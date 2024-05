Le beurre de murumuru, un allié naturel contre les moustiques utilisé par les Indiens d’Amazonie

La saison des moustiques sera bientôt de retour, et nous ressortirons nos bougies à la citronnelle, ou nos huiles essentielles pour les repousser ! Mais, connaissez-vous le murumuru ou plutôt le beurre de murumuru pour lutter contre les moustiques ? Originaire d’Amazonie, et plus particulièrement du Brésil, il est largement utilisé pour ses propriétés hydratantes et apaisantes, notamment pour les soins de la peau et des cheveux. Pour éviter les démangeaisons, et les rougeurs qui apparaissent après la piqûre, le beurre de murumuru fait son entrée sur le marché français. Encore peu connu dans notre pays, les Indiens d’Amazonie l’utilisent depuis toujours pour hydrater leur peau, et la protéger des moustiques, nombreux dans cette région du monde. Je vous propose de découvrir les bienfaits de ce produit. Découverte.

Un pouvoir « appaisant »

Le beurre de murumuru est exceptionnellement riche en acides gras, ce qui le rend efficace pour hydrater et nourrir la peau en profondeur. Il est souvent utilisé dans les produits de soin pour traiter les peaux sèches et les cheveux abîmés. En effet, grâce à sa composition, le beurre de murumuru aide à restaurer la barrière cutanée, protégeant ainsi la peau contre les agressions extérieures. Il est aussi utilisé pour apaiser les irritations et les inflammations de la peau, notamment celles provoquées par des piqûres d’insectes. On le voit, de plus en plus, intégrer les répulsifs contre les moustiques, comme ici chez Comme Avant*, l’un des premiers fabricants français à l’utiliser.

Un répulsif naturel

Le répulsif à base de murumuru se distingue par sa formulation sans composants controversés. Ainsi, il agit, en amont, avant que les moustiques n’aient le temps de piquer. Facile à utiliser, ce répulsif dégage une douce odeur de citronnelle, rendant son application agréable. Il peut être appliqué sur l’ensemble du corps, y compris le visage, proposant une protection uniforme et complète. Cependant, on évitera seulement le contour des yeux ! Ce beurre de murumuru offre une protection minimum de quatre heures, non seulement contre les moustiques, mais également contre d’autres insectes nuisibles.

Une composition 100 % naturelle

La composition du répulsif est entièrement naturelle, sans actifs de synthèse ni alcool. En plus du beurre de murumuru, il contient de la cire de tournesol, obtenue par un procédé respectueux de l’environnement, ainsi que du citriodiol (PMD), un dérivé de la citronnelle, connue pour son efficacité puissante et son odeur subtile. Ce mélange unique offre une alternative naturelle et efficace aux répulsifs conventionnels, souvent chargés de produits chimiques.

Un petit répulsif qui tient dans la poche !

Utiliser ce répulsif à base de murumuru élimine le besoin de moustiquaires, de bracelets anti-moustiques ou d’autres méthodes fréquemment encombrantes. En effet, le murumuru peut remplacer de nombreux autres répulsifs naturels comme l’huile essentielle d’eucalyptus, les clous de girofle ou le monoï, qui peuvent être moins pratiques à appliquer sur certaines parties du corps, notamment le visage. Le répulsif fabriqué par Comme Avant est végan, et 100 % fabriqué à Marseille. Il est vendu au prix de 19,90 € sur le site officiel, et dans certains magasins bio. Connaissiez-vous ce produit et si vous l’avez déjà utilisé, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Cet article n’est pas sponsorisé par la marque Comme Avant mais relève du libre choix de l’auteure.