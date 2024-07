J’ai testé pendant 60 jours le matelas hybride latex reconditionné « Le Petit Nuage » d’Ecomatelas

Quel meilleur moment que celui de s’allonger dans son lit après une journée harassante ? Mon lit, c’est un peu mon refuge, l’endroit dans lequel je prends du temps pour ma part, pour lire, regarder une série, et bien sûr, dormir. Une nuit de sommeil classique se déroule en trois à cinq cycles de 90 minutes, selon l’INSERM, avec des phases différentes : endormissement, sommeil lent, sommeil paradoxal, etc. Pour bien dormir, il faut un « bon matelas » qui, normalement, devrait être changé tous les dix ans. Alors, lorsque Ecomatelas m’a proposé de tester le matelas « Petit Nuage » en 160 × 200 cm, je n’ai pas hésité. Les valeurs de l’entreprise, qui propose des matelas reconditionnés, m’ont également séduit.

Le matelas « Petit Nuage » qu’est-ce que c’est ?

Alors, je dois vous avouer que le « Petit Nuage » m’a interpellé. À l’évocation de ce nom poétique, je m’imaginais déjà dans un lit douillet aussi vaporeux que les nuages du ciel. En regardant d’un peu plus près, j’ai aussi apprécié le fait que ce matelas soit fabriqué en France, avec une housse certifiée Oeko-Tex. De plus, le matelas étant reconditionné, je vous expliquerai les détails ensuite, ce sont 250 kg de CO2 en moins dans l’atmosphère. Un point important, l’enseigne proposant 100 nuits d’essai pour être certain de son choix, je pouvais aussi changer d’avis. Ce point est intéressant, car il n’est pas toujours évident de choisir un matelas en ligne. S’il est trop dur ou trop mou, nous sommes forcés de nous y habituer. Avant d’entrer dans les détails, voici ce qu’il faut retenir du matelas Petit Nuage par ecomatelas.fr constitué de trois couches différentes :

Housse certifiée Oeko-Tex / Élastique et résistante, toucher doux (97 % PES, 3 % PP), très facile à nettoyer

Première couche : latex 60 kg/m³ (reconditionné) 4 cm, confort équilibré pour un accueil naturel et respirant

Seconde couche : mousse mémoire de forme 50 kg/m³ (neuf) 3 cm, pour un matelas douillet et cocooning

Troisième couche : mousse haute densité 40 kg/m³ (reconditionné) – 18 cm, confort ferme et maintien durable

De plus, les matelas sont certes reconditionnés, donc remis à neuf, mais désinfectés grâce à un procédé breveté. Le taux de désinfection atteint 99,9 % avec un traitement naturel et écologique, soit bien plus que le matelas sur lequel vous dormez en ce moment même ! Non réversible, les matelas Petit Nuage ont une durée de vie moyenne de sept ans.

Pourquoi choisir le matelas Petit Nuage ?

Comme je vous l’ai déjà dit, si vous recherchez un matelas écologique et à l’impact carbone réduit, c’est probablement le Petit Nuage qu’il vous faut. Ce matelas qui allie l’accueil moelleux, mais un soutien ferme, vous assurera un sommeil profond et réparateur. Et, en termes de confort, le matelas ne « plaisante pas », il est agréable au toucher, et parfaitement adapté, même pour ceux qui bougent beaucoup la nuit.

Cette qualité finale n’est pas due au hasard, elle est le fruit de plusieurs années de recherches, menées par des experts en sommeil. Un gage de fiabilité qui garantit l’adaptation à toutes les morphologies, que vous dormiez sur le dos, le ventre ou le côté. La mousse haute densité vous assurera un maintien parfait en toutes circonstances. J’ai, pour ma part, choisi d’acheter le sommier adapté au matelas. Néanmoins, sachez que le matelas, seul, peut s’installer sur tout sommier tapissier, à latte, ou même un lit coffre.

Quelle est la différence entre la densité et l’épaisseur d’un matelas ?

Ces deux éléments : densité et épaisseur, sont d’une importance capitale quant au confort et au maintien de votre matelas. La densité d’un matelas se réfère à la quantité de matière contenue dans un volume donné de ce matelas, généralement mesurée en kilogrammes par mètre cube (kg/m³). Elle indique la fermeté et le soutien du matelas. Ainsi, plus elle est élevée, plus le matelas est ferme et durable. De plus, une densité élevée signifie aussi un meilleur soutien pour le corps, notamment pour la mousse à mémoire de forme.

Chez Ecomatelas, le Petit Nuage est un matelas hybride fabriqué à partir de latex, mémoire de forme et de mousse polyuréthane HD avec une densité moyenne de 50 kg/m3. Quant à l’épaisseur, elle détermine uniquement la hauteur du matelas. Ainsi, un matelas très épais, mais avec une faible densité, sera plus moelleux qu’un matelas fin, mais avec une densité élevée. Tout dépend du confort souhaité et ressenti par le dormeur.

Le matelas Petit Nuage d’Ecomatelas, pour qui ?

Ce matelas, et je peux en attester, est l’alliance parfaite pour celles et ceux qui recherchent un matelas proposant une assise moelleuse et douillette, et un soutien ferme. Le soutien est important pour éviter les maux de dos, par exemple, et le Petit Nuage est conçu pour procurer un relâchement des points de pression. Ce matelas est considéré de qualité « Premium », au regard des technologies spécifiques employées pour sa fabrication. Le modèle que j’ai reçu, en latex et mousse à mémoire de forme, est un équilibre harmonieux entre le maintien, et le moelleux.

Pour terminer, je vous parlerai du prix, un élément important lorsque l’on choisit évidemment un matelas. Concernant le modèle en 160 × 200 cm, il est au prix de 449 €, soit comme tous les matelas de l’entreprise, 50 % moins cher qu’un matelas de même dimension, non reconditionné. Plusieurs dimensions sont disponibles allant du 80 × 200 cm (269 €), pour les enfants, au 180 × 200 cm (599 €) pour ceux qui ont besoin d’espace ! Chez Ecomatelas, la livraison est gratuite, sous 10 jours ouvrés. De plus, il est possible de régler ses achats en trois fois sans frais.

Comment garder un matelas propre en toutes circonstances ?

L’hygiène d’un matelas devrait être quasi quotidienne tant il est un terrain propice aux acariens, peaux mortes et autres bactéries. Concrètement, reconnaissons que nous ne nettoyons pas nos matelas chaque jour. L’idéal serait de l’aspirer une fois par semaine, lorsque vous changez vos draps, par exemple. En cas de tâches, n’utilisez jamais d’eau de Javel, mais du bicarbonate de soude, avec lequel vous frotterez la tache. Il suffit de laisser agir le bicarbonate de soude en poudre, sur une tâche humidifiée, puis d’aspirer la poudre quelques heures plus tard. Alors, êtes-vous convaincus par mon test ? Un test assez original et inhabituel, mais qui ne m’a aucunement dérangé.

Conclusion

Le matelas hybride latex reconditionné « Le Petit Nuage » est confortable et ne souffre d’aucun défaut esthétique malgré le reconditionnement. Un produit qualitatif et surtout très abordable. Ecomatelas propose un « pack sommeil» très intéressant dans lequel vous pouvez ajouter un sommier tapissier mais également des oreillers (avec un niveau de fermeté ajustable) ainsi que des protège-matelas. Une option très intéressante si vous souhaitez acquérir un matelas d’excellente qualité à un rapport qualité / prix imbattable. Un magnifique concept qui mérite d’être connu. Plus d’informations sur le produit testé : Ecomatelas.fr.

Les plus

Un design moderne

Un confort très correct

Doux au toucher

Les moins

Je cherche encore…

