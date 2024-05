Depuis 2004, nous sommes devant un phénomène préoccupant pour les abeilles, et pour la biodiversité : le frelon asiatique. Le frelon à pattes jaunes est, depuis l’arrêté du 26 décembre 2012, classé sur la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l’abeille domestique Apis mellifera sur tout le territoire français. Ce classement autorise donc le piégeage de ces prédateurs d’abeille. Cependant, le premier réflexe, lorsque l’on rencontre un spécimen, c’est souvent de l’écraser. Cette habitude que nous avons d’écraser les insectes, est une très mauvaise idée pour tous, mais concernant le frelon asiatique, elle a aussi d’autres conséquences. Ce qui m’amène à vous expliquer pourquoi il ne faut jamais écraser un frelon asiatique. C’est parti.

Un fléau pour les abeilles et la biodiversité

Nous avançons fréquemment le fait que le frelon à pattes jaunes soit un fléau pour les abeilles. C’est un fait, ils sont capables d’anéantir une ruche entière en quelques heures, en sachant qu’un seul frelon peut tuer 70 abeilles par jour et qu’un nid comprend approximativement 1 500 individus ! Et, il ne mange pas que les abeilles, mais également d’autres insectes, ou certains fruits, présentant un véritable danger pour la chaîne alimentaire, et par conséquent pour la biodiversité. Lorsque qu’un frelon rôde autour de vous, c’est la panique ! Certains fuient à toutes jambes, d’autres s’arment de courage, et tentent de le tuer en l’écrasant.

Pourquoi ne faut-il pas écraser un frelon asiatique ?

Tout d’abord, en l’écrasant, le frelon à pattes jaunes risque de se sentir menacé si vous ratez votre coup ! Vous risquez donc la piqûre, qui n’est certes pas mortelle, mais qui s’avère plus douloureuse qu’une piqûre de guêpe. D’ailleurs le frelon asiatique ne meurt pas après avoir piqué, car il conserve son dard ! Outre le risque de piqûre, écraser un frelon asiatique, c’est prendre le risque d’en attirer d’autres ! Lorsque vous réduisez le frelon en charpie, il libère des phéromones que les autres frelons asiatiques vont percevoir. En l’écrasant, vous risquez donc d’attirer d’autres frelons asiatiques, ce qui, n’est pas, au départ, le but de la manœuvre. Le plus judicieux étant de le piéger avec un verre retourné, par exemple, quand il vient rôder autour de vos fruits frais, attiré par le sucre. Une fois piégé, il vaut mieux le noyer que l’écraser. De plus, le frelon asiatique étant un animal social, les congénères du cadavre pourraient ressentir un danger et attaquer en bande organisée.

Les piéger plutôt que les écraser !

Nous sommes à la fin du mois de mai, et les reines qui ont survécu à l’hiver et au piégeage de printemps ont fondé leurs nids primaires. Des milliers de frelons asiatiques verront donc le jour dans quelques semaines, et vivront tout l’été, décimant au passage des milliers d’abeilles ! Pour aider dans la lutte, vous pouvez installer des pièges dans votre jardin, comme le piège BSI actuellement en promotion sur Amazon, mais disponible aussi sur Cdiscount ou sur Jardiland. À l’intérieur, il vous suffit d’ajouter le mélange désormais célèbre : 1/3 de sirop de cassis, 1/3 de vin blanc et 1/3 de bière… Installez-les loin de votre terrasse, afin qu’ils ne rôdent pas trop près de vous, des enfants et des animaux domestiques ! Connaissez-vous d’autres astuces en lien avec mon article ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

