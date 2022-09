Les lunettes anti-lumière bleue pour les écrans sont-elles efficaces ?

Nous sommes chaque jour, des millions à ne pas quitter nos écrans des yeux pour travailler, jouer, se divertir etc. Les écrans font désormais partie de notre quotidien et nos yeux sont très sollicités, voire parfois trop sollicités. Ces écrans renvoient tous une lumière que l’on appelle lumière bleue. Cette lumière bleue existe à l’état naturel et est plutôt bénéfique pour la santé, mais la lumière bleue émise par les écrans, elle, serait néfaste pour la santé. Tous les spécialistes s’accordent sur le fait que des lunettes anti-lumière bleue sont nécessaires lorsque l’on travaille sur écran. Si vous portez des lunettes de vue, votre opticien vous proposera systématiquement un traitement des verres contre cette lumière bleue, et si vous n’avez pas de lunettes de vue, vous pouvez choisir des lunettes anti-lumière bleue de repos… Mais pourquoi sont-elles bénéfiques pour notre santé ? On va tout vous expliquer.

Que provoque la lumière bleue ?

Si la lumière bleue naturelle n’est pas dangereuse pour notre santé, ce n’est pas le cas de la lumière bleue artificielle. Il faut savoir que les écrans de tablettes, ordinateurs, télévisions ou smartphones renvoient une lumière bleue mille fois plus élevée que ce que peuvent tolérer vos rétines… Avec ce chiffre, on comprend tout de suite pourquoi il est indispensable de vous protéger. La lumière bleue stimule à outrance la rétine et perturbe notre horloge biologique… Ainsi, si l’on s’expose à la lumière bleue avant de s’endormir, le cerveau reçoit une lumière « de jour » et n’estime donc pas qu’il soit temps de dormir… La lumière bleue provoque la plupart du temps, une fatigue oculaire, des maux de tête et perturbe grandement le sommeil… Plus grave encore, cette lumière bleue pourrait être responsable d’un vieillissement prématuré de la rétine ! C’est la raison pour laquelle les spécialistes recommandent de stopper toute exposition à la lumière bleue au moins une demi-heure avant de se coucher, pour que le cerveau comprenne qu’il est temps de se mettre en mode sommeil !

La lumière bleue c’est quoi exactement ?

Elle fait partie du spectre de la lumière et ses longueurs d’ondes se situent entre 380 et 500 nanomètres, et se compose d’infra-rouges et d’ultra-violets. A l’état naturel, elle est logiquement émise par le soleil et nous permet de réguler notre sommeil et d’améliorer notre concentration. L’exposition à la lumière bleue naturelle n’est absolument pas dangereuse, mais la surexposition via les écrans, l’est beaucoup plus. Pour pallier la dangerosité de cette lumière bleue, il existe une solution très simple : le port de lunettes anti-lumière bleue, qui va stopper l’impact sur la rétine et réduire les risques liés à la surexposition.

Comment obtenir des lunettes anti-lumière bleue ?

Deux solutions s’offrent à vous comme chez les opticiens Krys par exemple. Lorsque vous portez des lunettes de vue, il faudra normalement demander l’ajout d’un traitement anti-lumière bleue. La plupart des professionnels de l’optique ajoutent désormais systématiquement le filtre anti-lumière bleue… Car la lumière bleue est partout, y compris sur les feux de signalisation ou les éclairages LED en ville… Si vous ne portez pas de lunettes de vue, vous pourrez opter pour des lunettes de repos, qui peuvent également être prescrites par un ophtalmologue, et donc remboursées par la Sécurité Sociale et votre mutuelle. Pensez également à en équiper vos enfants qui sont également sollicités par les écrans, y compris dans les écoles où les tableaux numériques remplacent peu à peu les tableaux à craie. Les lunettes anti-lumière bleue existent de différentes formes et couleurs et peuvent devenir un accessoire de mode mais un accessoire utile pour votre santé !

Article Partenaire