ 5 heures d’autonomie. Une sortie 20W, aigües, ténor et balance des basse, c’est l’équilibre parfait pour vous apporter un confort acoustique que vous apprécierez ! Avec son design épuré et moderne, elle s’intégrera dans tous les intérieurs et vous promet des heures de nettoyage en musique !

