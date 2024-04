Arrêtez de tuer les guêpes, c’est un pollinisateur très utile à la biodiversité

Lorsque les beaux jours reviennent, le retour des repas en terrasse s’annonce, avec les grillades au barbecue, et les fruits sucrés à disposition. Néanmoins, une certaine espèce d’insecte s’invite à notre table : la guêpe, avide de viande, et de sucre qui rôde autour de nous. Certains hôtes entament alors une fuite en avant, comme si la petite bête allait manger la grosse ! D’autres s’arment de tout objet saisissable pour écraser l’intruse, fier d’avoir mis fin à une potentielle attaque de dard ! Certes, une guêpe pique, mais hormis chez les personnes allergiques, la douleur est supportable, et notre vie n’est pas en jeu. Vous êtes-vous interrogé sur l’utilité des guêpes dans la Nature ? Faut-il ou non les écraser ? Je vais tout vous expliquer.

Quelle est l’utilité des guêpes dans la Nature ?

Les guêpes sont des hyménoptères très mal aimés ! Et, pour cause, ces insectes, striés de jaune et de noir, piquent pour se défendre. Généralement, comme tout insecte, la guêpe n’attaque pas, mais pointe son dard uniquement pour se protéger. Dans la nature, la guêpe, est comme sa cousine l’abeille, un pollinisateur utile à la biodiversité. De plus, elle permet de réguler certaines espèces comme les mouches ou les moustiques dont elle se délecte. La guêpe est un insecte prédateur, qui chasse pour se nourrir. Et, pour chasser, elle se déplace, pollinisant ainsi certains arbres fruitiers, par exemple. Certains exploitants agricoles, comme les éleveurs de bétail, installent même des nichoirs à guêpes ou à frelon européen, pour qu’ils chassent les mouches.

La guêpe aurait-elle tendance à disparaître ?

Il existe plusieurs milliers d’espèces de guêpes différentes, plus de 200 000 selon le site guepes.fr, l’espèce n’est donc pas menacée. En revanche, certaines espèces particulières peuvent être plus menacées que d’autres. Les plus communes, en France, sont la guêpe germanique ou guêpe européenne (Vespula germanica) et la guêpe commune ou vulgaire (Vespula vulgaris). Et, elles ne sont pas menacées d’extinction, car leur nombre varie d’une année sur l’autre, en fonction, notamment, des conditions météorologiques.

Faut-il enlever ou laisser un nid de guêpes ?

Un nid de guêpes est généralement une structure sphérique ou en forme de poire, composée de papier mâché. La couleur du nid peut varier du gris au brun, selon les matériaux disponibles et la durée d'exposition aux éléments. Le nid est souvent suspendu à une branche d'arbre, sous un auvent, dans un grenier, ou dans tout autre endroit abrité et protégé des intempéries. Il peut être de taille variable, allant de quelques centimètres à plus d'un mètre de diamètre pour les nids de certaines espèces de guêpes. Concrètement, si le nid se trouve proche de votre habitation, sous une pente de toit, ou dans un arbre fruitier, il est conseillé de le faire retirer par un professionnel. En revanche, si le nid est éloigné et qu'il ne présente aucun danger pour vous, laissez les guêpes vivre en paix, vous ferez un geste pour la biodiversité !