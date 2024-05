L’installation des panneaux solaires pour les nuls

Les récentes augmentations des tarifs de l’électricité nous incitent à revoir notre copie en matière d’énergie. C’est donc presque naturellement que nous nous intéressons aux panneaux solaires photovoltaïques. Ils s’imposent progressivement comme l’une des meilleures alternatives à la production d’énergie domestique. Elle « encourage chacun à se responsabiliser face aux enjeux écologiques actuels », explique le site A+ énergies. Néanmoins, c’est un investissement qui ne doit pas être réalisé à la légère, choisir l’installation de panneaux solaires, c’est engager des frais importants. Le prix d’une installation dépend de plusieurs facteurs, que je vais vous expliquer. Et, il ne faut surtout pas hésiter à se renseigner auprès de professionnels pour obtenir des devis justes et sans surprise. Mais, que comprend exactement l’installation de panneaux solaires ? Je vais tout vous expliquer.

De quoi se compose une installation de panneaux solaires complète ?

Pour estimer le prix final de votre installation, vous devrez bien entendu tenir compte de la fourniture du matériel (panneaux solaires, micro-onduleurs, main d’œuvre, maintenance, garantie). Le montant du devis peut englober les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre, tout dépend du professionnel RGE que vous aurez choisi. Sinon, celles-ci devront être déduites du montant, mais vous les percevrez logiquement après acquittement de la facture. Pour vous donner un ordre d’idée, le prix d’un panneau solaire se calcule au mètre carré et varie selon le type de technologie. Ainsi, un panneau solaire photovoltaïque (électricité seulement) coûte de 200 à 300 € par m². Pour un panneau solaire thermique (électricité + eau chaude sanitaire), il est de 200 à 600 € par m². Enfin, les panneaux mixtes ou hybrides, plus performants, mais également plus chers, coûtent de 700 à 1 000 € le m². Les prix varient en fonction de la marque du fabricant, mais par ailleurs de la région dans laquelle ils sont installés.

Combien coûte la pose de panneaux solaires ?

Là encore, le prix de l’installation dépendra du choix du matériel et du type de panneaux solaires. Attention, il est impératif pour votre garantie, et pour bénéficier des aides, de faire appel à une entreprise certifiée RGE. Les frais d’installation comprennent donc la pose, et la main d’œuvre et dépend du modèle de panneaux solaires, du nombre, de la méthode et toujours de la zone géographique. Les prix constatés sont généralement plus chers en région parisienne qu’en province, par exemple. Une installation coûte de 3 000 à 20 000 €, un grand écart, certes, mais qui s’explique par les facteurs cités ci-dessus. Voici une fourchette des tarifs généralement pratiqués :

Installation de panneaux solaires photovoltaïques : de 8 000 à 18 000 €

Installation de panneaux solaires hybrides : de 13 000 à 15 000 €

Installation d’un système solaire combiné : de 12 000 à 22 000 €

Sur ces prix s’ajoute une somme comprise de 6 000 à 8 000 € si vous choisissez d’ajouter un chauffe-eau solaire thermique (CESI).

Quel est le prix d’une installation en fonction de la puissance choisie ?

Comme je vous l’ai indiqué, le prix varie au regard de la zone géographique, mais également des panneaux solaires choisis, et du taux d’ensoleillement. L’amortissement sera évidemment plus rapide dans le sud de la France, que dans le nord. De plus, la puissance des panneaux choisie fera aussi varier le coût de l’installation. Voici un petit ordre d’idée du coût total d’une installation de panneaux solaires :

De 9 000 € à 13 000 € pour une installation de 3 kWc

De 16 000 à 19 000 € pour une installation de 6 kWc

De 25 000 à 30 000 € pour une installation de 9 kWc

De 35 000 à 45 000 € pour une installation de 12 kWc

Bien entendu, plus la surface de la maison sera importante, plus la puissance de vos panneaux devra l’être. Ainsi, une puissance de 3 ou 6 kWc peut suffire pour 50 m², mais il faudra tabler sur 9 à 12 kWc pour une maison de 150 m². Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .