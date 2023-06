« Elle dévore 600 insectes par heure », la chauve-souris, l’arme ultime contre les moustiques-tigres

Nous sommes très nombreux à avoir une peur panique d’un petit animal volant, qui n’a pas très bonne réputation. La peur des chauves-souris est connue sous le nom de chiroptophobie. C’est un type de phobie spécifique qui se manifeste par une peur irrationnelle et excessive des chauves-souris. Cette peur est souvent véhiculée par les médias, les légendes ou l’aspect de ces mammifères volants. Pourtant, les chauves-souris sont de petits animaux parfaitement inoffensifs et ne s’attaquent évidemment pas à l’Homme. Il n’est pas leur ennemi, bien au contraire. Dans la lutte anti-moustique, les chauves-souris sont même essentielles, puisqu’elles en font leur repas préféré ! Et si vous leur proposiez le gîte et le couvert grâce à un abri à chauve-souris ? On vous explique l’importance de les protéger !

Pourquoi la chauve-souris est-elle une arme contre les moustiques ?

La plupart des espèces de chauves-souris sont insectivores et jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes en contrôlant les populations d’insectes nuisibles. Les chauves-souris communes sont des alliées précieuses dans la lutte contre les insectes et elles peuvent consommer des milliers d’insectes en une seule nuit. Elles jouent un rôle écologique crucial en agissant comme un substitut naturel aux pesticides. En se nourrissant d’une grande variété d’insectes, des coléoptères aux moustiques, les chauves-souris contribuent à maintenir la sécurité de votre jardin et à protéger votre famille des nuisances causées par les insectes. Les chauves-souris sont particulièrement efficaces pour contrôler les populations de moustiques, qui sont souvent porteurs de maladies. Leur appétit vorace pour ces insectes indésirables aide à réduire les risques de piqûres de moustiques et de transmissions de maladies associées telles que le paludisme, le chikungunya ou le virus du Nil occidental.

Pourquoi faut-il leur fournir un habitat ?

Les chauves-souris font face à diverses menaces qui contribuent à la diminution de leurs populations et les mettent en danger d’extinction partout dans le monde. Cette menace est due à la destruction de leurs habitats par les constructions humaines. Ainsi, la déforestation, l’urbanisation, l’exploitation minière et l’agriculture intensive réduisent les zones dans lesquelles les chauves-souris peuvent se nourrir, se reposer et se reproduire.

L’utilisation généralisée de pesticides dans l’agriculture a un effet direct et indirect sur les chauves-souris. Lorsqu’elles se nourrissent d’insectes contaminés par des pesticides, elles peuvent subir des intoxications qui affectent leur santé et leur capacité de reproduction. Enfin, les chauves-souris sont des « animaux incompris » et sont souvent chassées, piégées, tuées et persécutées. Ce qui contribue à l’extinction de l’espèce.

Installer un abri à chauves-souris, comment ça marche ?

Installer un nichoir à chauve-souris dans votre jardin procure une solution écologique pour lutter contre les moustiques sans utiliser d’insecticides. Les chauves-souris locales trouveront rapidement votre abri et l’adopteront comme leur nouvelle maison. Chaque nuit, une chauve-souris peut dévorer l’équivalent de 3 000 moustiques en poids, ce qui en fait une alliée précieuse dans la lutte contre ces insectes nuisibles. Fabriqué en bois et résistant aux intempéries, le nichoir dispose de fixations à l’arrière pour faciliter son installation.

Il est recommandé de le placer à une hauteur de 2 à 3 m, au-dessus du vide pour protéger des prédateurs. Une orientation sud, sud-est ou ouest favorisant un bon ensoleillement est préférable. Veillez à éliminer les obstacles en dessous du nichoir pour faciliter l’accès des chauves-souris. Assurez-vous également que l’eau de pluie ne puisse pas s’y infiltrer. Fixez le nichoir sur un bâtiment, un poteau ou un arbre solitaire en évitant les zones fréquentées par les chats. En agissant ainsi, vous contribuez à la réintégration des chauves-souris en milieu urbain tout en privilégiant une lutte naturelle contre les moustiques. Vous trouverez des nichoirs à chauve-souris sur Castorama, Leroy Merlin ou Amazon.