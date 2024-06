L’invention d’un lit en carton pour améliorer la capacité de réponse des ONG

L’année 2022 a marqué un triste record pour l’humanité, avec plus de 100 millions de personnes déplacées de force à travers le monde. Les divers conflits actuels conjugués aux catastrophes climatiques en constante augmentation ne vont pas dans le sens d’une amélioration. Cette situation sans précédent souligne l’urgence de trouver des solutions pour aider ces individus dans le besoin. Or, la startup espagnole Humanitaria fondée par Juan Sanz et J. Alberto Paniagua, a pour objectif d’utiliser leur expertise en design industriel pour améliorer la capacité de réponse des ONG dans les situations humanitaires.

Une innovation sociale et humanitaire

Les fonds alloués à l’aide humanitaire ne parviennent malheureusement pas à couvrir les besoins croissants des populations. Avant la crise actuelle, le budget global du HCR pour l’aide humanitaire ne couvrait que 46 % des besoins, et ce chiffre continue de diminuer. En 2022, le déficit atteint un record de 20,5 milliards de dollars. Face à cette crise humanitaire grandissante, Humanitaria se positionne comme une lueur d’espoir. La startup a été soutenue par le programme d’accélération UNICEF Lab et a été reconnue pour son innovation en étant finaliste des Prix de technologie humanitaire de la Croix-Rouge.

Les défis de l’aide humanitaire

Dans le domaine de l’aide humanitaire, l’un des principaux défis auxquels sont confrontées les ONG est de fournir des équipements de qualité à un coût abordable. Le lit en carton imaginé par Humanitaria est une véritable révolution. En réduisant considérablement le prix d’achat du matériel, ces lits permettent de maximiser leurs ressources et d’améliorer leur efficacité opérationnelle dans divers domaines. Les délais de livraison, le transport, le temps de montage et la gestion des équipements sont améliorés. Notez que lits utilisés par les organisations humanitaires sont souvent des lits de camping, offrant un confort minime.

Le lit en carton quant à lui peut supporter jusqu’à 350 kilogrammes de poids, ce qui est bien au-dessus des 150 kilogrammes supportés par les lits de camping habituels utilisés par les ONG. En outre, le coût de production de 1 000 lits pour un camp de réfugiés est estimé entre 100 000 et 200 000 euros. Cette dépense représente une charge financière considérable pour les ONG. Humanitaria propose une solution optimale, avec des lits en carton à faible coût. Selon Juan Sanz, PDG d’Humanitaria, le lit en carton représente une réduction de coût de 90 % par rapport au prix d’autres lits humanitaires. Le coût unitaire est d’environ 16 à 17 euros.

Une solution optimale

Les lits en carton sont conçus pour être facilement montés et démontés : alors que les lits de camping traditionnels peuvent prendre entre cinq et vingt minutes à assembler, les lits humanitaires en carton peuvent être montés en quelques minutes seulement, permettant ainsi un gain de temps précieux lors des opérations d’urgence. Ces lits sont également adaptés au transport en grande quantité, leur conception légère et compacte permet de transporter plus de lits avec moins d’espace. Il faut environ deux semaines pour les produire, deux semaines supplémentaires pour les expédier (par voie terrestre ou maritime) et un peu moins de 24 heures pour les installer et les configurer.

De plus, le carton est un matériau structurel et durable qui est également très abordable. Le lit imaginé par la startup espagnole Humanitaria peut doubler la résistance approuvée d'un lit humanitaire, offrant ainsi confort et abri aux personnes vulnérables. Le Japon, particulièrement touché par les catastrophes climatiques, est d'ores et déjà intéressé par le concept et pourrait passer une première commande dans les mois à venir. Bravo ! Plus d'informations sur le site Humanitaria.