Chauffage au bois, connaissez vous réellement toutes les aides pour vous chauffer cet hiver ?

Depuis quelques mois, les conversations autour de la machine à café entre collègues, tournent autour des augmentations de la vie. Sans être révolutionnaire, je me dis que mon salaire augmente bien moins vite que les prix ! Depuis plusieurs années, je me chauffe au bois, avec un petit poêle utilisé comme chauffage d’appoint et comme 7,5 millions de foyers en France, selon l’ADEME. J’ignore si lorsque j’avais fait installer mon poêle, je pouvais bénéficier d’aides de l’État, mais si je devais le changer, je sais qu’il en existe. Si vous envisagez de passer au poêle à bois, voici la liste des aides possibles, et surtout, comment en bénéficier. Découverte.

MaPrimeRénov’

MaPrimeRénov’ est probablement la plus connue, ou du moins celle dont nous avons souvent entendu parler. C’est une aide publique ouverte à tous les propriétaires ainsi qu’aux copropriétaires, à condition que le logement concerné ait été construit il y a au moins 15 ans. Elle s’applique aux habitations utilisées comme résidence principale, qu’elles soient occupées par le propriétaire lui-même ou par un locataire, et vise à soutenir financièrement les travaux d’amélioration de la performance énergétique. Les travaux éligibles à cette aide concernent principalement les systèmes de chauffage, l’eau chaude sanitaire, ainsi que l’isolation thermique du logement. Cela peut inclure des interventions telles que l’isolation des murs par l’intérieur ou l’installation d’une pompe à chaleur air/eau, ou l’installation d’un poêle à bois, entre autres. Le montant de l’aide est déterminé en fonction de vos revenus et du type de travaux que vous envisagez. De plus, les travaux doivent être réalisés par une entreprise certifiée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Retrouvez toutes les informations concernant MaPrimeRénov en cliquant ici.

Le chèque énergie

Le chèque énergie, disponible depuis plusieurs années, reste un dispositif accessible en 2024 pour les ménages les plus modestes. Cette aide gouvernementale est destinée à alléger les dépenses énergétiques des foyers en difficulté. Pour pouvoir en bénéficier, il est nécessaire de respecter certaines conditions liées au revenu fiscal de référence (RFR) et au nombre d’unités de consommation (UC) de votre foyer. Concrètement, le RFR ne doit pas dépasser 11 000 €, et le nombre d’UC prend en compte la taille et la composition du foyer, afin de refléter les besoins énergétiques réels de chaque ménage. Le chèque énergie peut être utilisé pour plusieurs types de dépenses liées à l’énergie. Il permet de régler les factures d’électricité, de gaz, ou même d’acheter du bois de chauffage ou d’autres combustibles. Le montant du chèque énergie varie selon les revenus et la composition du foyer, allant de 48 à 277 euros par an. Ce montant est automatiquement calculé en fonction de vos informations fiscales et vous est envoyé directement à votre domicile sans que vous ayez à effectuer de démarches spécifiques. Retrouvez tous les détails concernant le chèque énergie en cliquant ici.

La prime CEE (Certificats d’Économie d’Énergie)

Les certificats d’économie d’énergie (CEE) permettent aux fournisseurs d’énergie de proposer des aides financières aux particuliers pour les aider à financer tout ou partie de leurs travaux d’amélioration énergétique dans leur logement. Selon le fournisseur choisi, cette aide peut se matérialiser sous différentes formes, telles que des primes, des bons d’achat, ou encore des réductions. Ces aides sont spécifiquement conçues pour encourager la réalisation de travaux visant à réduire la consommation d’énergie. Si vous êtes propriétaire ou locataire d’un logement achevé depuis plus de deux ans, qu’il s’agisse de votre résidence principale ou secondaire, vous pouvez bénéficier de cette aide. Le montant de cette aide dépend de plusieurs facteurs, tels que le fournisseur d’énergie, le type de travaux réalisés, le potentiel des économies d’énergie attendues, et les revenus du foyer. De plus, cette aide peut être cumulée avec d’autres dispositifs financiers comme l’éco-prêt à taux zéro, MaPrimeRénov’. Retrouvez les informations indispensables sur la prime CEE en cliquant ici.

La TVA à taux réduits

La taxe sur la valeur ajoutée ou TVA est un impôt appliqué directement aux biens que vous consommez ou aux services que vous utilisez avec un taux normal fixé à 20 %. Cependant, il existe également deux taux réduits, à 10 % et à 5,5 %. Selon le type de travaux réalisés dans votre logement, vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier de l’un de ces taux réduits. Normalement, votre installateur doit directement l’appliquer sur sa facture, sinon n’hésitez pas à la lui réclamer. Retrouvez tous les détails pour bénéficier de la TVA à taux réduit en cliquant ici.

L’Éco-prêt à taux zéro

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est un prêt sans intérêt, accessible à tous, sans condition de ressources, et conçu pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique d’un logement. Ce prêt s’adresse aux personnes physiques, qu’elles soient propriétaires, occupants ou bailleurs d’un bien immobilier, ainsi qu’aux sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés. La seule condition étant que l’un des associés soit une personne physique. Pour être éligible à l’éco-PTZ, le logement doit répondre à deux critères : il doit être utilisé comme résidence principale ou être destiné à cet usage, et il doit s’agir d’une maison ou d’un appartement achevé depuis au moins deux ans avant le début des travaux. Retrouvez toutes les informations sur l’Éco-prêt à taux zéro en cliquant ici.

Coup de pouce chauffage

Le dispositif « Coup de pouce chauffage » est une aide financière destinée à encourager le remplacement des chaudières à gaz, charbon ou fioul par des systèmes plus économes en énergie. Cette aide permet d’opter pour des solutions plus écologiques, telles qu’une chaudière biomasse performante, une pompe à chaleur (air/eau, eau/eau ou hybride), un système solaire combiné ou encore un raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables. Il est également possible de choisir un chauffage au bois particulièrement performant pour maximiser les économies d’énergie. Cette prime est accessible à tous les ménages, qu’ils soient propriétaires ou locataires d’une maison individuelle.

Bien que la prime soit ouverte à tous sans distinction de revenus, le montant de l’aide peut varier en fonction des ressources du foyer et de la nature des travaux effectués. Ainsi, plus les travaux permettent des économies d’énergie significatives, plus le soutien financier sera important, avec des conditions avantageuses pour les ménages aux revenus plus modestes. Retrouvez toutes les informations sur le Coup de Pouce Chauffage en cliquant ici. Et, vous ? Avez-vous déjà pu bénéficier de ces aides ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .