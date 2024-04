Mais au fait, c’est quoi la différence entre la pelouse et le gazon ?

Lors des repas familiaux, nous refaisons le monde, nous débattons sur des sujets parfois les uns à l’opposé des autres, sans aucune corrélation entre eux. La dernière et étrange conversation que nous avons eu autour de la tourte aux poireaux de ma maman, portait sur la différence entre la pelouse et le gazon, et surtout qui allait tondre la prochaine fois ! Étrange discussion, nous direz-vous, mais qui néanmoins a suscité mon intérêt. Fan des questions un peu loufoques et qui ne servent pas à grand-chose, je me suis dit que la réponse alimenterait peut-être les discussions de nos lecteurs. Alors pourquoi une pelouse n’est pas un gazon, et vice-versa ? Quelles sont réellement les différences entre le deux ? Je vous explique tout cela dans la « minute Culture Générale » !

Qu’est-ce qu’une pelouse ?

La pelouse est, en réalité, une composition de plusieurs espèces de graminées et d’autres plantes herbacées. Dans une pelouse, on peut voir pousser des pâquerettes, des pissenlits ou des trèfles. Une pelouse est, la plupart du temps, conçue à partir d’un mélange de pâturin, de fétuque et de ray-grass, qui sont des herbes à gazon, comme vous le verrez dans le paragraphe suivant. Ce mélange diversifié de plantes herbacées procure des avantages écologiques et des lieux de biodiversité pour les insectes et la petite faune. En finalité, les différentes espèces collaborent pour créer un écosystème équilibré et durable.

Qu’est-ce qu’un gazon ?

Contrairement à la pelouse, le gazon est généralement constitué d’un nombre limité d’espèces de graminées soigneusement sélectionnées pour leurs qualités spécifiques. Les mélanges de gazon sont souvent élaborés avec des variétés comme le ray-grass anglais, connu pour sa croissance rapide et sa capacité à produire une pelouse dense et verte. Cette herbe est fréquemment privilégiée pour les terrains de sport ou les espaces à fort trafic piétonnier, car elle se régénère rapidement après avoir été piétinée. Ensuite, la fétuque est une autre composante fréquente des mélanges de gazon en raison de sa résistance à la sécheresse et des conditions difficiles. Elle aide à maintenir une apparence verte et saine même en périodes de sécheresse.

Enfin, le pâturin est traditionnellement inclus pour sa finesse et son aspect esthétique. Cette herbe à gazon procure une texture plus douce et plus fine, ce qui contribue à la douceur de la surface du gazon. Le mélange de ces trois espèces (ray-grass anglais, fétuque et pâturin) crée un gazon équilibré, résistant et esthétiquement plaisant. Le gazon apparaît donc comme un espace vert uniforme sans fleurs ni autres espèces. On peut aussi parler de « gazon suisse » ou de « gazon japonais ». Dans le premier, on inclut des graines de pâquerettes, et dans le second un mélange de fleurs colorées, mais l’espèce originelle de gazon reste la même.

Quels sont les points communs entre ces deux espaces verts ?

Alors, vous avez plutôt du gazon unifié, parfaitement tondu ou une pelouse dans laquelle poussent çà et là des pâquerettes et autres trèfles à trois ou quatre feuilles ? Chez nous, c'est donc de la pelouse, car les pâquerettes et les pissenlits y poussent à foison ! En réalité, on s'en fiche un peu, que ce soit gazon ou pelouse, c'est toujours un espace « à tondre » et un espace sur lequel l'on peut s'allonger, se détendre et sentir l'herbe fraîche sous nos pieds nus.