Bzigo dévoile l’Iris, un étonnant dispositif qui repère et traque les moustiques avec un laser

Depuis quelques semaines, tous les soirs, c’est la même rengaine ! Une fois la nuit tombée et les ampoules solaires allumées, c’est la valse des moustiques sur ma terrasse. Ils arrivent dans un vrombissement aigu, puis tentent de se poser sur un bras ou une jambe. Quelques minutes plus tard, s’ils ont réussi à piquer, une belle cloque apparaît et c’est part pour une nuit de démangeaisons ! On a tous essayé de les attraper en frappant des mains, ou avec un torchon, mais ils sont rapides les bougres et pas toujours là où nous les entendons ! Pour tenter de remédier à ce problème, une start-up israélienne invente le Bzigo Iris, qui traque les moustiques pour vous, et vous indique à l’endroit auquel ils se trouvent. Découverte.

Une invention née en 2020 …

En 2020, la start-up israélienne Bzigo dévoilait le prototype de l’Iris, un appareil innovant destiné à traquer les moustiques. Il leur aura fallu une crise sanitaire et quatre années pour développer cet étrange chasseur de moustique. L’Iris, c’est son nom, utilise en réalité, une caméra grand-angle relié à un logiciel de vison par ordinateur. Ce dernier scrute en permanence la pièce ou la terrasse, à la recherche de moustiques volants dans la pièce. Il intègre ensuite des LED infrarouges qui peuvent détecter les moustiques même dans l’obscurité totale. Grâce à une base de données, l’appareil peut différencier le moustique d’autres petits insectes ou de particules de poussières, vous permettant de cibler uniquement les moustiques.

Comment fonctionne l’Iris de Bzigo ?

Lorsqu’un moustique est repéré, l’Iris suit sa trajectoire jusqu’à ce qu’il se pose. Ensuite, l’appareil marque l’emplacement du moustique avec un pointeur laser rouge de classe 1, sécurisé pour les yeux, et envoie une alerte à l’utilisateur via une application compatible iOS et Android. Si plusieurs moustiques sont détectés simultanément, l’Iris alterne le pointeur entre leurs positions respectives. Il est possible d’installer plusieurs dispositifs Iris dans différentes pièces, tous connectés à un même smartphone, proposant une couverture complète de la maison. Une fois l’alerte émise, c’est à l’utilisateur de se débarrasser du moustique, aidé par une tapette électrique télescopique incluse avec l’Iris.

Un chasseur de moustique, sélectif, mais qui ne les tue pas !

Je me demande tout de même si cet appareil est vraiment utile ? Certes, il est très innovant et technologiquement intéressant, mais je ne comprends pas l’intérêt de savoir où se trouvent les moustiques ! De plus, l’Iris de Bzigo est affiché au prix de 308 €, une sacrée somme pour indiquer la présence de moustique, non ? Si l’on se réfère au site officiel, la livraison ne serait possible qu’aux États-Unis. De mon côté, j’ignore où se trouvent exactement les moustiques qui rôdent autour de nous, mais la seule solution efficace que j’ai trouvée, c’est la spirale à brûler appelée Katori Senko pour être tranquille.

Pendant sa combustion, les moustiques ne s’approchent pas et je peux lire paisiblement ! Vous souhaitez en savoir plus sur cette invention ? Rendez-vous sur le site officiel : bzigo.com. Alors, s’il était disponible en France, seriez-vous prêts à investir dans cet appareil hautement technologique ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .