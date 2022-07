Ils inventent un piège à moustique innovant qui imite la respiration et l’odeur humaine pour attirer les insectes

Avec les températures élevées de ces dernières semaines, ceux qui ont la chance de posséder une terrasse, un jardin ou un balcon profitent de la fraîcheur de la soirée pour partager un repas en famille ou entre amis. Mais la terrasse, que ce soit chez vous, ou dans un restaurant, c’est aussi le terrain de jeu favori des redoutables moustiques. Ils arrivent avec leur bruit si caractéristique, vous piquent et repartent, vous laissant une satanée piqûre que vous va vous démanger toute la nuit. Vous avez peut-être essayé la citronnelle, la lavande ou quelques remèdes de grand-mère, mais vous ne connaissez probablement pas encore « Ma Boîte à Moustique », une nouvelle invention venue d’Isère, pour vous permettre un barbecue tranquille, sans moustique ! Découverte.

Un concept innovant

Ma Boîte à Moustique est un piège anti-moustique intégré à une jardinière. Efficace et très design, il a été conçu en Isère, un produit « made in France » donc ! Cette solution éco responsable a été conçue et pensée pour une utilisation en extérieur, elle est autonome et les équipes de l’entreprise en assurent la maintenance et l’entretien. Le piège à moustiques s’intègre dans des pots de fleurs ou jardinières spécialement équipés et promet de vous libérer de plus de 80% des moustiques qui rôdent aux alentours de votre terrasse ou jardin.

Comment ça marche ?

Le piège à moustique utilise le principe de biomimétisme. C’est-à-dire qu’il reproduit la respiration humaine grâce à la diffusion de CO2 et d’une légère odeur de transpiration humaine. Les moustiques pensent donc avoir affaire à un humain qu’ils vont pouvoir piquer mais se trouvent piégés dans un petit bac, dont ils ne peuvent pas ressortir. Comme Ma Boîte à Moustique est connectée via Bluetooth, vous êtes prévenu de l’efficacité du piège, mais vous pouvez également adapter la diffusion en fonction de la nuisance présente en temps réel…

Il faudra juste, quand le piège vous l’indiquera, remplacer la cartouche de CO2 et le leurre imitant la respiration humaine, mais les concepteurs affirment avoir développé un concept avec le plus faible impact carbone possible. Les consommables durent suffisamment longtemps pour ne pas impacter l’environnement, ou très peu.

A qui s’adresse Ma Boîte à Moustique ?

Dans un premier temps, ce piège s’adresse surtout aux collectivités pour leurs parcs publics ou aux professionnels pour leurs terrasses… Les restaurants situés sur les bords d’un lac ou d’un étang sont les plus à même d’avoir grand besoin de ce dispositif, puisque les moustiques adorent les endroits humides, où les eaux stagnent… Plus d’informations ? Rendez-vous sur Ma Boîte à Moustique.

Quelques conseils pour éloigner les moustiques ?

Voici quelques espèces végétales qui ne sont pas vraiment les amies des moustiques, car leur odeur les fait fuir… Huiles essentielles, fleurs naturelles, encens, toutes ces plantes éloigneront les moustiques de votre terrasse :