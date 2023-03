Remake, investir le futur avec l’épargne immobilière

L’inflation est actuellement très forte en France, comme partout en Europe et dans le monde. Investir dans l’immobilier peut donc être attractif pour de nombreux investisseurs, il est de notoriété publique que ce domaine est un investissement sûr. Ce type d’investissement permet de diversifier son épargne et, par ailleurs, de bénéficier d’un rendement qui protège à minima de l’inflation. Les SCPI, ou sociétés civiles de placements immobiliers, sont des structures d’investissement de placements collectifs françaises et vous permettent de bénéficier d’avantages nombreux. En optant pour la SCPI Remake, vous investissez pour votre avenir, en optimisant la rentabilité de votre investissement dans le temps. Découverte.

Pourquoi faut-il choisir Remake ?

La SCPI Remake a été fondé en 2022 et permet, à chaque investisseur, de bénéficier d’avantages dès 200 € investis. La SCPI s’occupera de toute la gestion des placements et offrira à ses investisseurs, des perspectives de rendements élevés. L’investissement de départ, de 200 €, se fait sans aucuns frais d’entrée, la contrepartie pour la SCPO étant les frais de retrait, au cours de 5 premières années, de 5 % des montants retirés. Généralement, les SCPI classiques prennent une contrepartie de 10 à 12 % de frais d’entrée sur le montant souscrit. Chez Remake, les frais de gestions sur les revenus locatifs s’élèvent à 18 % des revenus locatifs, soit approximativement de 1.16 % des actifs nets.

Remake, c’est investir de manière innovante

Chez Remake, l’accent est mis sur une démarche responsable et engagée. Ainsi, chaque projet reçoit le label ISR pour Investissement Socialement Responsable. L’innovation réside dans le fait d’investir davantage dans des agglomérations ou grandes villes de plus de 250 000 habitants en France, mais également en Europe. C’est, par exemple, le cas bureaux et locaux d’activités à Saint-Denis (93), une ville à très fort potentiel locatif dans un avenir proche. C’est en misant sur des villes en pleine restructuration que Remake offre aussi une valorisation à long terme plus élevée que dans des villes déjà établies. L’ISR chez Remake, c’est aussi investir de 5 à 10 % des fonds collectés dans des immeubles résidentiels, à vocation de logements sociaux ou de résidences pour les étudiants. En diversifiant les investissements, Remake assure une optimisation des performances.

Pourquoi investir dans des villes en restructuration ?

En France, nous pouvons citer Saint-Denis donc, mais également Lyon ou Voisins le Bretonneux, et en Europe, Dublin ou Madrid. Ces villes, souvent anciennes, connaissent une explosion des demandes de logements. Elles sont généralement attractives et porteuses d’emplois de proximité, mais ne disposent pas d’une offre de logements suffisante. En investissant dans des logements qui répondent réellement aux attentes des futurs locataires, Remake s’assure de tous ces éléments avant d’investir dans un immeuble ou une résidence. Logiquement, les villes en fort développement attirent les locataires sur du long terme, ce qui permet une valorisation durable et une minimisation des risques. Grâce à ce choix intelligent, Remake favorise les dynamiques économiques des zones géographiques choisies. Après seulement une année d’existence, Remake valide ses choix puisqu’elle affiche un taux d’occupation de ses immeubles de 100 % et un taux d’encaissement des loyers de 100 % lui-aussi. Ces résultats ont été obtenus sur les 18 immeubles que compte la SCPI, à travers l’Europe (France, Irlande, Pays-Bas, Espagne).

