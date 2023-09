L’importance des phares antibrouillard par temps d’automne

L’automne est là et avec lui, des jours plus courts, et par conséquent, des nuits plus longues. Au petit matin, lorsque vous partez travailler, c’est un paysage entre chien et loup qui vous attend, et parfois un brouillard épais recouvre la campagne. Et, le soir, même punition, il fait nuit, et vous êtes parfois contraints d’allumer vos phares antibrouillards. Bien entendu, ces antibrouillards améliorent votre visibilité dans le brouillard et vous aident à être vus des autres conducteurs. Cependant, il n’est pas autorisé d’utiliser ces feux de brouillard comme bon nous semble. Comme pour les feux de route, ou les feux de croisement, ces feux antibrouillards ont une fonction particulière. Mais, alors, quand utiliser les feux de brouillard ?

Être bien éclairé, c’est rouler en toute sécurité

Voir et être vu, un slogan de la Sécurité routière qui devrait être ancré en chaque automobiliste. L’éclairage sur une voiture est primordial, et fait partie des éléments de sécurité à ne jamais négliger. Tout d’abord, les éclairages vous permettront de voir ! Imaginez une route en pleine forêt sans éclairage, c’est l’accident assuré. Tous les véhicules sont équipés de feux de brouillard arrière, mais ils ne sont pas obligatoires. Quant aux feux de brouillard avant, de nombreux véhicules n’en possèdent pas d’origine et ils restent facultatifs. Sur route, vous n’êtes pas non plus dans l’obligation de les allumer, et surtout, il y a quelques règles à respecter. Attention également à l’état de vos antibrouillard explique le site piecesauto24.com, qui liste toutes les pannes possibles et imaginables.

Quand dois-je ou ne dois-je pas allumer mes feux de brouillard ?

Comme leur nom l’indique, les feux de brouillard avant, ou arrière, doivent être utilisés en cas de brouillard, et uniquement dans ce cas-là… Si, ne pas les allumer ne peut pas entraîner de contravention, les allumer lorsque cela n’est pas nécessaire peut valoir une amende de 135 € pour usage abusif des éclairages. Lorsque l’on connaît la puissance d’éclairage d’un feu de brouillard avant (environ 100 W) on comprend aisément que les laisser allumer peut-être dangereux. À l’arrière, l’ampoule est semblable à celle d’un feu-stop, mais reste allumée en continu. Cela peut provoquer l’éblouissement de celui qui vous suit, et reconnaissons que suivre une voiture avec un antibrouillard sans brouillard autour est fatigant et fort pénible ! Dans les faits, les feux de brouillard doivent être allumés uniquement en cas de brouillard, de chutes de neige et de fortes pluies, si la visibilité est inférieure à 50 m.

Feux de position, de croisement, de route, de brouillard, quelles différences ?

Il existe plusieurs feux de route, le site codedelaroute.io décrit tous les types de phares de voiture existants. Les feux de position, que l’on appelle aussi « veilleuse » sont à utiliser dès que le jour décline. Dans certains pays ou sur certains modèles de véhicules, ils sont obligatoires, même de jour, et sont allumés en permanence. Les feux de croisement, que l’on nomme aussi « codes » permettent de voir et d’être vu, et ont généralement une portée de 100 mètres. Ensuite viennent les feux de route, que l’on appelle communément les « phares » qui ont une portée beaucoup plus longue et servent à améliorer la visibilité sur des routes sans éclairage. Ils doivent absolument être coupés lorsque l’on croise un autre véhicule ou à l’approche d’un virage pour éviter d’éblouir l’automobiliste. Idem, lorsque l’on suit un véhicule, le nôtre doit alors être en feux de croisement. Quant aux feux antibrouillards, ils doivent donc être utilisés à bon escient, et ne sont pas obligatoires sur un véhicule.