Décoration de table : 7 idées pour les cinéphiles

Un thème de décoration qui reste large et qui vous permet toutes les fantaisies. Vous allez devoir vous improviser chef décorateur pour construire un vrai décor et tout miser sur une décoration de table basée sur le thème du cinéma pour que vos invités s’imaginent être les acteurs d’une superproduction américaine. Plongez dans les entrailles du 7e art le temps d’une soirée festive.

Une décoration de table magique sur le thème Harry Potter

Cette œuvre littéraire de JK Rowling adaptée sur grand écran est l’une des plus reprises en matière de thème de décoration. Il n’y a pas d’âge pour aimer Harry Potter et les fans sont nombreux. Si vous voulez du réalisme, il faudra donc vous improviser chef décorateur et commencer par aménager votre salle comme un décor de cinéma. Pour mener cette mission à bien, il faut imaginer une pièce reconstituée, car la réussite d’une décoration de table sur le thème du cinéma se joue sur des détails.

Si vous souhaitez reprendre l’ambiance particulière d’un des films de la saga Harry Potter par exemple, vous devrez peut-être reconstituer une pièce de Poudlard puis agrémenter votre scène avec des dizaines d’objets à l’effigie de l’univers du petit sorcier. Ballons en aluminium, assiettes à l’effigie d’Hedwige, la chouette blanche du jeune magicien, nappe en papier, décoration de murs, il faudra un peu d’imagination pour que vos invités se prennent pour Hermione, Ron ou Voldemort. Pensez aussi à leur demander de venir déguisés pour que le réalisme soit à son paroxysme.

La table hollywoodienne

Lorsque l’on pense au cinéma hollywoodien, on pense à Marilyn Monroe, Tom Cruise ou Morgan Freeman, et évidemment à la célèbre cérémonie des Oscars. Tapis rouge, statuettes factices, ballons noir et or, il existe pléthore d’objets qui vous immergeront, vous et vos invités dans un décor féérique digne des plus grands films des années 60. Pour une table sur le thème du cinéma, il faudra d’abord choisir les couleurs qui seront soit noir et rouge, soit noir et blanc en général.

On peut alors imaginer une table revêtue d’une nappe noire, sur laquelle vous installerez un chemin de table en forme de pellicules de film. Pour les invités, des assiettes blanches qui ressortiront sur la nappe noire, chacune accompagnée d’un clap de cinéma sur lequel vous pouvez inscrire un prénom. Vous pouvez également opter pour une nappe rouge, un chemin de table noir et assembler ensuite votre décoration de table en partant de la nappe.

Pour parfaire la décoration de votre table sur un thème Hollywood, procurez-vous des ballons qui reprennent les étoiles du fameux Walk of Fame de Los Angeles que vous pouvez accrocher aux dossiers des chaises. Pour que vos invités gardent un petit souvenir de votre fête, les traditionnels ballotins à dragées se transformeront en minicaméras super 8. Dans ce décor hollywoodien, ce sera vous, la star de la soirée, alors pensez à prévoir une statuette Oscar que quelqu’un vous remettra pour vous récompenser de l’Oscar du meilleur décorateur de table.

Le décor hollywoodien est peut-être le plus facile à réaliser en termes de décoration de table. Les accessoires sont nombreux et vous permettront toutes les fantaisies. Pensez évidemment au tapis rouge pour accueillir vos invités, et à la fameuse photo souvenir avec les flashs qui crépitent à l’arrivée de chaque invité, de jolis souvenirs en perspective.

L’ambiance de science-fiction en décoration de table

Si vous n’aimez pas Harry Potter ni Marylin Monroe, orientez-vous vers Stars Wars et la science-fiction, des thèmes particulièrement propices à la réalisation de superbes décorations de tables et de fêtes. Pour une décoration sur le thème de la science-fiction, vous pouvez opter pour des couleurs métalliques comme le gris acier, et la nappe « gris alu » est un bon point de départ pour votre décoration. On peut alors imaginer des gobelets ou mugs estampillés Star Wars, des paillettes argentées disséminées sur votre chemin de table et quelques accessoires qui rappelleront le thème de la science-fiction.

Un petit tour de table dans l’univers décoratif de Marvel

Impossible de passer au crible les décorations de tables sans parler de l’univers Marvel, qui, comme pour Harry Potter, ne compte pas que des enfants parmi les fans invétérés. Marvel, c’est Captain America, Hulk, Iron Man et tous leurs copains. Vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie si vous êtes fans :

serviettes en papier,

assiettes,

verres,

costumes,

sacs surprises,

pinatas.

Vous pourrez également choisir un personnage, Thor par exemple ou Iron Man, et réaliser votre décoration autour du personnage. Si vous choisissez Thor, le marteau sera évidemment au centre de votre déco, qui pourra être votre centre de table. Ensuite vous pourrez ajouter de faux cailloux ocre pour la décorer, ils rappelleront son fameux rocher. Si vous n’aimez pas les super héros Marvel, vous pouvez toujours choisir DC Comics, ou Goldorak, il vous suffira de trouver les bons éléments de décoration pour coller à votre personnage principal.

Quand votre table devient une scène de crime

Comme vous pouvez le voir, le choix est large pour une décoration sur le thème du cinéma et vous pouvez aussi vous retrouver au cœur d’une enquête de police. Pour réaliser cette déco, il existe de petits gyrophares éclairés à LED, qui feront office de centre de table, l’ambiance clignotante vous plongera automatiquement sur une scène de crime. Pensez à harmoniser les couleurs avec du bleu marine, du blanc, du noir et quelques rubans jaune « scène de crime ». Vous pouvez aussi équiper vos convives de brassard « police » ou « sécurité », disposer de petites armes factices sur les tables et faire votre entrée menotté.

C’est la fête, même avec une décoration de table gore

Le risque avec ce thème pour un anniversaire est de tomber dans le cliché Halloween. Si vous choisissez ce thème, il faudra donc veiller à éviter la couleur orange dans votre décoration. Les couleurs de ces soirées horrifiques seront donc le noir des ténèbres et le rouge du sang évidemment. Lumières tamisées, nappe noire criblée de taches de sang, petites araignées en guise de marque-place, couteaux sanguinolents plantés au centre de la table et une guillotine à saucisson pour épater vos invités. Pensez à disséminer quelques yeux sortis de leurs orbites sur les tables pour encore plus de frissons.

Les comédies romantiques s’invitent pour décorer votre table

Avec ce dernier thème sur les comédies romantiques, le glamour sera mis à l’honneur. La couleur de votre déco sera rose, évidemment. Rose pour la nappe, les housses de chaises, les assiettes et les pétales de roses que vous disséminerez partout sur les tables et le sol. N’oubliez pas les paillets qui, comme dans tout film romantique, auront leur rôle à jouer. Comme on le disait plus haut, chaque détail a son importance. Enfin, terminez en accrochant des ballons un peu partout dans votre salle. S’ils sont roses en forme de cœur, c’est encore mieux. Si vous choisissez le thème comédie romantique, et que vous souhaitez rappeler qu’il s’agit de cinéma, optez pour des petits marques-places noirs et blancs, en forme de pellicule, qui rappelleront le thème cinéma.

Sur la table d’honneur, installez un panneau lumineux « Cinéma » ou « Hollywood » et habillez-vous de la célèbre robe blanche de Marylin virevoltant au-dessus d’une bouche de métro. Un ventilateur devrait produire l’effet voulu. Enfin, si le thème comédie romantique vous inspire, il faudra des fleurs partout. Artificielles ou naturelles, elles seront les pièces maîtresses de votre soirée !