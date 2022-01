Électricité verte : comment consommer local ?

Mais qu’est-ce que le « consommer local » ? Depuis quand le pratiquons-nous et est-ce simple de passer à une consommation de proximité pour tous les produits de la vie quotidienne ? Quels sont les bénéfices d’une consommation locale pour les consommateurs et les producteurs ? On va tout vous expliquer !

D’où vient le mouvement du « consommer local » ?

On appelle les consommateurs locaux, des locavores… Ce mouvement naît aux États-Unis dans les années 80 avec le mouvement Local First. Avec l’objectif de consommer ce qui se trouve à proximité de chez eux, les fondateurs entendent défendre une consommation responsable.

Ce mouvement prend un peu plus d’ampleur en 2005, lorsque 4 amies américaines se lancent un défi local ! Elles inventent le mot « locavore » et s’imposent de ne consommer que des produits venant de moins de 200 km pendant un mois… En 2005, c’était révolutionnaire, aujourd’hui, c’est presque dans la normalité dès lors que c’est possible. Consommer local veut donc dire dans les grandes lignes : consommer régional.

À l’évidence, il est plus facile de consommer des fruits et légumes locaux qu’un ordinateur… Et désormais c’est aussi possible de consommer local avec de l’électricité produite à proximité de chez vous… Ou même carrément chez vous d’ailleurs !

Et pour l’énergie, comment consomme-t-on local ?

Avoir un fournisseur d’électricité verte est aujourd’hui de plus en plus dans l’air du temps… L’énergie locale qui privilégie les ressources renouvelables prend de plus en plus d’ampleur chez les particuliers. Les fournisseurs d’électricité proposent donc de plus en plus d’offres à leurs clientes et clients en la matière. Les énergies vertes sont la plupart du temps issues de l’éolien ou du solaire, mais elles peuvent aussi provenir d’autres sources de productions.

Vous pourrez même choisir de passer en autoconsommation… Vous fabriquez votre électricité verte, qui vient alimenter votre réseau domestique : plus local, ce sera difficile à trouver ! En effet, de plus en plus de solutions sont disponibles pour, par exemple, installer des panneaux solaires sur le toit de sa maison.

Quelles sont les énergies vertes ?

Si l’on a tendance à résumer les énergies vertes à la pose de panneaux solaires ou l’installation d’éoliennes, il existe d’autres sources d’énergies vertes :

l’hydroélectricité (issue de la conversion de l’énergie hydraulique en électricité),

la biomasse (source d’énergie renouvelable qui dépend du cycle de la matière vivante végétale et animale),

la géothermie (issue de l’énergie de la Terre qui est convertie en chaleur).

Pourquoi consommons-nous local ?

La consommation de proximité possède plusieurs avantages, comme celui de protéger les emplois de ceux qui travaillent dans les secteurs de l’agriculture ou de la confection. En 2019, 93 % des Français privilégiaient le local pour l’alimentaire, 61 % pour les cosmétiques et 40 % pour l’habillement ou les tissus d’ameublement.

Mais 44 % des Français consommeraient local pour une question environnementale… Réduire la pollution des transports, avoir des produits frais et soutenir l’économie sont les trois raisons les plus souvent évoquées.