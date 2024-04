La chauve-souris Pipistrelle, une « arme fatale » contre les moustiques (jusqu’à 1000 insectes par heure)

Il existe un animal très mal-aimé, que nous craignons tous ou presque, et qui pourtant est un maillon essentiel de la biodiversité. Cet animal, qui, je dois le reconnaître aussi, ne m’inspire pas une totale confiance, c’est la chauve-souris. Entourée de diverses légendes liées aux vampires, la chauve-souris est un animal étrange, pourvu d’ailes sans qu’elle soit un oiseau, et qui dort la tête en bas, suspendue à ses pattes. Il y a environ 1 400 espèces de chauves-souris répertoriées à travers le monde, et de nombreuses autres restent encore à découvrir, selon la SFEPM (Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères). Ces créatures fascinantes constituent près de 20 % de tous les mammifères sur la planète. Mais, saviez-vous qu’elles étaient aussi une arme fatale contre d’autres animaux que nous ne portons pas dans notre cœur : les moustiques ! Explications.

Des chauves-souris présentes en France

Selon le Plan d’Action des Chiroptères, 36 espèces de chauves-souris seraient recensées en France. Cependant, il en existerait probablement d’autres qui ne seraient pas identifiées. Ces petits animaux nocturnes sont les champions du jeu du cache-cache, et il est parfois difficile de les apercevoir. Parmi les espèces, les plus présentes en France, nous pouvons citer, la barbastelle d’Europe, le murin d’Alcathoé, le murin d’Escalera ou encore la plus courante, la pipistrelle. Quelle que soit l’espèce, les chauves-souris, sont, en France, des animaux protégés depuis 1976 par l’article L.411-1 du Code de l’Environnement.

Un rôle crucial dans l’écosystème

La pipistrelle, chauve-souris la plus répandue en Provence, peut consommer plusieurs milliers d’insectes chaque nuit, notamment des moustiques, qu’ils soient communs ou tigres, durant ses quatre heures de chasse nocturne. Selon Thierry Stoecklé, documentariste, qui s’est confié au média francebleu.fr en 2016, une pipistrelle peut ingérer jusqu’à 3 000 moustiques par nuit. Cependant, l’efficacité de ces mammifères volants ne réside pas seulement dans leur capacité à les consommer, mais également dans leur émission d’ultrasons. En effet, plus il y a de chauves-souris, plus les ultrasons émis sont nombreux, ce qui contribue à éloigner les insectes. Si vous vous obstinez à chasser les chauves-souris, les moustiques risquent de gâcher considérablement, vos soirées estivales. Proposez-leur plutôt, le gîte, voire le couvert.

L’arme ultime contre les moustiques tigres ?

La chauve-souris n’est pas réellement efficace contre le moustique tigre. En effet, ce dernier se distingue de son cousin, le moustique commun (Culex) par son comportement silencieux et diurne (NDRL : se produit le jour). Contrairement au Culex (insecte diptère), qui préfère piquer la nuit avec un vol bruyant, le moustique tigre est actif pendant la journée, notamment au lever et au coucher du soleil. La chauve-souris étant un mammifère nocturne, elle ne pourra malheureusement déployer son plein potentiel contre ce type d’insecte.

Installer des nichoirs : en voilà une bonne idée !

Accueillir des chauves-souris, c’est donc d’abord les protéger, et s’offrir une arme gratuite et fatale contre les moustiques. Voici comment construire et installer un nichoir à chauve-souris. Du côté du matériel dont vous devez disposer, voici la liste :

Des planches de bois de 2 cm d’épaisseur au moins, qui doivent être résistantes aux intempéries, ou que vous vernirez avec un produit écologique, et sans odeur, au moins sur l’extérieur. Vous ne devrez jamais peindre ni vernir l’intérieur du futur nid de vos nouveaux hôtes.

Des clous

Des tasseaux

Un plan que vous trouverez, par exemple, sur le site web-ornitho.com

Passons maintenant à l’installation. Le nichoir à chauve-souris devra être orienté au sud-est ou au sud, mais à l’abri du soleil direct et du vent. Si cela vous est possible, préférez un endroit abrité de la pluie, et dissimulé des regards. Les dessous de corniches de toit sont, par exemple, des endroits parfaits pour installer les nichoirs. L’ouverture doit se situer en bas du nichoir et ne pas dépasser 2 cm de largeur, dans le cas des pipistrelles, les plus communes en France.

Enfin, en termes de hauteur, il devra être installé à 4 ou 5 mètres de haut, les chauves-souris ne sont pas le genre d’animaux à s’approcher trop près de l’homme. Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un bricoleur, vous trouverez des nichoirs à chauve-souris sur Amazon ou Cdiscount, entre autres. Avez-vous peur des chauves-souris ou êtes-vous du style à les accueillir dans votre jardin ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

