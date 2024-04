Pourquoi ne faut-il pas tondre sa pelouse ou son gazon trop court ?

C’est le printemps, il fait beau (enfin normalement), les oiseaux chantent, les fleurs s’annoncent… et le gazon pousse à foison ! Quelques jours d’absence et c’est une mini forêt vierge qui nous attend au retour. La tondeuse entre alors en scène, et notre objectif est de la régler afin que le gazon soit tondu le plus ras possible. Avec l’idée de devoir tondre moins souvent, peut-être ! Tondre le plus court possible est aussi une alternative choisie par les personnes âgées, qui souhaitent s’éviter de multiples passages et qui ne font pas appel aux services à la personne pour les petits travaux de jardinage. Vous l’aurez compris, avec mon introduction, tondre votre pelouse très court, n’est pas une bonne idée ! Je vais donc vous expliquer pourquoi il est conseillé d’éviter ces pratiques, néfastes pour votre gazon. C’est parti.

Une protection indispensable pour nos sols

Les principales raisons sont d’ordre biologique. En effet, la pelouse est un végétal qui pratique la photosynthèse. Cette dernière, en cas de pelouse trop rasée, ne peut pas s’effectuer correctement, et cela provoque un jaunissement de votre pelouse, qui ne peut plus développer ses racines convenablement. L’herbe, trop courte, ne peut plus capter la lumière, et donc ne peut plus croître correctement. La seconde raison principale étant de permettre à votre gazon de ne pas s’assécher. Une plus grande longueur protège le sol du soleil direct et maintient l’humidité du sol. La troisième raison étant de rendre votre gazon, et votre sol, moins vulnérable aux maladies et à l’apparition de champignons. Enfin, la fertilité du sol sera maintenue grâce à une herbe tondue plus haute. Les matières organiques en décomposition viendront nourrir les brins d’herbe et fortifieront votre pelouse

Primordial pour la biodiversité

Eh oui, et c’est peut-être la raison pour laquelle, à titre personnel, je ne coupe jamais mon gazon trop court, c’est primordial pour la biodiversité. Je laisse même quelques endroits non tondus, sur lesquels je laisse pousser les pâquerettes, les pissenlits et le trèfle… Les insectes pollinisateurs adorent les pissenlits et viennent se gaver de leur nectar. De plus, les herbes hautes forment un abri pour les petites bêtes qui viennent s’y cacher. En coupant le gazon, plus haut, votre jardin peut devenir un véritable refuge pour protéger la biodiversité.

Mais, alors, quelle est la bonne hauteur de tonte ?

La bonne hauteur de coupe va dépendre de la saison et du climat de votre région. En termes de hauteur, la taille idéale est de 6 cm, mais dans des régions un peu plus fraîches, la tonte peut être un peu plus courte, de l’ordre de 4 à 5 cm. Et, à l’inverse, dans le sud de la France, il faut tabler sur 6, voire 9 cm, le climat étant plus chaud. En conservant une pelouse haute, vous évitez les arrosages fréquents et maintenez l’humidité de votre sol. Et, l’hiver, quelles que soient les régions, il est conseillé de maintenir une hauteur de coupe de 5 à 6 cm. Ces conseils vous sont-ils utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .