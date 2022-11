Une organisation humanitaire invente un kit pour transformer de vieilles chaises de jardin en fauteuils roulants

Que ce soit en France ou ailleurs, l’achat d’un fauteuil roulant relève parfois de l’impossible. En France, les personnes ayant besoin d’un fauteuil roulant bénéficient évidemment de la sécurité sociale pour les aider à l’acquérir, mais cela ne couvre pas toujours la totalité des frais. Dans la plupart des pays du monde, il n’existe aucune aide concernant le financement des fauteuils roulants pourtant indispensables. Une organisation humanitaire, Free Wheelchair Mission, vient d’inventer un système ingénieux et très abordable, qui consiste à transformer des chaises de jardin inutilisées, en fauteuils roulants. Une aide essentielle pour tous ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter un « fauteuil médical ». Découverte !

Free Wheelchair Mission c’est qui ?

Il s’agit d’une organisation humanitaire confessionnelle à but non lucratif qui conçoit et fabrique des fauteuils roulants économiques et durables pour les pays en développement du monde entier. Ils collaborent avec un réseau de partenaires et ont déjà distribué environ 1.3 million de fauteuils dans 94 pays en voie de développement. Ils ont pour mission de redonner espoir, indépendance et dignité à ceux qui sont dans le besoin, sans aucune contrepartie financière.

Pourquoi fabriquer des fauteuils roulants ?

Selon l’OMS, 75 millions de personnes dans le monde auraient besoin d’un fauteuil roulant, mais la plupart n’ont pas les moyens de se les procurer. Ils se déplacent alors au sol, ou avec les moyens du bord, perdant leur dignité, et bien sûr leur autonomie. Avec leur système de récupération des chaises de jardin, l’association peut fabriquer des fauteuils roulants qui coûtent approximativement 100 €, mais qui restent gratuits pour les personnes handicapées.

Comment procèdent-ils pour construire ces fauteuils roulants ?

Le procédé de fabrication est tellement simple qu’il paraît évident: l’organisation humanitaire récupère des chaises de jardin usagées, conserve l’assise, coupe une partie des pieds. Puis la chaise est intégrée sur un cadre en métal disposant de roues, d’accoudoirs et de repose-pieds. Les fauteuils roulants fabriqués sont expédiés partout dans le monde pour 100 dollars, offrant ainsi un nouveau départ à ceux qui ne pouvaient plus se déplacer. Trois modèles sont actuellement proposés et cela fait plus de 20 ans que Free Wheelchair Mission fabrique des fauteuils roulants avec des chaises de jardin.

Les trois modèles proposés par Free Wheelchair Mission

Ainsi le modèle GEN_1 conçu en 2001, qui n’est désormais plus fabriqué, était un fauteuil roulant polyvalent conçu pour être utilisé en terrain accidenté. Le GEN_2 a été conçu en 2009 et se destine aux besoins personnels de chaque bénéficiaire; il est recommandé aux personnes de petite taille ou à celles qui ont besoin d’un ajustement supplémentaire du fauteuil roulant, car il est réglable. Enfin, le GEN_3 conçu en 2013 présente les mêmes caractéristiques que le modèle de 2009, mais il est, en plus, pliable. Précisons que seul le modèle GEN_1 est fabriqué à partir de chaises de jardin, les deux autres étant fabriqués de manière plus classique ! Si vous disposez d’un fauteuil roulant que vous n’utilisez plus, vous pouvez le donner: contactez des associations comme Envie Autonomie, ou découvrez d’autres manières d’offrir vos matériels médicaux dans l’article que nous avions dédié à ce sujet si important ! Plus d’informations : freewheelchairmission.org