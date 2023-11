Bilik Avignon : la solution intelligente pour trouver des artisans de confiance dans le Vaucluse

Vous habitez ou vous venez d’emménager dans le sud de la France et plus précisément dans le beau département du Vaucluse. Et, vous avez besoin d’effectuer quelques travaux de rénovation dans votre nouvelle maison. Vous partez donc à la recherche d’un artisan qui pourrait refaire votre électricité, installer votre nouveau carrelage, ou encore refaire l’isolation de vos combles. Le problème, c’est que vous ne connaissez personne, et ne savez pas quels artisans sont dignes de confiance. Nous avons peut-être une solution pour vous : Bilik Avignon. Cette entreprise réunit sur un seul et même site, des artisans locaux rigoureusement sélectionnés pour leur sérieux et leur savoir-faire. Découvrez ce site intelligent qui pourrait vous rendre de fiers services pour vos travaux.

À propos de Bilik

Le site internet Bilik propose un choix restreint de professionnels dans divers corps de métier. Pour les recruter, ils s’appuient sur le bouche-à-oreille, mais également sur des audits effectués auprès de clients réels. Avant que les professionnels soient référencés sur la plateforme, l’entreprise scrute les avis des clients, les rendus de chantiers, et tout ce qui peut faire de l’artisan, « un professionnel de confiance ». Les dirigeants mettent également un point d’honneur à rencontrer tous les artisans présents. Le choix peut sembler limiter en termes de nombre, mais la qualité prime, sur la quantité. Et, si un artisan ne respecte pas la charte Bilik, alors il ne sera plus référencé.

Pourquoi Bilik peut vous être utile ?

Lorsque l’on fait appel à un artisan « inconnu », trouvé au hasard de nos recherches sur Internet, il est impossible de connaître son sérieux. Et, lorsque l’on est client, on s’interroge sur sa ponctualité, l’envoi d’un devis en bonne et due forme, la réalisation des travaux, les délais, etc. Toutes ces questions, Bilik les a posées avant vous, et peut donc certifier que les artisans présents respecteront ces formalités importantes. Et, pour les artisans, c’est aussi un véritable bonus, car certains souffrent de l’image négative que peut dégager leurs métiers. N’avons-nous pas tous l’idée reçue qu’un serrurier, par exemple, peut facturer des sommes exorbitantes pour ouvrir une simple porte ? En étant présents sur Bilik, ils redorent leur blason, si l’on peut s’exprimer ainsi, et éprouvent une certaine fierté pour la reconnaissance de leur métier, et de leur travail soigné. Pour trouver le professionnel près de chez vous, il suffit d’entrer la ville et le corps de métier recherchés.

Est-ce plus cher en passant par Bilik ?

Bilik fonctionne sans commission sur les mises en relation ni sur aucun autre aspect de ses services, les rendant totalement gratuits et accessibles à tous. Contrairement à d’autres systèmes qui imposent des commissions, chez Bilik, les coûts ne sont pas répercutés sur le client, évitant ainsi aux professionnels d’ajouter ces frais à leurs devis. La viabilité financière de Bilik repose sur les cotisations fixes versées par les professionnels du réseau, indépendamment des affaires générées par la plateforme. En passant par Bilik, il n’y a aucun surcoût, et les professionnels pratiquent les mêmes tarifs que si vous les contactiez directement. Opter pour Bilik peut être avantageux lorsque vous ne connaissez pas de professionnel pour répondre à votre besoin ou si une entreprise recommandée est surchargée.