Comment choisir son salon de jardin ?

Le salon de jardin est incontournable pour vivre la saison estivale avec plaisir et confort. Coin convivial de votre extérieur, il est idéal pour prendre un verre entre amis ou déjeuner en famille. J’adore savoir que je peux profiter tranquillement d’un fauteuil de jardin et d’une table pratique pour faire des activités dehors. Le plus difficile reste de trancher sur le mobilier de jardin à adopter. Vous êtes indécis ? Alors, je vous donne tous mes conseils pour faire le bon choix.

Choisir la taille de mon salon de jardin

Il existe des salons de jardin de toutes tailles comme vous pouvez le voir sur Jardiland.com. C’est plutôt chouette. Cela veut dire que même si vous avez un petit espace vous pouvez en profiter ! En fait, il est possible d’opter pour un ensemble d’une table et deux chaises peu encombrant. Un set idéal pour un balcon ou un petit jardin. Les petits espaces peuvent aussi bénéficier d’un salon de jardin avec chaises pliables ou empilables. Pratique, vos chaises de jardin se plient ainsi à toutes vos envies. Elles se glissent dans un coin ou un abri pour offrir de la place supplémentaire en cas de besoin. Si vous possédez un espace extérieur plus spacieux ou que vous aimez les grandes tablées, vous avez l’embarras du choix. Vos meubles de jardin s’adapteront à vos besoins :

Table basse avec canapés et fauteuils confortables ;

Salon bas d’angle ;

Grande table avec chaises de jardin pour accueillir vos convives ;

Etc.

Choisissez le mobilier de jardin en fonction de son utilisation et de la place dont vous disposez.

Choisir la matière de mon salon de jardin

Il existe tant de modèles que vous ne savez pas vers quel matériau vous tourner ? Voici mes conseils pour vous guider.

Salon de jardin en bois

Le salon de jardin en bois est authentique et chaleureux. Il est parfait pour passer de bons moments autour d’un repas tous ensemble. Naturel, le bois s’adapte à tous les types d’extérieurs. S’il s’agit d’un très beau salon, il a toutefois quelques inconvénients. Le prix sera notamment plus élevé, mais il faudra surtout l’entretenir avec soin. En effet, malgré sa robustesse, le bois supporte mal les intempéries. Il craint l’humidité qui peut l’endommager. S’il pleut, vous devez pouvoir l’abriter par exemple sous une pergola ou un parasol déporté. Le bois exotique comme le teck est imputrescible et résiste mieux à la pluie. La lignine du bois se dégrade si elle est exposée aux rayons UV. Alors, il faut aussi éviter de placer votre mobilier de jardin en bois en plein soleil. Le mieux est de prévoir un abri pour le remiser durant la saison hivernale.

Salon de jardin en métal

Un salon de jardin en métal, quant à lui, résistera beaucoup mieux aux intempéries. À condition d’opter pour un métal inoxydable qui résiste à la rouille comme l’acier et l’aluminium. Leur entretien est simple : un coup d’éponge suffit. Si vous vivez dans une région très venteuse, l’aluminium n’est pas forcément le meilleur choix. C’est un métal très léger que le vent peut déplacer. Du côté du style, le mobilier de jardin en métal se prête à toutes nos fantaisies. Il convient particulièrement au style contemporain, moderne ou design. Vous trouverez toutes sortes de coloris du plus vif au plus sobre. Les chaises ou fauteuils de jardin en métal peuvent avoir une assise confortable en tissu. Le textilène est une matière synthétique, solide et résistante. Il supporte bien les UV sans décoloration ainsi que la pluie, et il sèche rapidement.

Salon de jardin en résine

Le salon de jardin en résine a le vent en poupe. Cette matière synthétique est tendance pour son esthétisme et sa résistance. La résine tressée est du plus bel effet parce qu’elle ressemble au rotin, une matière qui revient en force dans la décoration. L’aspect naturel se fond dans tous les espaces. Accompagnés de coussins d’extérieur moelleux, les canapés et les fauteuils en résine sont très confortables. La résine polymère a d’autres avantages. Elle résiste à tout : UV et intempéries. Ainsi, le salon de jardin en résine peut agrémenter les abords de votre piscine sans aucun problème. Les projections d’eau ne lui sont pas néfastes. Son entretien se limite à de l’eau savonneuse appliquée avec une éponge douce. Que pensez-vous de ces conseils ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .