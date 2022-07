Domotique : nous avons testé le Switch Bot Curtain, un petit appareil pour piloter vos rideaux

Parfois il existe des situations personnelles qui nous empêchent de nous mouvoir comme nous l’aimerions… Et si certains gestes du quotidien peuvent paraître très anodins pour celles et ceux qui peuvent les réaliser sans problème, ils peuvent être impossibles sans aides extérieures lorsque l’on est handicapés… C’est aussi le cas lorsque l’on est peu fainéant ou que l’on adore les objets connectés… Venons-en aux faits ! Tirer un rideau pour se protéger de la chaleur et de la lumière est évidemment anodin ! Mais comment faire lorsque l’on est en fauteuil roulant ou immobilisé à la suite d’une intervention chirurgicale par exemple ? Nous avons déniché LE produit parfait : un interrupteur de rideau intelligent. Son nom : le Switch Bot Curtain, un système à petit prix qui va vous rendre de fiers services. Présentation.

Le Switch Bot Curtain c’est quoi ?

Comme nous vous l’avons expliqué en introduction, le SWITCH BOT CURTAIN est un interrupteur de rideau intelligent qui vient se fixer sur votre tringle à rideaux et que vous allez pouvoir diriger avec votre smartphone ! Cet accessoire s’installe en 30 secondes et rend vos rideaux intelligents, sans vis, ni écrous, ni boulons. Il vous suffit de posséder une tringle d’une largeur supérieure à 12, 5 millimètres, d’une hauteur supérieure à 6 millimètres et dont la distance entre les deux côtés doit être supérieure à 6 millimètres, soit la dimension standard de la plupart de nos tringles à rideaux.

Le Switch Bot Curtain va vous permettre de contrôler l’ouverture et la fermeture de votre rideau grâce à l’application SwicthBot, disponible sur Android et sur iOs. Vous pourrez ainsi le tirer lorsque vous êtes chez vous via la fonction Touch & Go » ou l’activer à distance grâce au SwitchBot Hub Plus/Mini, qui fonctionne aussi avec Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, IFTTT d’ailleurs. Vous allez également pouvoir programmer la fermeture et l’ouverture de vos rideaux grâce à une minuterie et un capteur de lumière qui vous fera en plus, économiser de l’énergie… Le jour se lève, le rideau s’ouvre, la nuit tombe, le rideau se ferme… Génial non ?

Tout petit mais puissant le Switch Bot Curtain !

Vous n’aurez donc plus besoin de tirer les rideaux lorsque le jour se lèvera, ce qui veut aussi dire que vous profiterez d’un réveil à la lumière du jour, et donc d’un meilleur sommeil. Il va réduire votre charge de travail, ou si vous êtes en situation de handicap vous permettre d’ouvrir et fermer les rideaux sans aide extérieure, mais vous fera en plus, économiser de l’énergie puisque vous n’aurez plus à allumer la lumière pour atteindre les rideaux occultants par exemple.

Le Switch Bot Curtain peut pousser et tirer un rideau jusqu’à 8 kilos, mais attention si vous possédez un rideau de chaque côté de vos fenêtres, il faudra donc opter pour deux appareils… Évident mais sait-on jamais ? En ajoutant un panneau solaire (vendu séparément), le Switch Bot Curtain pourra se recharger sans jamais consommer d’électricité… Un nouveau bon point pour ce produit qui peut sembler un gadget mais qui, finalement peut avoir une grande importance dans la vie de certaines personnes…

L’installation

Que dire au niveau de l’installation sinon qu’elle est d’une simplicité enfantine. Il suffit de jumeler les deux parties l’appareil, d’installer l’application Android ou iOS et de suivre les instructions. L’application est parfaitement aboutie et reconnaît parfaitement l’appareil. Il suffit ensuite de placer l’appareil sur votre rail en U ou en I ou sur votre barre de rideau, (attention, il faut bien choisir l’appareil correspondant à votre installation). Attention également à bien choisir le selon votre type d’installation 1 ou deux appareils (si votre rideau est en deux parties.) Le Switch Bot Curtain est compatible Alexia et Android mais il est possible de le piloter uniquement avec l’application et de créer des routines pour l’intégrer dans une routine de domotique.

Conclusion

Le Switch Bot Curtain est un dispositif très ingénieux et très simple à installer. Il dispose de fonctionnalités très intéressantes et peut être jumelé avec un mini panneau solaire pour le rendre totalement autonome. Le tarif de tous les dispositifs cumulés fait gonfler l’addition mais l’ensemble reste très correct. L’appareil seul coûte 85€ sur le site officiel. Attention encore une fois à bien choisir le mode de fixation et le nombre de dispositifs selon votre installation

Les plus

Un produit de bonne qualité

Facile à installer

De nombreuses fonctionnalités et options (comme le mini panneau solaire)

S’intègre dans une installation domotique

Les moins

Un tarif global qui peut vite grimper si vous souhaitez équiper toute votre maison

Les caractéristiques techniques du Switch Bot Curtain

Fabricant: ‎Wonderlabs.

Dimensions du produit (L x l x h) : ‎0.01 x 0.01 x 0.01 cm.

Poids : 196 grammes.

Pile(s) / Batterie(s) : ‎1 Lithium-ion (incluse).

Couleur ‎U-rail White.

Prix conseillé : 85€.

