Quelles sont les plantes qui font fuir les tiques de votre jardin ?

En France, la « saison des tiques » débute vers la fin du mois de mai, et peut représenter un danger pour les humains, comme pour les animaux. Les tiques, ces vilaines bestioles suceuses de sang, peuvent, si elles sont contaminées, transmettre la borréliose de Lyme, communément appelée la maladie de Lyme. Cette maladie touche environ 47 000 personnes par an selon les dernières estimations (2021) de Santé Publique France. Et, cette borréliose de Lyme, provoque de fortes douleurs, un affaiblissement général, et peut aller jusqu’à la paralysie faciale, ou une arythmie cardiaque. Elle se soigne, si détectée précocement, par des antibiotiques. Pour les chiens, s’ils ne sont pas vaccinés contre la piroplasmose, ils peuvent en mourir. Saviez-vous que certaines plantes étaient des répulsifs naturels pour les tiques ? C’est le moment de les planter pour vous protéger dans quelques mois. Découverte.

Première sur le podium : la tanaisie

La tanaisie (Tanacetum vulgare) est une plante herbacée vivace originaire d’Europe et d’Asie. Elle est connue pour ses propriétés répulsives contre les tiques et autres insectes nuisibles. La tanaisie forme de petites boules d’un jaune vif et renferme du camphre et de la thuyone, deux odeurs qui exercent une influence répulsive sur les tiques. Son odeur n’étant pas des plus agréables, il vaut mieux la cantonner au fond du jardin, que proche de votre salon de jardin !

La lavande, répulsif pour de nombreux animaux

Si la tanaisie ne sent pas très bon, c’est tout le contraire pour la lavande qui diffuse son parfum tout au long de l’été. Et, mis à part les insectes pollinisateurs et les abeilles qui se régalent de son nectar, les autres, comme les moustiques, et donc les tiques, préfèreront l’éviter. Les effets répulsifs de la lavande, sont dus aux huiles essentielles comme le linalol et l’acétate de linalyle, deux essences qui attaquent le système nerveux des tiques.

La verveine citronnelle, autre répulsif naturel

La citronnelle est réputée pour éloigner les moustiques de la terrasse. Qui n’a jamais allumé une bougie qui diffuse l’odeur caractéristique de la citronnelle pour éviter les attaques de moustiques en plein été. Eh bien la verveine de citronnelle éloigne aussi les tiques, ou du moins, les empêche de s’installer dans vos platebandes. Vous pouvez la planter en pleine terre, ou en pots, autour de votre jardin.

Un autre allié contre les tiques : le géranium

Roses ou rouges, les géraniums sont également connus pour leur faculté à repousser les moustiques ! Quelques jardinières de géraniums rosat ou citronnelle, suffiront à rendre votre terrasse inhospitalière pour les tiques et les moustiques : une pierre deux coups.

La menthe, ce n’est pas que pour le thé !

La menthe verte ou la menthe poivrée sont deux variétés qui poussent comme du chiendent. En plantant un pied de menthe, s’il se sent bien chez vous, il se multipliera jusqu’à devenir envahissant. Outre les délicieuses infusions que la menthe peut produire, elle est aussi un formidable répulsif contre les tiques. Pour être efficace, plantez vos pieds de menthe, pour former une barrière sur le pourtour de votre terrain.

Et, le romarin pour terminer !

Là encore, il n’y a rien d’étonnant à ce que le romarin soit un répulsif contre les tiques. Cette plante aromatique, qui relève vos plats, et vos grillades, dégage une odeur entêtante, même pour l’humain. De plus, dans la composition du romarin, se trouvent des huiles essentielles, qui transmettent des irritations à toute tique qui s’aventurerait sur les feuilles ou les fleurs ! Connaissez-vous d’autres plantes qui auraient le pouvoir de repousser les tiques ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .