Surfshark ajoute un anti-virus à son ensemble de logiciels dont son célèbre VPN

Désormais, dans le monde du travail, il faut aussi compter avec le télétravail ! C’est une réalité qui est devenu celle de nombreux salariés, quand leur travail consistait à se trouver au bureau derrière un ordinateur… Et, même avec un potentiel retour à la normale, certaines entreprises continueront de proposer le télétravail à leurs salariés. Permettant également à ces salariés de quitter la ville pour s’installer à la campagne par exemple.

Lorsque que l’on travaille chez soi, mais que l’on traite des données d’entreprises, mieux vaut bénéficier d’un Réseau Privé Virtuel (VPN) et d’un antivirus… Pour faciliter les choses, Surfshark One, spécialiste dans le domaine du VPN, ajoute un antivirus intégré à son réseau. Présentation.

Qu’est-ce que le VPN Surfshark One ?

Le VPN Surfshark One est un outil intelligent qui officie comme un mécanisme de détection en cas de violation des données. Si vos données personnelles ou professionnelles fuitent, alors le VPN vous enverra une alerte de prévention. Ainsi vous limiterez les risques de piratage de votre ordinateur et des données de l’entreprise.

Le VPN Surfshark permet de protéger vos activités en ligne sur la totalité de vos appareils. Mais il va également masquer votre adresse IP et chiffrer les données expédiées ou reçues de manière à les rendre inexploitables par autrui. Enfin le VPN empêche qui que ce soit (pirates ou robots) de suivre votre activité en ligne. Le VPN Surfshark est 10.96€ pour un mois, 1.99€ par mois avec un engagement de 24 mois ou 5.49€ par mois avec un engagement de 6 mois.

Une nouveauté chez Surfshark, l’antivirus couplé au VPN

Le dernier produit de Surfshark s’imposera probablement comme un gage de sécurité pour votre PC Windows ou Android. Il s’appelle Surfshark One, et, il est disponible pour tous les nouveaux utilisateurs, mais aussi pour les anciens clients comme module complémentaire disponible pour 1.49$ par mois.

Les antivirus sont devenus indispensables lorsque l’on travaille avec un ordinateur à distance… Et quoi de mieux qu’un antivirus avec le VPN, plutôt que deux logiciels différents ? De plus un antivirus inclut au VPN offre souvent plus de sécurité avec un prix inférieur à un antivirus seul.

Une sécurité renforcée pour tous les fichiers

Concrètement, nous sommes tous heureux d’avoir une application qui offre plus que prévu… Avec l’antivirus intégrée à l’application Surfshark, vous allez augmenter votre protection de quelques degrés… L’objectif de l’antivirus est d’augmenter la confidentialité et la sécurité de vos données. Pour se faire, l’antivirus analysera en temps réel tous les fichiers en transit, y compris les fichiers exécutables (.exe).

L’antivirus est donc disponible avec le VPN pour tous les nouveaux utilisateurs, uniquement sous Windows ou Android. Attention, il est compatible avec Windows 10 ou version supérieure, mais pas avec les versions antérieures à Windows 10.

Un barrage aux virus numériques

Pour faire barrage aux virus numériques, Surfshark utilise un moteur de détection puissant et ultra rapide. Et surtout, il utilise un minimum de ressources, ce qui permet de conserver une extrême fluidité lorsque l’on travaille. Il n’est pas nécessaire d’installer de logiciel supplémentaire, l’antivirus est directement inclus dans le VPN.

Quels virus détecte-t-il ?

L’antivirus Surfshark détecte de nombreux virus et bien entendu les plus courants…

Chevaux de Troie : Un cheval de Troie est un type de logiciel malveillant, en apparence légitime, mais qui contient une fonctionnalité malveillante.

Backdoor : Dans un logiciel, backdoor est une fonctionnalité inconnue de l’utilisateur légitime, mais qui donnera un accès secret au logiciel.

Vers : Un ver informatique est un logiciel malveillant qui se reproduit sur plusieurs ordinateurs en utilisant un réseau informatique comme Internet. Il a la capacité de se dupliquer une fois qu’il a été exécuté.

Les macrovirus : Les macrovirus utilisent le langage de programmation d’un logiciel pour en altérer le fonctionnement. Ils s’attaquent principalement aux fichiers des utilisateurs. Leur expansion est due au fait qu’ils s’intègrent à des fichiers très échangés

Comment fonctionne-t-il ?

Cet outil de détection de fuite de données utilise la détection heuristique pour chercher un code semblable à celui trouvé dans les virus. Grâce à cette détection précise, il détecte évidemment les applications infectées, mais également les virus polymorphes, ceux qui mutent constamment. Surfshark est également un outil de recherche privé et sans publicité, il vous permet de travailler en toute sérénité et bloquera les téléchargements de malwares dès leur apparition sur le Web et avant même qu’ils n’atteignent votre ordinateur.

Comment installer l’antivirus Surfshark ?

Accédez à l’onglet Antivirus de votre application Surfshark

Choisissez l’une des deux options de numérisation :

Une analyse complète de tous vos fichiers sur tous vos appareils ou une analyse rapide des Documents, Téléchargements et de votre bureau. Il est alors possible d’exclure certains dossiers de votre analyse si vous êtes sûrs qu’ils sont sécurisés.

Cela permet de gagner du temps sur des dossiers de création par exemple, en attendant la concrétisation du projet final. Pendant tout le temps de l’analyse, vous pouvez continuer à travailler sur votre PC, Surfshark n’a pas besoin de vous pour scanner votre environnement de travail.

Comment l’utiliser de manière optimale ?

Si l’antivirus détecte un virus, quel qu’il soit, vous serez tout de suite, informé de l’attaque… Et vous pourrez alors demander à l’antivirus de résoudre le problème en supprimant les fichiers détectés. Cependant, la meilleure manière d’utiliser Surfshark Antivirus est de choisir l’activation des analyses automatiques programmées quotidiennement.

Pour cela, il suffit d’activer l’option dans les paramètres de l’antivirus. Attention, la fonction analyse en temps réel est par défaut, désactivée. La fonctionnalité s’activera dès que Surfshark aura vérifié les processus de certifications stricts requis par Microsoft.

Quelques renseignements supplémentaires ?

Le Surfshark VPN permet une protection d’un nombre illimité d’appareils. En revanche, le Surfshark Antivirus couvrira uniquement cinq appareils. Dans votre compte Surfshark, vous pourrez vérifier quels appareils sont compatibles avec l’antivirus.

Depuis l’avènement du télétravail, la sécurité des appareils utilisés à domicile doit être renforcée… Il arrive que certains salariés utilisent leurs ordinateurs personnels pour travailler, et en termes de piratage informatique, nous ne sommes jamais trop prudents…

