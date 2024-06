Pour lutter contre les moustiques, vous utilisez peut-être une spirale anti-moustiques. Ce répulsif est commode, pas très cher, et par ailleurs, plutôt efficace. Je suis née dans les années 1970, et j’ai toujours connu ces spirales anti-moustiques, que ma mère glissait dans la valise pour les vacances au bord de la mer. Leur succès ne s’est jamais démenti, et encore aujourd’hui, elles font partie des répulsifs les plus utilisés. Vous imaginez certainement que ces spirales sont l’invention de grands industriels ou de chimistes émérites ? Eh bien, absolument pas, ces spirales anti-moustique s’inspirent d’une méthode japonaise appelée « Katori senkō », et ont été inventées en 1890… Retour sur cette invention, que nous utilisons chaque été, pour nous défaire des moustiques et passer de bons moments en terrasse.

Une invention ancienne du « Katori senkō »,

À l’origine de cette invention, un Japonais du nom d’Eiichiro Ueyama qui, en 1890, s’intéresse à une plante aux propriétés insectifuges, le pyrèthre. Cette plante, les agriculteurs chinois l’utilisent déjà pour protéger leurs récoltes des insectes. Transformée en poudre, les agriculteurs l’épandent sur leurs champs et cette plante, semble redoutable contre les moustiques. Eiichiro Ueyama cherche, de son côté, à fabriquer un produit pratique à utiliser, à base de pyrèthre, puisque cela parait d’une efficacité redoutable. Au départ, ils fabriquent des « barres » en mélangeant la poudre avec de la sciure de bois, et de l’eau. Les premiers répulsifs inventés par le Japonais pourraient être comparés à des bâtonnets d’encens, par exemple. Cependant, ces bâtons brûlaient rapidement, ne fournissant qu’une protection temporaire contre les moustiques. Après plusieurs expérimentations, l’inventeur met au point une forme en spirale qui permet une combustion plus lente (6 à 8 heures) et offre une protection prolongée aux utilisateurs.

Une plante reconnue pour son côté répulsif

Les spirales anti-moustiques sont donc conçues à base de pyrèthre, une plante reconnue depuis des décennies pour son effet destructeur sur les moustiques. La spirale s’allume avec une flamme, et va dégager de la fumée contenant du pyrèthre. La forme de spirale permet de disposer d’une combustion lente et d’une protection plus large, la fumée se libérant progressivement. Enfin, la fumée se répand alors en formant un nuage qui devient une barrière à insecte, et par conséquent, une zone protégée, pour nous, les humains !

Des avantages, mais également des inconvénients

La spirale anti-moustiques dégage donc de la fumée, ce qui peut incommoder les plus sensibles d’entre nous. De plus, ce répulsif est destiné à un usage en extérieur, pour éviter justement les effets incommodants de la fumée. L’odeur du pyrèthre peut ne pas être apprécié de tous, mais il existe également des spirales à base de citronnelle, par exemple. Enfin, et puisqu’il y a combustion, il existe toujours un risque d’incendie, si la spirale entre en contact avec une nappe, entre autres. Pour ma part, j’ai gardé la tradition de la spirale anti-moustique dans un coin de la valise.

Et, chaque année, je peux vous assurer qu’elle est largement utilisée pour contrer les moustiques présents dans le sud de la France, au bord d’un étang situé dans l’Aude si vous voulez tout savoir ! Saviez-vous que la spirale anti-moustiques avait plus de 100 ans d’âge ? L’utilisez-vous, comme moi, chaque été ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

BARRIERE A INSECTES Green Anti-moustiques à Base de géraniol-Sachet de 10 Spirales, Nicht Zutreffend Spirales anti-moustiques et moustiques tigres idéales pour une protection durable et immédiate de vos extérieurs PromoMeilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez