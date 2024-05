Quels sont les critères pour choisir un bon matelas ?

Quand avez-vous changé votre matelas pour la dernière fois ? Normalement, un matelas devrait être remplacé tous les 10 ans, mais la moyenne est plutôt de 13 ans, selon l’UFC Que Choisir ?. Et, c’est, à priori, beaucoup trop pour nous assurer de bonnes nuits de sommeils, réparatrices et bénéfiques. Cela reste une moyenne, car certains changent de matelas quand l’ancien est vraiment usé, et d’autres, ne le changent jamais ! Si votre matelas a plus de 10 ans, il est fort probable que le vôtre ne soit plus parmi les meilleurs matelas du marché, les technologies ont progressé sans vous. Et, bien sûr, les matelas, nous nous y intéressons uniquement lorsqu’il nous faut en changer ! Je vous invite à découvrir comment choisir un bon matelas. C’est parti.

Quand faut-il changer de matelas ?

Lorsqu’il s’agit de changer de literie, ne nous leurrons pas, nous sommes tous à la recherche d’un matelas pas cher de qualité, car certains prix peuvent atteindre les limites du raisonnable. Avant d’acheter votre nouveau matelas, il faut savoir reconnaître les signes de fatigue du vôtre. Si votre matelas présente des creux ou des bosses, cela signifie qu’il a perdu sa forme initiale, c’est souvent le premier signe de fatigue. S’il est à ressorts et que ceux-ci commencent à grincer, ce n’est pas une très bonne nouvelle ! Mais, surtout, si vos nuits vous semblent fatigantes, que vous glissez vers le bas ou vers le centre, et que vous vous réveillez fatigués, n’attendez pas trop pour le changer. Votre santé et votre humeur pourraient être en péril !

Comment choisir son nouveau matelas ?

Avec l’essor des achats en ligne, il est devenu plus compliqué d’essayer un matelas avant de l’acheter. La plupart des vendeurs en ligne proposent la possibilité de retourner le matelas s’il ne convient pas. Néanmoins, le plus simple serait peut-être de vous rendre sur le simulateur proposé par le site Maxcolchon et plus précisément sur le simulateur en ligne. J’ai fait le test et le matelas qui me conviendrait est un matelas à prix tout à fait raisonnable, moins de 400 €, je m’attendais vraiment à un matelas beaucoup plus cher. Une fois que vous aurez déterminé le matelas adéquat, vous n’aurez plus qu’à choisir le « bon » en fonction de votre budget, de la marque, de la couleur, etc.

Votre position pour dormir

Si vous dormez sur le dos ou sur le côté, il est conseillé de choisir un matelas procurant un soutien ferme avec une surface suffisamment moelleuse pour que vos épaules et vos hanches s’enfoncent légèrement, permettant ainsi de maintenir un bon alignement de la colonne vertébrale. En revanche, si vous dormez sur le ventre, un matelas plus ferme est recommandé pour éviter une cambrure excessive de la colonne vertébrale.

Quelle fermeté pour son matelas ?

La fermeté est un critère crucial dans le choix de votre future literie. Elle dépend notamment de la densité des matériaux et du type de suspension du matelas. Pour choisir la fermeté idéale, il est important de considérer vos préférences personnelles, mais surtout votre morphologie. Si vous êtes deux, il faudra trouver le bon compromis. On retrouve principalement plusieurs niveaux de fermeté : moelleux, medium, ferme et très ferme.

Matelas très ferme : ce type de matelas est idéal pour les personnes de « corpulence importante ». Cependant, contrairement à ce que l’on pourrait penser, un matelas très ferme ne soulage pas le mal de dos. C’est plutôt la technologie de la literie, comprenant le sommier et le matelas, qui peut aider à atténuer les douleurs dorsales.

Matelas ferme : ce type de matelas est recommandé pour les personnes de corpulence moyenne à importante. Par exemple, une femme mesurant 1,65 m et pesant de 55 à 70 kilos trouvera majoritairement ce type de matelas confortable. Comme pour le type de matelas précédent, il n’est pas adapté aux personnes souffrant de pathologies au niveau du dos.

Matelas médium : ce type de matelas est un bon compromis entre le matelas moelleux et le matelas ferme. Ils sont très confortables et conviennent à la majorité des personnes.

Matelas moelleux : le matelas moelleux est parfait pour les petites personnes ayant un faible rapport poids/taille. Par exemple, un homme mesurant 1,65 m et pesant de 50 à 65 kilos trouvera ce matelas très confortable. Cependant, il n’est pas recommandé pour les personnes souffrant de pathologies lombaires.

Vous l’aurez compris, l’idéal est de pouvoir tester en situation les différents types de matelas pour vous faire une idée de celui qui vous conviendra le mieux. Quand on investit dans un matelas, c’est pour de nombreuses années, donc autant bien prendre son temps pour faire son choix.

Quels sont les différents types de matelas existants ?

Les matelas viscoélastiques, souvent considérés comme les plus plébiscités, s’adaptent parfaitement à la pression du corps du dormeur grâce à leur sensibilité. Les modèles avec leurs pores ouverts, proposent une meilleure respirabilité en raison de leur composition athermique. Avant l’apparition de la viscoélastique, les stars des matelas étaient plutôt ceux en latex tombés en désuétude, le latex n’étant plus un matériau apprécié, et peu écologique. Le latex revient en force grâce au latex 100 % naturel, plus respirants que les viscoélastiques, mais possédant également une densité élevée, des zones de repos différenciées.

De plus, ils sont hypoallergéniques, ce qui renforce le plébiscite des dormeurs ! De mon côté, ma préférence va aux matelas à ressorts ensachés, d’un confort exceptionnel ! Ces derniers sont les plus innovants et constitués de petits ressorts ensachés individuellement. Ce qui, lorsque l’on partage son lit, est un atout absolument essentiel. Enfin, il reste la possibilité des matelas HR, que l’on appelle aussi matelas en mousse. Ils sont reconnus pour leur durabilité et leur grande résistante, mais sont souvent très fermes, ce qui peut ne pas convenir à tous ! Quoi qu’il en soit, vous trouverez forcément votre bonheur en vous rendant sur une boutique en ligne.