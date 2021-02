Comment sécuriser votre matériel informatique ?

Dans le monde professionnel et dans les entreprises, l’utilisation des matériels informatiques s’avère indispensable. Que vous travailliez dans une école, dans un supermarché, dans une banque, dans une société ou à l’hôpital, vous aurez besoin d’un ordinateur, d’une tablette, d’un iPad, etc.

Les clients et les usagers de vos lieux de travail peuvent utiliser à des moments ces matériels. Vous ne pouvez pas non plus contrôler en tout instant vos équipements. Les personnes mal intentionnées peuvent vouloir vous en priver à votre insu et pour éviter cela, vous devez prévoir un système antivol.

Protéger vos tablettes et iPad

À la caisse ou dans un point de vente, vous pouvez laisser à l’utilisation du public des tablettes et iPad. Ces outils servent à faciliter les tâches aux clients et à leur fournir des renseignements. Si vous vendez des tablettes ou des téléphones, vous aurez besoin de les exposer sur un support pour que les gens puissent facilement les consulter. Pour assurer la plus grande sécurité à vos matériels informatiques, vous pouvez poser des bornes iPad qui vont servir non seulement de supports, mais surtout de système antivol. Leur ergonomie et leurs différents paramètres de personnalisation vous évitent toute surprise désagréable. Plus personne ne peut voler ni vos tablettes ni les téléphones exposés encore moins les iPad.

Protéger vos ordinateurs et vos écrans

Vous n’avez plus besoin de détecteur de présence pour dissuader les voleurs de vos ordinateurs. Des câbles antivols se vendent sur le marché pour sécuriser vos matériels. Ces outils sont fabriqués avec du matériel de qualité indestructible et inviolable. De la serrure, au câble lui-même en passant par la clé et la fente, ces dispositifs antivols résistent à toutes les tentatives de vol. Si vous organisez un salon digital et que vous avez besoin d’installer des écrans, vous pouvez prévoir non seulement les câbles, mais également les supports.

Comme les supports iPad, ils vous servent à placer confortablement l’écran ou la tablette où vous voulez sans craindre les attaques de personnes mal intentionnées. Si vous le souhaitez, les supports peuvent s’installer dans les murs ou tout autre surface. Peu importe la marque d’ordinateur que vous utilisez, vous pouvez trouver le câble ou le support antivol adéquat. Autrement, des adaptateurs antivols se vendent pour optimiser la sécurité de vos matériels.

Portique antivol

Vous pouvez protéger votre magasin avec un autre dispositif antivol. Le portique antivol assiste le personnel de sécurité. En effet, il sert à alerter ce dernier en cas de tentative de vol. Par son fonctionnement, c’est une barrière antivol qui déclenche un signal lumineux et sonore quand une personne porte un objet dont le marqueur antivol n’est pas détaché ou désactivé.

Cette barrière antivol fonctionne efficacement dans les grandes surfaces où les agents n’arrivent pas à contrôler tous les usagers. Généralement, cette antenne pour lutter contre le vol se place à l’entrée ou aux accès du magasin. Le portique est constitué de tags qui sont à leur tour équipés de puces. Les tags fonctionnent comme des émetteurs. C’est après le passage à la caisse que vous pouvez le désactiver. Dans le cas contraire, le système signale une tentative de vol.

