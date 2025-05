Vous avez un jardin ? N’oubliez pas cette case pour économiser jusqu’à 2 500 € d’impôts

Chaque printemps, c’est la même rengaine : les impôts arrivent avec leur lot de cases mystérieuses et de sueurs froides. Certes, depuis 2019 et le prélèvement à la source, les choses ont été simplifiées ! Néanmoins, et même si cela se fait désormais en ligne, chaque année, de petites cases à cocher ou à ne pas cocher apparaissent ! Cette année, c’est une ligne qui pourrait bien vous faire sourire si vous avez un jardin : la case 7DB du formulaire 2042 RICI. Et non, ce n’est pas un bug du système, mais bien une belle surprise fiscale : elle vous permet de déduire jusqu’à 50 % de vos frais de jardinage, dans certaines conditions. Une aubaine pour ceux qui ont troqué la binette contre les bras d’un pro du sécateur ! Bien entendu, si vous êtes le maître de la tondeuse et le pro du taille-haie, cette case ne vous concerne pas, les impôts ne vous paieront pas pour entretenir votre propre jardin : il ne faut pas pousser mémé dans les orties !

Une réduction d’impôt verte… et bien réelle

Si vous avez déjà fait appel à un jardinier, un prestataire de services à domicile ou même un voisin payé en CESU, vous êtes peut-être éligible à un crédit d’impôt. La case 7DB concerne, en effet, les petits travaux de jardinage réalisés dans votre résidence principale ou secondaire située en France. Tonte de pelouse, arrosage, désherbage, ramassage de feuilles, binage du potager ou encore évacuation des déchets verts… toutes ces tâches ouvrent droit à un crédit d’impôt équivalant à 50 % des dépenses. Attention, le plafond maximal est limité à de 5 000 € par an pour le jardinage, soit jusqu’à 2 500 € remboursés. De quoi couvrir pas mal d’heures de taille de haies sans grimper aux arbres soi-même !

Conditions, plafond… et cases à cocher !

Pour bénéficier de cette réduction, vous devez :

Être résident fiscal en France

Avoir eu recours à un salarié déclaré ou à un organisme agréé

ou à un organisme agréé Régler les frais par chèque, virement, carte bancaire ou CESU préfinancé

Conserver l’attestation fiscale remise par le prestataire

Et surtout… remplir la case 7DB sur le formulaire 2042 RICI

(Et cocher la 7DQ si c’est votre première fois)

Petit bonus : le plafond peut monter jusqu’à 15 000 € si vous avez des enfants à charge, un membre de plus de 65 ans au foyer ou un bénéficiaire de l’APA. Et, si vous louez un logement, vous pouvez déduire certaines dépenses via le formulaire 2044 (ligne 224), dans le cadre des revenus fonciers.

Ce qui est pris en compte (et ce qui ne l’est pas).

Avant de sortir votre tondeuse et vos factures, assurez-vous que les travaux effectués sont bien éligibles au crédit d’impôt.

Voici une petite piqûre de rappel :

Tonte de pelouse, débroussaillage, arrosage

Désherbage, binage, taille des haies (à hauteur d’homme)

Entretien des massifs, du potager ou du verger

Ramassage des fruits/légumes pour consommation perso

Évacuation des déchets verts, nettoyage de jardin

Mais attention :

Les travaux nécessitant harnais, grimpe ou camion-nacelle sont exclus

Les prestations sur des terrains boisés, vergers loués ou hors résidence ne comptent pas

Ne laissez pas passer la saison… ni la déduction !

On le sait, remplir sa déclaration d’impôts, c’est rarement une partie de plaisir. Pourtant, cette case 7DB mérite qu’on s’y attarde. Elle valorise l’entretien de nos jardins tout en soutenant l’emploi local. Et vu les coûts d’un jardinier à l’heure, cela peut vite devenir rentable. Alors si vous avez confié la taille de vos rosiers à quelqu’un d’autre cette année, ne laissez pas ce coup de pouce fiscal vous filer entre les doigts. À condition de rester dans les clous administratifs, bien sûr ! Et vous, saviez-vous qu’il fallait cocher la fameuse case 7DB pour récupérer une partie de vos frais de jardinage ? On attend vos retours ! Connaissiez-vous cette astuce ? N’hésitez pas à partager votre avis ou à signaler une erreur, cliquez ici pour publier un commentaire .