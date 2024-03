Cette invention « respire » comme un être humain pour capturer les moustiques tigres et leurs cousins

Dans mes articles, je vous parle assez souvent de frelons asiatiques, car ils sont un véritable fléau pour les abeilles domestiques ou solitaires. Mais, il existe aussi un autre insecte dont nous nous passerions bien : le moustique tigre. Moins nocif pour les abeilles, il est pourtant un fléau pour nous, humains, car lui, se nourrit bien de notre sang, son mets préféré. Présent sur le territoire français depuis 2004, le moustique Aedes albopictus, venu d’Asie, est, selon l’Institut Pasteur, présent dans 71 départements. Lutter contre le moustique tigre n’est pas une mince affaire, et, las d’être envahis par ces insectes indésirables, Romain Tiberghien et Guillaume Lombart ont inventé, en 2021, un piège ingénieur baptisé « Ma boîte à moustique ». Comment est née l’idée de cette invention ? Et, comment fonctionne-t-elle ? Je vais tout vous expliquer.

D’où est venue l’idée de cette invention ?

Romain Tiberghien et Guillaume Lombart sont, au départ, plutôt éloignés de l’univers des moustiques tigres. Romain est ingénieur Airbus sur le site de Toulouse, et Guillaume, ingénieur chez Air Liquide, spécialiste en biogaz. Amis d’enfance, et originaires du nord de la France, les deux hommes vivent dans une région infestée de moustiques tigres. Les soirées à l’extérieur sont un enfer, et ils décident en 2021 d’inventer un nouveau concept de jardinière dans laquelle se cache un piège à moustique tigres. Ma boîte à moustique naît alors de leur propre expérience et lorsque nous vous l’avions présentée en 2022, elle était à ses balbutiements. Depuis, trois modèles sont disponibles et commercialisés. Aujourd’hui, les deux inventeurs s’apprêtent à passer le cap des 1 000 boîtes à moustiques vendues ! Et, les particuliers semblent aussi très intéressés.

Comment fonctionne Ma boîte à moustique ?

Leur dispositif repose sur le principe du biomimétisme, utilisant un leurre de phéromone et la diffusion de CO2. Ce système imite la respiration humaine pour attirer les moustiques. En effet, le piège à moustiques utilise la diffusion de CO2 ainsi qu’une légère odeur de transpiration humaine pour simuler la présence d’un être humain. Les moustiques sont ainsi attirés vers le piège, croyant trouver une proie à piquer, mais se retrouvent piégés dans un petit bac dont ils ne peuvent pas s’échapper. Connecté via Bluetooth, le dispositif vous informe de son efficacité et vous permet d’ajuster la diffusion en fonction du niveau de nuisance en temps réel. Pour entretenir le piège, il suffit de remplacer la cartouche de CO2 et le leurre imitant la respiration humaine lorsque le dispositif le signale. Pour plus d’informations, ou pour acheter Ma boîte à moustique (1 260 €), rendez-vous sur le site officiel : maboiteamoustique.com.

Ma boîte à moustique déjà testée dans le Lot-et-Garonne

En 2023, le Lot-et-Garonne était l’un des départements français les plus touchés par l’invasion du moustique tigre. Et, cela depuis plus de 10 ans, avec 41 % des communes du département touchées, soit 80 % de sa population. Des pièges pondoirs sont déjà déployés depuis de nombreuses années, de mai à novembre, la période la plus propice au développement des moustiques tigres. À Saint-Barthélémy-d’-Agenais, la municipalité a mis en place « Ma boîte à moustique » depuis 2023 pour tenter de freiner la prolifération.

Pour Gaëtan Malange, maire de la commune, cela permet de réduire les effectifs de moustiques tigres de 60 à 80 %. « On sera en mesure d’enrayer de façon très majeure ce fléau », conclut-il, et espère que les enfants pourront réinvestir la cour de récréation, qui était devenue impraticable à cause des moustiques tigres. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .