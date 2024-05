Arrêtez de commettre ces 4 erreurs quand vous tondez votre pelouse ou votre gazon

Au printemps, il est une tâche à laquelle vous ne pouvez pas échapper : tondre votre pelouse. Si vous avez opté pour un robot tondeuse, vous n’avez plus ce problème ! Mais, si vous avez conservé votre bonne vieille tondeuse électrique ou thermique, il va falloir la pousser pour entretenir votre gazon. Vous vous apprêtez donc à tondre votre pelouse en ayant pris soin de vérifier que les horaires choisis étaient autorisés par votre commune. Eh oui, on ne tond pas le dimanche matin, ou le 1ᵉʳ mai à 8 h pétantes ! De plus, si vous souhaitez conserver une belle pelouse, ou un gazon attrayant, il existe quelques règles à connaître. Je vous en dresse immédiatement la liste.

Règle n° 1 : ne jamais tondre trop court !

Lorsque l’on passe la tondeuse, nous avons tendance à régler les lames à la plus petite hauteur, en se disant que nous espacerons la prochaine tonte. C’est faux, archi-faux et c’est même l’inverse qui pourrait se produire. En tondant le gazon à moins de 6 cm de hauteur, vous favorisez la repousse des herbes envahissantes, qui trouvent un sol humide et aéré. Calez donc vos lames à 6 cm, voire 7 ou 8 cm pour la première tonte, et ne descendez jamais sous cette hauteur de coupe.

Règle n° 2 : ne pas laisser la pelouse devenir une prairie !

Sauf si vous vous absentez pendant quelques semaines, et que vous n’avez aucune possibilité de faire autrement, ne laissez jamais votre pelouse devenir une forêt vierge. Et, ce, pour deux raisons. La première concerne votre tondeuse qui pourrait ne pas apprécier la quantité d’herbe humide qu’elle aura à couper : bourrage et blocage en perspective. De plus, on ne tond jamais un gazon mouillé, pour les mêmes raisons de blocage ou de serrage moteur de la machine. De plus, vous laisseriez se propager des herbes grimpantes, ou du liseron, qui viendraient étouffer votre beau gazon.

Règle n° 3 : stop aux engrais chimiques !

Si le gazon est correctement entretenu, il n’a pas besoin d’engrais chimiques pour pousser ! Utilisez plutôt la technique du mulching en choisissant une tondeuse qui en est dotée, et c’est le cas de toutes les tondeuses ou presque, à l’heure actuelle. Le mulching consiste à hacher l’herbe coupée, puis à la redistribuer au passage de la tondeuse. Le gazon se trouve alors enrichi avec les résidus de tonte et cela vous évite, en plus, la corvée du ramassage, et de l’évacuation des déchets verts ! De plus, l’utilisation d’engrais chimique, si celui-ci était mal dosé, pourrait provoquer l’anéantissement de votre pelouse et la brûler jusqu’aux racines. Vous seriez quittes pour tout recommencer.

Règle n° 4 : créer quelques îlots pour la biodiversité

Si vous êtes un ou une maniaque de la pelouse rasée au cordeau, cette règle, vous ne la respecterez pas. Néanmoins, à l’heure où de nombreuses espèces sont menacées, où nos abeilles peinent à trouver des fleurs, et où nos hérissons deviennent des sans-abris, laissez quelques endroits non-tondus ! En créant quelques bandes non tondues, au fond du jardin, ou le long d’un mur, vous favoriserez la biodiversité, et le retour d’insectes et de petits animaux dans votre jardin. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .