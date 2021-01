Le cannabidiol (CBD) peut-il améliorer le système immunitaire ?

Avec l’apparition de nouveaux variants du Covid-19 dans de nombreux pays, tous les moyens sont bons pour éviter de développer la maladie en lien avec le virus. Avoir un bon système immunitaire est dans ce cas indispensable. En fait, pour améliorer notre défense naturelle, on doit avoir une bonne hygiène de vie.

Il est alors primordial d’opter pour une alimentation variée composée d’aliments sains et de pratiquer régulièrement une activité physique. Rappelons que le fait de se faire vacciner permet aussi de booster son système immunitaire. Et selon certains spécialistes, le CBD (cannabidiol) serait également en mesure de produire le même effet.

Des vertus thérapeutiques

Avant d’aller plus loin, il est bon de noter que l’huile de CBD est une substance chimique présente dans le cannabis. À la différence du THC (tétrahydrocannabinol), la substance psychoactive du chanvre, il n’entraine pas une addiction et ne possède pas non plus d’effet psychotrope. Le cannabidiol n’est donc pas responsable des hallucinations et de la baisse des réflexes engendrées par la consommation de cannabis. Il possède même des vertus thérapeutiques, ce qui a conduit certains pays à légaliser la plante.

Mais ce qui nous intéresse en particulier aujourd’hui, ce sont les effets du CBD sur le système immunitaire. Pour rappel, le système immunitaire regroupe les cellules de notre corps dont le rôle est de neutraliser les bactéries, les virus et autres agents susceptibles de menacer notre santé. Le système immunitaire se charge également de la surveillance et de l’élimination des cellules qui ne fonctionnent pas correctement.

Des propriétés anti-inflammatoires

Les données scientifiques disponibles montrent que le CBD et d’autres substances du cannabis ont des propriétés anti-inflammatoires. Comme le note Chicagotribune.com, ils agissent comme un immunosuppresseur et un immunomodulateur. Autrement dit, le cannabidiol agit sur le fonctionnement du système immunitaire et le maintient actif en cas de sous-performance.

Pour les individus en bonne santé, la stimulation du système immunitaire n’est pas nécessaire. Par contre, pour ceux qui luttent contre une maladie auto-immune ou qui possèdent un système immunitaire hyperactif, ce composant du cannabis peut être d’une grande utilité. Le CBD pourrait donc aider à réguler et à renforcer le système immunitaire. Malheureusement, aucune étude scientifique sérieuse ne nous permet de prendre une conclusion définitive. Autant dire que l’étude des bienfaits du CBD sur le système immunitaire est un sujet qui constitue encore un grand débat.