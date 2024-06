La météo de ces dernières semaines n’a pas été des plus clémentes, mais nous avons bon espoir que cela s’arrange enfin. Le printemps 2024, est, pour le moment, le plus pluvieux de ces quinze dernières années selon La Chaîne Météo. Avec les pluies incessantes de ces dernières semaines dans le nord de la France, nous n’avons pas eu trop à nous plaindre de la présence de nuisibles. Mis à part les limaces qui ont envahi notre jardin et nos pots de fleurs, les moustiques, eux, n’ont pas encore pointé le bout de leurs ailes. Saviez-vous qu’un fruit savoureux, sucré, mais dont les insectes et limaces détestent l’odeur pouvait vous aider à lutter contre les nuisibles ? Ce fruit, c’est l’orange et vous allez découvrir qu’elle possède certains pouvoirs insoupçonnés. Découverte.

Pourquoi placer une orange sur votre terrasse ou sur votre balcon ?

Nous apprécions cet agrume sucré et plein de vitamine C, mais il a aussi d’autres vertus plutôt méconnues. En effet, les agrumes, en général, sont des répulsifs naturels contre la plupart des nuisibles et des parasites. Leur acidité naturelle fait fuir les plus récalcitrants comme les moustiques, les limaces, les araignées, les pucerons, et même les acariens. Et, puis, pour nous, humains, l’orange dégage une douce odeur sucrée et agréable. De mon côté, je préfère cette odeur à celle de la citronnelle, efficace aussi, mais dont l’odeur m’insupporte. Voici comment utiliser l’orange comme répulsif naturel.

Le répulsif à base d’orange, comment le fabriquer ?

Deux solutions s’offrent à vous pour utiliser l’orange, sans pour autant gaspiller le fruit. La première consiste à disposer des peaux d’orange dans les pots de fleurs, ou dans vos jardinières. La seconde solution étant de fabriquer vous-même, un répulsif à base d’orange et de vinaigre blanc. Pour ce faire, munissez-vous d’un vaporisateur de deux oranges, et de vinaigre blanc. Râpez le zeste des oranges pour obtenir deux cuillères à soupe de zeste. Faites ensuite bouillir le zeste d’orange avec de l’équivalent de deux tasses d’eau. Coupez le feu puis laissez reposer avec un couvercle pendant 10 minutes. Laissez refroidir, filtrez, puis ajouter une cuillère à café de vinaigre blanc. Versez ensuite le mélange dans un vaporisateur. Votre répulsif est prêt à être utilisé. Vous pouvez ainsi vaporiser votre mélange sur le garde-corps d’un balcon, sur vos pots de fleurs, etc.

L’orange et ses secrets ?

Si vous êtes consommateurs d’oranges et jardiniers amateurs, ne jetez pas vos peaux d’orange, elles peuvent vous être utiles. Par exemple, si vous dévidez l’orange pour former deux coques vides, elles peuvent être utilisées pour former des « petits pots » dans lesquels vous pourrez faire vos semis. Les graines plantées se nourriront, en plus, du potassium, du phosphore et du sodium contenu dans la peau d’orange.

Ces peaux peuvent aussi servir à arroser vos plantes, en les faisant bouillir pour obtenir une décoction riche en nutriments. Enfin, ces mêmes écorces, séchées et coupées en morceaux, peuvent servir de paillis pour vos plantations !