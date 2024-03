Planter des tournesols est bon pour les insectes pollinisateurs et la biodiversité

Le printemps revient, cette fois la date du 20 mars est toute proche et enfin, ce sera le retour des insectes pollinisateurs, qui travailleront pour notre écosystème. Au niveau européen, 84 % des espèces végétales cultivées dépendent directement des insectes pollinisateurs, selon l’Office Français de la Biodiversité. Vous avez l’intention de les aider dans leur rôle de pollinisateurs ? Pourquoi ne pas planter des tournesols dans votre jardin ? Cette fleur d’un jaune vif, qui tourne avec le soleil, est robuste et magnifique lorsqu’elle nous propose sa fleur ouverte. Le tournesol est un véritable puits pour les insectes, mais souvent cultivée pour ses graines par les agriculteurs, elle peine à se faire une place dans nos jardins. Pourtant, elle cache bien des avantages, que nous allons vous dévoiler sans plus attendre. C’est parti.

La petite histoire du tournesol

La fleur de tournesol ou Helianthus annuus en latin est originaire d’Amérique du Nord. Les Amérindiens ont été parmi les premiers à cultiver et à utiliser cette plante. Ils l’ont non seulement cultivée pour ses graines riches en nutriments, mais ils ont également utilisé ses pétales jaunes pour teindre des tissus et créer des colorants naturels. En Europe, où elle a été rapportée par les premiers explorateurs, il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour qu’elle devienne une plante cultivée pour fabriquer de l’huile ou du savon, par exemple.

Quels sont tous les avantages du tournesol ?

En termes de culture, c’est une plante qui pousse très vite, et qui s’adapte à la plupart des sols. Le seul impératif, et cela coule de source, étant qu’elle soit plantée en plein soleil, en mai, après les Saints de Glace. Dès le mois de mars, il est possible de semer des graines, en pots, et à l’abri, pour planter les premiers pieds en mai. Elle trouve sa place comme fleurs d’ornement dans les massifs, ou le long des clôtures, mais plantée autour du potager, elle est aussi une ombrière naturelle pour les légumes qu’elle entoure.

En termes d’arrosage, une fois par semaine lui suffit, même en période chaude. Les limaces, les escargots et les chenilles ne l’aiment pas trop, et ne devraient pas s’aventurer auprès des tournesols. En revanche, ses feuilles larges et épaisses procurent un terrain de jeu parfait pour les araignées qui peuvent y tisser leurs toiles pour piéger les insectes dont certains peuvent être ravageurs. Enfin, et toujours grâce à ces feuilles, elle procure un garde-manger naturel aux coccinelles, car les pucerons adorent s’y poser.

Pourquoi le tournesol est important pour la biodiversité ?

Avec ses énormes fleurs jaunes, le tournesol est une plante très appréciée de nombreux insectes pollinisateurs. Avec une seule fleur, plusieurs abeilles, par exemple, peuvent se gorger de pollen, en une seule journée. De plus, sa couleur les attire inexorablement, ils sont alors ravis de se délecter de son nectar, comme de son pollen. Enfin, grâce à sa floraison tardive, à l’été, cette fleur assure la pérennité des insectes pollinisateurs, fleurissant à l’heure où les autres fleurs de printemps commencent à faner. Que pensez-vous de cette fleur magnifique qu’est le tournesol ? En plantez-vous dans votre jardin ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .