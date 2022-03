XiaoMI : Poco dévoile son dernier smartphone, le Poco M4 Pro

Connaissez-vous la marque de smartphone POCO, spécialiste de l’entrée de gamme au rapport qualité prix indéniable ? Poco, filiale de Xiaomi s’emploie depuis plusieurs années maintenant à proposer des smartphones très abordables sans rogner sur la qualité de l’appareil. Les smartphones POCO sont parfaits pour ceux qui recherchent un appareil performant sans avoir à dépenser des milliers d’euros. Le dernier né le POCO M4 Pro devrait se faire une petite place au soleil en cette fin d’hiver. Il est le premier smartphone de la série M en écran AMOLED (“Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode”), qui désigne les écrans permettant de contrôler chaque pixel indépendamment des autres. Découvrez le POCO M4 Pro en détail et en promotion, vous pourriez bien vous laissez tenter.

Le Poco M4 Pro c’est quoi ?

Pour la première fois, un smartphone POCO de la série M s’équipe donc d’un écran AMOLED. C’est un changement majeur pour les utilisateurs sans pour autant que le prix n’explose. Grâce à l’écran AMOLED, les utilisateurs bénéficieront d’une meilleure luminosité et d’une optimisation des couleurs sans précédent. En plus de la technologie AMOLED, l’écran se dote de 90Hz, comme depuis la sortie du POCO M3 Pro 5G en 2021. Le taux de rafraîchissement était déjà excellent, mais combiné avec la technologie AMOLED, il offrira une expérience visuelle inédite à ses utilisateurs.

Les caméras s’améliorent aussi

Il y a quelques années, les smartphones ne permettaient pas vraiment de faire de magnifiques photos… A l’heure où ils sont devenus pour certains l’équivalent d’un reflex, les performances en matière de photo se doivent d’être parfaites. Ainsi le POCO M4 PRO se dote d’une triple caméra 64MP, d’une caméra principale, d’une caméra ultra-large et d’un objectif macro. C’est également une première pour les smartphones de série M de la marque. Sur ce modèle, on dispose donc de la triple caméra qui passe de 48MP, puis 50MP à 64MP. Avec ses valeurs, l’expérience photographique est l’un des points forts de ce nouveau modèle. De plus, le smartphone propose un logiciel d’appareil photo et vidéo qui permettra aux utilisateurs de créer des contenus amusants pour les réseaux sociaux. Collage, filtre, montage, tout est possible en quelques secondes.

Et coté batterie, il donne quoi le POCO M4 PRO ?

Le dernier smartphone de la gamme se dote d’une batterie 5000mAh avec une charge rapide Pro de 33W. Cette configuration permet au POCO M4 PRO de résister pendant deux jours entiers avec une utilisation modérée. Quant à la charge rapide, c’est l’un des plus gros atouts de ce smartphone. Effectivement, en une heure à peine vous pouvez recharger complètement votre smartphone et repartir pour 48 h de batterie… Pratique même lorsque l’on oublie de charger son téléphone avant d’aller travailler !

Combien coûte le POCO M4 PRO ?

En ce moment, les deux modèles de POCO M4 PRO bénéficient d’une remise de 20€

C’est évidemment le moment d’en profiter, les promotions ne durent que quelques semaines, et il serait dommage de les rater. La réputation des appareils POCO n’est plus à faire et ce sont des smartphones parfaits pour ceux qui veulent un appareil de qualité, facile à utiliser et pas trop cher. C’est également le smartphone idéal pour les plus jeunes, qui débutent avec l’utilisation du smartphone.

Article partenaire