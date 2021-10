Le secteur bancaire en pleine mutation : comment garder le cap ?

Le secteur bancaire est en pleine mutation. C’est en s’assurant une vraie formation que les conseilleurs bancaires peuvent garder le cap et toujours satisfaire au mieux leur clientèle ! Si vous travaillez dans le secteur bancaire, vous vous trouvez dans l’un des secteurs qui recrutent le plus. Ce secteur reste le premier employeur privé de France. Même si les banques recherchent de plus en plus de profils commerciaux, les autres emplois du secteur bancaire recrutent également. Pour la moitié des embauches, elles ont bien lieu dans le secteur commercial, mais la finance étant toujours en mutation, de nouveaux postes sont créés pour répondre à la clientèle.

La banque doit se réinventer, proposer de nouveaux services, eux-mêmes liés aux nouveaux modes de consommation. Le secteur bancaire est donc un domaine où formation et remise à niveau riment avec avancement.

Quels sont les nouveaux secteurs bancaires ?

Si quelques années auparavant, une agence bancaire se limitait à des opérations financières classiques, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Toutes les banques misent désormais sur le numérique, et vous ne pouvez que le constater vous-même ! Mais pour rester compétitives et sécurisées, elles doivent aussi investir dans la blockchain, systèmes qui sécurisent les opérations numériques. Ces paiements à distances comme LyfPay nécessitent forcément des opérateurs qui, derrière leurs programmes assurent votre sécurité !

Si l’on ajoute à cela la baisse des taux de crédit actuelle, les banques, en France, vivent actuellement de grands bouleversements. Pour que cela soit transparent auprès de leurs clients, elles doivent absolument former leur personnel de manière sûre et rapide !

Se former pour rester compétitif dans le secteur bancaire

Ce n’est un secret pour personne, la meilleure façon de rester au fait de l’actualité et des changements, c’est la formation. Le marché de la banque est devenu très concurrentiel et avoir en face de soi du personnel formé rassure les clients. La banque est un monde en mouvance perpétuelle. Les évolutions du marché, ainsi que la digitalisation massive, amènent les collaborateurs à réaliser des formations en ligne dans le secteur bancaire tout au long de leur carrière.

Le secteur bancaire en mutation

Comme nous vous l’avons dit précédemment, le secteur bancaire change et doit s’adapter aux nouveaux besoins des clients. C’est pourquoi les grandes banques se doivent de former leur personnel. On assiste à une digitalisation massive des agences bancaires (voire leur inexistence pour certaines banques en ligne), au passage des opérations par applications mobiles, aux paiements numériques. Toutes ces transformations amènent forcément les banques à se réinventer et à investir pour avoir du personnel capable de répondre à ces nouvelles exigences.

Des systèmes de plus en plus complexes

La banque d’hier n’est évidemment plus celle d’aujourd’hui, et les systèmes d’information sont de plus en plus complexes. La data visualisation occupe désormais une place importante dans le travail d’un agent du secteur bancaire.

Pour le client, il s’agit d’avoir le meilleur service possible à tout moment de la journée ou de la nuit. Il doit pouvoir gérer son budget, mais également pouvoir faire des virements sans jamais rencontrer de soucis.

Comment l’Intelligence Artificielle révolutionne-t-elle la banque ?

Avec la blockchain dont nous vous parlions plus haut, l’Intelligence Artificielle (IA) est au cœur des nouvelles technologies de la banque. Le secteur de la banque, comme celui des finances en général, peut se targuer d’être parmi les plus avancés en matière d’IA. Il faut dire que les utilisations liées à ces secteurs se veulent particulièrement favorables à l’IA. Les innovations dans le domaine sont nombreuses et elles peuvent parfois être utilisées dans d’autres secteurs économiques.

Pour développer l’IA, on s’appuie sur deux piliers : les progrès d’une machine dite “learning”, qui contient les données. Et le développement des outils informatiques qui vont l’utiliser. La machine dote les systèmes informatiques de moyens que l’on peut comparer à ceux des humains en termes d’apprentissage ou de raisonnement. La machine analyse un grand nombre de données, et elle en dégage des tendances et des comportements qu’elle peut alors rapporter à l’humain.

Si l’IA est si présente dans le secteur bancaire, c’est parce que les banques sont contraintes de travailler avec de multiples données, dans un laps de temps très court.

Quels sont les usages de l’IA dans le secteur bancaire ?

Pour répondre aux besoins des clients, les employés du secteur bancaire doivent répondre à de nouvelles exigences. La formation doit être assurée par des professionnels dans le domaine !

Les enjeux et objectifs de l’IA sont importants, puisque les transactions doivent être analysées en temps réel. Les opérateurs doivent également pouvoir détecter des opérations frauduleuses en un temps très court pour pouvoir avertir leurs clients.

L’IA permet aussi le trading algorithmique et la gestion de portefeuilles. Bien sûr, elle offre la possibilité aux différentes banques de perfectionner leurs services à la clientèle. Mais tout cela ne s’apprend pas en une seconde, et il faut pouvoir bénéficier de formations solides, avec toujours pour objectif la satisfaction de la clientèle.

Grâce à l’IA et aux formations adéquates, il est également possible d’améliorer l’expertise et le savoir-faire des conseillers. C’est la condition sine qua none pour fidéliser la clientèle.