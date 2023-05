POCO dévoile son nouveau Smartphone, le POCO F5

Envie de changer de Smartphone et de découvrir un nouveau modèle doté de capacités uniques au monde actuellement ? Le nouveau POCO F5, seul Smartphone équipé du Snapdragon 7+ Gen 2 arrive en France. Après le succès des modèles précédents, POCO tape encore plus fort avec le F5. Un Smartphone résolument gaming, qui vous offre en même temps toutes les fonctionnalités classiques d’un Smartphone haut de gamme. Et comme d’habitude, chez POCO, haut-de-gamme ne rime pas forcément avec énorme budget.

POCO F5 s’équipe du Snapdragon 7+ Gen 2

Pour la première fois, le nouveau Smartphone POCO se dote de performances exceptionnelles, notamment grâce à une puce de série 7 qui possède la même architecture que le Snapdragon 8+ Gen 1. Le processeur qui équipe ce nouveau modèle est le Snapdragon 7+ Gen 2. Le Snapdragon 7+ Gen 2 est un processeur mobile développé par Qualcomm. Il est conçu pour offrir des capacités de traitement performantes et efficaces aux Smartphones et autres appareils mobiles. Il est notamment doté d’un processeur octa-core cadencé à 2,4 GHz ainsi que d’un GPU Adreno 619L pour le traitement graphique.

Il prend également en charge jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4x, ainsi que le stockage UFS 3.1. Côte connectivité, il assure avec la 5 G, mais également avec des fréquences sub-6GHz et mmWave. Il est par ailleurs doté du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, ainsi que du GPS, du NFC et de l’USB Type-C. Grâce au processeur Snapdragon 7+ Gen 2, il peut prendre en charge des supercapteurs jusqu’à 192 mégapixels ainsi que l’enregistrement et la lecture de vidéos 4 K HDR. De plus, il est également doté de capacités de traitement IA avancées pour des tâches telles que la reconnaissance d’images et de voix. Le POCO F5 est le premier Smartphone au monde à s’équiper d’une puce Snapdragon 7+ Gen 2.

POCO F5, un Smartphone résolument « gaming »

Les adeptes de Twitch, une plateforme de streaming axée principalement sur les jeux vidéo, seront ravis de découvrir le nouveau Smartphone POCO F5. Les performances jouent un rôle crucial pour les jeux en streaming sur téléphone, car une mauvaise dissipation de la chaleur peut gâcher l’expérience immersive en peu de temps. Équipé de la technologie LiquidCool 2.0 et de la technologie d’optimisation HyperBoost, le POCO F5 élimine ce problème.

Grâce à sa nouvelle chambre à vapeur à haute efficacité pourvue de canaux de vapeur, le processeur peut rapidement dissiper la chaleur, sans forcer la fréquence ni réduire la luminosité. Jouer devient un véritable plaisir et dure potentiellement des heures avec ce Smartphone performant.

POCO, c’est qui ?

POCO est une marque de Smartphones qui a été annoncée pour la première fois en 2018. Le nom “POCO” signifie « petit » en espagnol. L’enseigne vise à fournir des fonctionnalités et des performances haut de gamme à un prix abordable. Le premier Smartphone de POCO sorti en août 2018, le POCO F1, a reçu des critiques positives pour ses spécifications de niveau phare et son prix bas. Les Smartphones POCO sont connus pour leurs processeurs puissants, leurs grands écrans et leurs batteries de grande capacité. Ils sont également dotés de systèmes d’appareils photo avancés avec des caractéristiques telles qu’un nombre élevé de mégapixels, un autofocus rapide et un traitement de l’image alimenté par l’IA. Avec le POCO F5, la petite marque qui monte risque encore de faire des ravages, et de conquérir de nombreux futurs clients. La sortie en France est prévue le 9 mai, soyez prêts !