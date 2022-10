Vente Flash : 120€ de réduction sur le graveur laser Creality CR Falcon Laser 10W pour faire ses décorations d’Halloween

Nous sommes bientôt le 31 octobre, jour des monstres et des sorcières, des bonbons, des gages et des terrifiants petits monstres… Ce sont aussi les vacances de Toussaint, et une belle occasion de créer de magnifiques décorations d’Halloween, ou de petits cadeaux pour vos amis… Si vous envisagez de fabriquer des pièces découpées et gravées au laser pour cette occasion, nous avons un bon plan pour vous. Mais, avant de pouvoir les fabriquer, il va vous falloir acquérir de quoi laisser libre cours à votre imagination. Nous vous proposons de découvrir l’un des produits phares de la marque Creality, la CR Falcon Laser 10W qui va vous permettre de créer de superbes pièces de manière rapide et sécurisée. La machine à gravure laser Creality CR Falcon Laser 10W est la dernière-née de la marque spécialisée, et elle va vous changer la vie ! Découverte.

Une structure robuste et stable.

La Creality CR Falcon Laser 10W se dote de 4 roues en mouvement en forme de V, d’un rail coulissant à fente en V stable et d’une courroie spéciale haute tension. Cette configuration lui donne une parfaite stabilité et ne provoque aucun écart de mouvement, même après de longues heures d’utilisation. Le bras fixe mesure 8 mm soit 2 mm de plus qu’un bras classique. Elle se dote également d’un trépied en caoutchouc en forme de L qui améliore encore sa stabilité. Il faut moins de 10 minutes pour l’installer et commencer à profiter de ses qualités exceptionnelles.

Puissance et sécurité, deux qualités indispensables…

La Creality CR Falcon Laser 10W possède une puissance de sortie de 10 W, ce qui lui permet de découper facilement des planches jusqu’à 12 millimètres et de l’acrylique jusqu’à 8 millimètres. De plus, elle utilise une technologie de point compressé et de mise à niveau qui réduit le point laser à 0,06 millimètre, ce qui permet d’obtenir une gravure d’image particulièrement fine. Du côté de la sécurité, elle se dote d’une fonction d’arrêt automatique qui coupe l’impression en cas de retournement, de chute accidentelle ou d’inclinaison trop forte. Dès qu’elle détecte un dysfonctionnement, une alerte se déclenche. Enfin, elle dispose d’un capot de protection sur le laser pour une pas, vous abîmez les yeux…

Les axes et la compatibilité…

Sur la Creality CR Falcon Laser 10W, les axes X et Y disposent chacun de lignes d’échelles hyper précises, ce qui facilite la réalisation de mesures de longueur. L’intervalle de gravure pour les grandes surfaces est de 415 × 400 mm, ce qui lui permet de graver de nombreux matériaux. Elle se dote enfin d’une carte mère 32 bits intégrée, conception intégrée en alliage d’aluminium, à double moteur pour assurer la stabilité du mouvement à grande vitesse. La machine de gravure laser Creality CR-Laser Falcon 10W est compatible avec les logiciels laserGRBL LightBurn, prend en charge Linux/Mac OS/Windows (Win XP/Win 7/8/10/11) et les formats de fichiers de gravures gérés sont : SVG/PNG /DX/TIF/BMP/PDF.

Toutes les caractéristiques techniques de la Creality 10W laser

Puissance optique : 10 W.

Taille du Spot : 0,1 mm.

Profondeur de gravure : 0-3 mm.

Épaisseur de coupe : 0 à 5 mm.

Longueur d’onde du Laser : 455 + 5 nm.

Précision de gravure : 254 dpi.

Vitesse de gravure : Max. 10 000 mm/min.

Zone de gravure : 400 × 415 mm.

Source de lumière : Laser à semi-conducteur.

Tension d’entrée : 100 ~ 220 V 47 ~ 63 HZ.

Tension de sortie : 24 V cc.

Format de fichier de tranchage : vga, png, jpg, jpeg, bmp, dxf.

Format de fichier de gravure : gcode (après tranchage)

OS de soutien : Windows / MacOS.

Logiciel de tranchage : CrealityLaser, LaserGRBL, LightBurn

Matériaux utilisables : scardboard, bois, claquettes en bambou, plaque de caoutchouc, cuir, tissu, acrylique, plastique, métal.

Voilà un cadeau parfait à offrir à un passionné de créations manuelles, ou à s’offrir pour de superbes réalisations dans de nombreux matériaux… Le graveur Laser Falcon 10W est actuellement à 519 € au lieu de 639 € avec le code FA120 (120 € de réduction) sur le site Creality ou sur Amazon avec le code CRFLOF (70 € de réduction).

Article Partenaire