Guppytrap : l’invention qui transforme les pots de fleurs en piège à moustiques, récompensée au concours Lépine

Lutter contre les moustiques tigres est un combat essentiel à mener, car ces moustiques sont porteurs de maladies qui peuvent être mortelles pour l’homme. Faisant partie du FabLab de Jarry à la Guadeloupe et connu sous le nom de “Capt’n Kurt”, Ludovic Bouchonneau a inventé le Guppytrap. Il s’agit d’un piège destructeur de moustiques dès leur stade larvaire. L’idée de créer ce dispositif est née d’un appel à projet lancé par l’ARS. Présenté lors du dernier concours Lépine de Paris, le piège Guppytrap a été validé par l’ARS (Agence Régionale de Santé). Il a également obtenu une médaille d’argent. Découvrez le principe, le fonctionnement et les avantages de Guppytrap qui, espérons-le, sera bientôt commercialisé.

Quelle est l’idée de Guppytrap ?

« Convertir vos pots de fleurs en un labyrinthe mortel qui étouffe et noie les larves de moustiques… », tel est le concept de ce piège à placer dans les soucoupes des pots de fleurs, éliminant les moustiques en quelques heures. Les études ont démontré que les plantes en pots d’appartement sont une source majeure de moustiques, en particulier en milieu urbain. Éliminer tous les gîtes potentiels serait la solution idéale, mais les pots de fleurs sont indispensables dans la vie quotidienne des citadins, rendant cette approche difficile à mettre en pratique. C’est pourquoi ce piège à moustiques constitue une solution efficace et pratique. Après huit ans de recherche au FabLab de Guadeloupe, cette invention brevetée a été validée par des organismes publics et privés, confirmant son efficacité et sa fiabilité.

Comment fonctionne le piège Guppytrap ?

« Éradiquer une larve aujourd’hui, c’est supprimer un moustique volant compliqué à tuer demain… », cette précision est apportée sur le site, quant à la possible éradication des moustiques. En effet, les scientifiques ne cherchent pas à éradiquer complètement cette espèce, car elle est la base alimentaire de nombreux autres animaux, qui sont eux-mêmes essentiels à l’homme. Cependant, il est important de prendre des mesures pour contrôler leur prolifération, notamment dans les pots de fleurs, qui sont leurs sites de ponte domestiques préférés.

En équipant vos pots de fleurs d’un piège tel que le Guppytrap, vous faites un geste citoyen. Dès leur éclosion, les larves microscopiques n’ont qu’un laps de temps pour trouver de la nourriture au fond de la soucoupe et elles se retrouvent piégées dans le labyrinthe du dispositif, se noyant inévitablement. Les matières organiques présentes dans la terre du pot transforment l’eau en un environnement nourrissant qui est idéal aux yeux des femelles moustiques pour leurs larves. Aucun appât supplémentaire n’est nécessaire pour attirer les moustiques.

Quels sont les avantages du piège Guppytrap ?

« Intérieures et extérieures, vos plantes ornementales combattent activement la prolifération des moustiques. » Ces pièges à larves de moustiques procurent de nombreux avantages. Ils garantissent une efficacité de plus de 95 %*, assurant ainsi des résultats concrets. De plus, ils sont sûrs et sans danger, sans besoin de produits chimiques, d’énergie ni d’appâts. Leur discrétion est un atout majeur, étant totalement immergés sous la surface pour agir directement sur les gîtes existants. Leur installation est simple et rapide, facilitant leur mise en place.

En termes de coût, les pièges Guppytrap sont économiques et coûtent seulement quelques euros. Ils sont également sans entretien, efficaces au quotidien et à long terme. Respectueux de l’environnement, ils sont fabriqués 100 % à partir de résine recyclée et recyclable, dans le cadre de l’engagement éco-friendly de l’entreprise. Le principe breveté est en cours de développement pour d’autres applications telles que les gouttières, les vases, les fûts d’eau pluviales, les regards d’égouts et même les marécages, en collaboration avec des partenaires. Plus d’informations ? Rendez-vous sur guppytrap.com. / Leetchi