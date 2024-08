Ah les mouches et les moustiques, cette année, nous sommes servis ! J’ignore si c’est à cause du printemps pluvieux que nous avons connu dans le nord de la France, mais cette année, c’est compliqué ! Dans le sud, les moustiques sont présents de juin à fin septembre, et ils sont voraces, les bougres ! Les moustiques vivent généralement jusqu’à la fin du mois de septembre, selon eid-rhonealpes.com. Néanmoins, si l’été se prolongeait quelque peu, il se pourrait qu’ils survivent un peu plus longtemps. Pour leur barrer l’accès à votre salon, je vous ai déniché un accessoire, chez IKEA, à moins de 4 € ! La déco scandinave, on aime ou n’aime pas, mais c’est très « tendance » et depuis des années. Mais, quel est donc cet accessoire ? Je vous explique tout !

Moins de 4 € pour vous protéger des moustiques

Vous avez bien lu, ce produit « miracle » c’est le rideau LILL qui s’offre le luxe de remplir plusieurs fonctions pour 3,49 € la paire. En réalité, c’est un rideau conçu en maille serré, ce qui va provoquer une barrière contre les insectes et pas seulement pour les moustiques. De plus, les mailles étant ajourées, elles laisseront passer l’air frais, la lumière ou la chaleur, simplement en les disposant devant vos fenêtres. Et, ce n’est pas tout ! Pour le passer sur la tringle à rideaux, il dispose d’une fermeture Éclair qui vous facilitera la pose. Les rideaux mesurent 280 cm de large sur 300 cm de long. Cependant, ils ne nécessitent pas d’ourlets, vous pourrez les ajuster avec une simple paire de ciseaux. Une solution simple, à moins d’héberger, chez vous, quelques-uns de prédateurs de moustiques. Qui sont-ils ?

Qui sont les prédateurs naturels des moustiques tigres ?

Je vais m’attarder sur les moustiques tigres, car ce sont eux, les plus dangereux, étant vecteurs de maladies par piqûre. Sachez que leurs prédateurs varient en fonction du stade de développement du moustique tigre. Ainsi, à l’état larvaire, leurs prédateurs sont les larves de libellules, les larves de coléoptères, les coléoptères adultes et les amphibiens. Une fois qu’ils arrivent au stade d’insectes, ils font le bonheur des libellules, des oiseaux (hirondelles, mésanges, etc.). Pris dans la toile des araignées, elles s’en délectent aussi avec plaisir. C’est peut-être une bonne raison pour ne pas les chasser, ni les écraser, ces araignées ?

Et, comment éviter que les moustiques s’installent chez vous ?

Les moustiques tigres adorent les eaux stagnantes, dans lesquelles les femelles viennent pondre. D’ailleurs, ce sont uniquement les femelles qui piquent, car elles ont besoin de sang pour nourrir leurs larves. Pour éviter de les attirer, veillez à ne jamais laisser d’eau stagner dans un seau, une bassine, ou sous les coupelles de vos pots de fleurs. Si vous disposez d’un récupérateur d’eau, il doit être fermé par un couvercle. Pensez également à installer un filet, ou un voilage pour éviter que les moustiques viennent pondre dans votre eau de pluie. Vous pouvez aussi tenter les géraniums ou les pieds de citronnelle autour de votre terrasse, ces odeurs les dérangent ! Et, vous ? Vous aimez le style scandinave ou pas du tout ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .