Connaissez-vous vraiment tous les bienfaits du Baume du Tigre ?

Vous avez peut-être déjà vu ces petits pots rouges ou blancs en pharmacie ou parapharmacie appelés « Baume du Tigre » ! Un produit mondialement connu que vous connaissez peut-être déjà ou que vous n’avez jamais osé acheter, le nom peut intriguer.

Pourtant ce remède traditionnel venu d’Asie est un petit produit miraculeux et peut soulager bien des maux. A base de camphre et de menthol, il est un puissant topique, baume à appliquer sur la peau mais ne s’utilise pas n’importe comment. Douleurs musculaires, maux de tête, contusions ou encore bronches encombrées, ce petit pot de crème peut vous rendre de fiers services.

Les bienfaits du Baume du Tigre rouge :

Le « Rouge » se compose de 25% de camphre, 12% de menthol, 8% de menthe poivrée et des huiles essentielles de cajeput, clou de girofle, cannelle. Pour obtenir l’onctuosité du baume, on y ajoute de la paraffine. Le principal effet du baume rouge est sa capacité à calmer les douleurs de types contusion, inflammations ou douleurs musculaires. Le camphre libère une chaleur immédiate qui soulage. Le menthol quant à lui dégage une fraîcheur instantanée, ce qui aura l’effet d’un anesthésiant très rapide. La cannelle qu’il contient aider à stimuler la circulation sanguine et fluidifie le sang, il est donc parfait pour réveiller les muscles avant un effort.

Le baume du tigre rouge permettra également de soulager les tendinites (inflammation d’un tendon) grâce à son action anti-inflammatoire. En résumé, il s’utilise contre les douleurs musculaires (dont les courbatures), les inflammations, les tendinites, l’arthrite et le mal de dos, en particulier les douleurs lombaires.

Les bienfaits du baume du tigre blanc :

Le « Blanc » se compose de 11% de camphre, 16% de menthe poivrée et des huiles essentielles d’eucalyptus, clou de girofle, menthol. Pour obtenir l’onctuosité du baume, on y ajoute de la paraffine. La concentration de menthol et de menthe poivrée font du baume du tigre blanc un allié « fraîcheur ». Il est particulièrement efficace pour décongestionner une toux ou libérer les sinus. Veillez seulement à ne pas l’appliquer près des yeux.

Et il est presque miraculeux pour les maux de tête, il suffit de se masser les tempes avec le baume pour être soulager en quelques minutes… Les maux de tête (des céphalées à la migraine) peuvent être soulager par le Baume du Tigre. L’OMS reconnaît d’ailleurs les huiles essentielles de menthe et d’eucalyptus pour le traitement local des maux de tête.

Contre le rhume, le baume du tigre blanc s’avère très efficace, en massage sur les bronches ou en appliquant à l’entrée des narines. Le baume du tigre blanc peut également s’inhaler, toujours comme décongestionnant ! Pour ce faire, diluer une noisette de baume blanc dans un grand bol d’eau bouillante et respirer la vapeur produite en couvrant votre tête au-dessus du bol… Pensez à fermer les yeux, cela sera beaucoup plus agréable.

En résumé, le baume du tigre blanc est efficace contre la sinusite, la rhinite et la toux. Mais également contre les douleurs des migraines et céphalées, le torticolis et les piqûres d’insecte pour calmer les démangeaisons.

Précautions d’emploi :

Le Baume du Tigre peut provoquer des rougeurs, démangeaisons, sensation de brûlure ou de picotement, irritations pour la peau ou difficultés respiratoires (en cas de congestion). Il faut toujours faire un test sur le pli de votre coude pour parer à toute réaction.

Ne jamais prendre le Baume du Tigre par voie orale !

Ne pas appliquer le Baume du Tigre sur une plaie, des coups de soleil ou une peau gercée.

Évitez de mettre du Baume du Tigre dans les yeux, la bouche, les oreilles ou tout autre orifice, exceptées les narines pour le blanc.

Ne couvrez pas la zone d’application avec des coussins chauffants, des compresses froides ou des pansements

Mise en garde : le Baume du Tigre n’est pas un médicament, il s’utilise pour soulager certaines douleurs passagères mais ne remplace pas un avis médical. Certains médecins peuvent également le conseiller.

Attention aux contrefaçons, Baume du Tigre est une marque déposée et le pot n’a jamais changé depuis des décennies :